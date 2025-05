Die Wülfrather Aufstiegsparty wurde vertagt. – Foto: Peter Teinovic

Der 1. FC Wülfrath vergibt in Essen den ersten „Matchball“ Jetzt will die Mannschaft von Joscha Weber die Meisterschaft im Bezirksliga-Derby gegen den Tabellendritten ASV Mettmann klar machen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 FC Wülfrath TuSEM Essen

TuSEM Essen – 1. FC Wülfrath 0:0. Nach dem Abpfiff der insgesamt 95 Spielminuten sanken die meisten Wülfrather Spieler frustriert zu Boden. „Beppo“ Raudino versuchte den verpassten Sieg in wenigen Worten zu erklären: „Es ist nicht zu fassen. Wir waren die bessere Mannschaft und ganz dicht dran, hatten selbst in der Nachspielzeit noch zwei super Torchancen.“ Der mit 21 Treffern beste FCW-Schütze dachte dabei an die kurz vor der Torlinie vereitelten Möglichkeiten von Florian Schikowski und Fabian Helmes.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Joscha Weber bilanzierte: „Natürlich sind wir erst einmal total enttäuscht. Wir hatten mehr Spielanteile und die größere Anzahl an Torchancen, die eigentlich zum Sieg hätten reichen müssen. Angesichts der Bedeutung des Spiels war natürlich Druck auf dem Kessel und die Jungs anfangs noch nervös. Das haben wir aber später in den Griff bekommen. Nur im gegnerischen Strafraum, da hat es nicht gepasst. TuSEM war aber auch ein sehr engagierter, unangenehmer Gegner, der uns das Leben verdammt schwer machte.“ Der FCW-Coach blickte jedoch bereits nach vorne: „Jetzt sind wir erst einmal ein, zwei Tage frustriert. Aber schon mit dem ersten Training am Dienstagabend ist der Fokus auf das nächste Spiel am Sonntag gegen Mettmann gerichtet.“

Gestern, 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 TuSEM Essen 1. FC Wülfrath FC Wülfrath 0 0 Abpfiff Der eine Punkt reichte also nicht, um das Meisterschaftsrennen frühzeitig zu entscheiden. Auch die böse Sprunggelenk-Verletzung, die sich „Saki“Xiros nach einer rüden, mit „gelb“ geahndeten Attacke des Essener Abwehrchefs Niklas Höing kurz nach dem Seitenwechsel einhandelte, wiegt schwer. Ein zusätzlicher Wermutstropfen für die Wülfrather, deren Fans mit einem Bus und in bester Laune nach Essen kamen. Gleichwohl: Auf Strecke fehlte dem Team um Kapitän Maik Bleckmann aber die erhoffte lautstarke Unterstützung des eigenen Anhangs. Da wollte, anders als in den Heimspielen der vergangenen Wochen, der Funke nicht so richtig überspringen.