Der 1. FC Wülfrath will seinen jüngsten Trend fortsetzen

Beim kickenden Personal muss Weber Abstriche machen. Alex Fagasinski pausiert aufgrund einer Innenbandverletzung. Bei Saki Xiros machte sich die offensichtlich nicht ganz auskurierte Oberschenkelverletzung gegen Nettetal erneut bemerkbar. Sein Mitwirken am Sonntag ist fraglich. Gleiches gilt für Florian Schikowski. Der Vizekapitän fehlt seit drei Wochen wegen einer Entzündung im Hüftgelenk. Auch das Mitwirken des Mittelfeldspielers scheint unwahrscheinlich: „Wir werden kurzfristig testen, ob was geht. Wollen aber auch kein Risiko eingehen. Die Zwangspause ist allerdings schon nervig“, gibt Schikowski zu.

Selbst wenn es bis Sonntag nicht reicht, strahlt der 27-jährige Leistungsträger Zuversicht aus: „Amern ist sicher ein unangenehmer Gegner. Die spielen schon seit einigen Jahren in der Landesliga. Kampfgeist, Kompaktheit, eine Portion Erfahrung und die körperbetonte Spielweise zählen zu deren Stärken. Wir wiederum wollen unseren Aufwärtstrend bestätigen, haben uns mental und fußballerisch stabilisiert. Auch ein Verdienst unserer Coaches Joscha Weber und Thomas Cyrys, die uns optimal auf den jeweils nächsten Gegner einstellen. Mit der gleichen Leidenschaft und Überzeugung wie in den letzten drei Begegnungen werden wir auch in Amern punkten.“