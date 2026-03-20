Der 1. FC Wülfrath will seinen jüngsten Trend fortsetzen

VSF Amern - 1. FC Wülfrath. Seit Jahren in der Landesliga etabliert, nehmen die Platzherren als Achter einen gesicherten Mittelfeldplatz ein. In der Torschützenliste der Gruppe 1 indes ist Amern „top“. Die nämlich wird mit 13 Treffern von Luca Dorsch angeführt. Der 25-Jährige lässt damit, Stand heute, die jeweils mit zwölf Toren notierten Tuncay Altuntas (DV Solingen), Enes Topal (Solingen 03) und Egzon-Bajram Zendeli (FC Kosova Düsseldorf), allesamt für Spitzenklubs unterwegs, hinter sich.
Dorsch schien sein Team auch vor Wochenfrist auf die Siegerstraße zu führen, sorgte beim SSV Bergisch Born im Alleingang für die 2:0-Pausenführung. Gleichwohl drehte Born in Durchgang zwei den Spieß um, schrieb sich durch den 4:3-Erfolg wichtige Zähler gut. Und sitzt dem mit nur einem Punkt mehr gelisteten FCW (13. – 25 Zähler) dicht im Nacken. Dem würde es angesichts der engen Situation in der unteren Tabellenregion gut zu Gesicht stehen, Amern ebenfalls in die Schranken zu weisen. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr im Rösler Stadion an der Bahnstraße.
Im September-Hinspiel gab es ein torloses Remis. Nach weitgehend magerer Fußballkost. Kontrolliert und stabil in der Defensive, dazu taktisch diszipliniert auftretend, so nahmen die vom erfahrenen Willi Kehrberg (63) und dem in der Saison 2007/2008 im Wülfrather Verbandsligakader (!) stehenden Dennis Homann (40) angeleiteten Gäste, einen Punkt mit.
Wülfraths Cheftrainer Joscha Weber betont vor dem Auftritt in Schwalmtal: „Fünf Punkte aus den drei letzten Spielen sind schon sehr ordentlich. Gerade die starke Leistung beim 2:2 gegen Nettetal brachte uns auch vom Kopf her weiter. Wir müssen aber bei uns bleiben und mit einem Turnaround, also am besten mit einem Sieg, den Grundstein für die nächsten Wochen schaffen. Nach der kleinen Serie stehen wir nicht mehr so massiv unter Druck, fahren mit Selbstvertrauen nach Amern.“ Der Übungsleiter ergänzt: „Egal, wer in der Startelf steht: Wir wollen den jüngsten Trend unbedingt fortsetzen und uns für den Aufwand, den wir zweifellos auch am Sonntag leisten müssen, einfach nur belohnen.“
Beim kickenden Personal muss Weber Abstriche machen. Alex Fagasinski pausiert aufgrund einer Innenbandverletzung. Bei Saki Xiros machte sich die offensichtlich nicht ganz auskurierte Oberschenkelverletzung gegen Nettetal erneut bemerkbar. Sein Mitwirken am Sonntag ist fraglich. Gleiches gilt für Florian Schikowski. Der Vizekapitän fehlt seit drei Wochen wegen einer Entzündung im Hüftgelenk. Auch das Mitwirken des Mittelfeldspielers scheint unwahrscheinlich: „Wir werden kurzfristig testen, ob was geht. Wollen aber auch kein Risiko eingehen. Die Zwangspause ist allerdings schon nervig“, gibt Schikowski zu.
Selbst wenn es bis Sonntag nicht reicht, strahlt der 27-jährige Leistungsträger Zuversicht aus: „Amern ist sicher ein unangenehmer Gegner. Die spielen schon seit einigen Jahren in der Landesliga. Kampfgeist, Kompaktheit, eine Portion Erfahrung und die körperbetonte Spielweise zählen zu deren Stärken. Wir wiederum wollen unseren Aufwärtstrend bestätigen, haben uns mental und fußballerisch stabilisiert. Auch ein Verdienst unserer Coaches Joscha Weber und Thomas Cyrys, die uns optimal auf den jeweils nächsten Gegner einstellen. Mit der gleichen Leidenschaft und Überzeugung wie in den letzten drei Begegnungen werden wir auch in Amern punkten.“