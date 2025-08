Der 1. FC Wülfrath schlägt sich wacker gegen den Wuppertaler SV

1. FC Wülfrath – Wuppertaler 1:2 (0:2). Der Tabellenachte der Regionalliga trat nicht mit seiner ersten Garnitur im Lhoist-Sportpark an. Was die Jungprofis aus der zweiten Reihe und die fünf gerade aus den eigenen A-Junioren hoch gekommenen Nachswuchsleute in Sachen Einsatzbereitschaft und fußballerischer Qualität auf den Naturrasen brachten, das konnte sich indes unbedingt sehen lassen. Apropos Naturrasen. „Nach der Ankündigung vor dem Spiel gingen wir davon aus, auf Kunstrasenplatz zu spielen. Umso besser, dass die Partie dann doch auf Naturrasen ausgetragen wurde. Vor allen Dingen hat sich niemand mehr verletzt“, atmete Sebastian Tyrala angesichts von neun, durchweg verletzungsbedingt fehlenden Stammkräften durch.

Dem Lob des Trainerkollegen wollte Joscha Weber nicht widersprechen: „Unsere Mannschaft zeigte ein ganz anderes Gesicht als zuletzt beim Geno-Cup. Das war eine deutliche Steigerung und der von uns im Trainerteam auch erwartete Schritt nach vorne. Mentalität und Einstellung, all das stimmte heute wieder, ist auch wichtig für die Moral in der Truppe. Jetzt müssen wir bis zum ersten Meisterschaftsspiel noch an der Feinjustierung arbeiten, blicken aber nach der Leistung von heute positiv dem Auftakt am 17. August entgegen.“

Der 37-jährige Chefcoach des WSV ergänzte: „Gerade unsere ganz jungen Leute haben sich gut eingebracht und angedeutet, dass sie durchaus eine Alternative im Ligabetrieb sein können. Grundsätzlich bin ich mit der Leistung der völlig neuformierten Mannschaft zufrieden, die so noch nie zusammen auflief. Auch ein Lob an die Wülfrather, die zwei Klassen tiefer spielen und sich über weite Strecken sehr gut verkauft haben.“

Wülfrath steht tief

Vor rund 350 erwartungsvoll gestimmten Zuschauern spielte der Landesliga-Aufsteiger in der Anfangsviertelstunde engagiert und ohne Respekt munter mit. Die neu zusammengestellte WSV-Elf musste sich dagegen erst einmal finden. So verzeichneten die Wülfrather auch die erste Torannäherung (4.), als Gian-Luca Bühring knapp verzog. Zehn Minuten später passte Daniel Ivezic scharf nach innen, doch ein Wuppertaler klärte vor dem einschussbereiten Bühring. Mittendrin (9.) Glück für den FCW beim Lattenschuss von Romeo Kovarszki.

Der Führungstreffer der mehr und mehr die Initiative ergreifenden Zoostädter ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach der Hereingabe von Kapitän Alessio Arambasic köpfte Kilian Bielitza in der 16. Minute zum 1:0 ein. Drei Minuten darauf musste sich WSV-Nachwuchstorhüter Fotios Adamidis bei einem Ivezic-Schuss ganz lang machen. In der Folge mehr Anteile für die spielerisch überzeugenden WSV-Youngster. Die Weber-Elf versuchte, im Mittelfeld die Räume eng zu machen, stand am eigenen Strafraum dicht gestaffelt. Dennoch kam der Gegner zu Einschussmöglichkeiten. Wie durch den an Marvin Oberhoff scheiternden Imad Lamnaouar Sekaki (27.). Oberhoff war auch bei der Doppelchance der Gäste (32.) nicht zu bezwingen. Nur beim 0:2 zuvor (30.) durch den auf der linken Außenbahn kaum zu stoppenden, ungemein quirligen Daiki Kamo blieb der Goalie chancenlos.

Bis zur Halbzeit bestimmte der wie eine eingespielte Truppe auftretende WSV das Geschehen, die Wülfrather sorgten offensiv nur sporadisch für Entlastung. Zum zweiten Durchgang schickte Sebastian Tyrala sechs frische Leute und damit seine komplette Auswechselbank aufs Feld. Die Folge: Das Zusammenspiel klappte nun nicht mehr wie noch zuvor. Auch, weil Wülfrath nun konsequenter in die Zweikämpfe ging. Nur der offensichtlich topmotivierte Amin Bouzraa, beim 3:0 im Regionalliga-Spiel gegen Velbert als Joker Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0, machte auf der linken Seite ein ums andere mal richtig Betrieb.

Wülfrath schnuppert Morgenluft

Dafür sorgten im gegnerischen Strafraum auch die Gastgeber nach gut 70 Spielminuten. Auf Zuspiel von Stefan Okkert schoss Gian-Luca Bühring an den Querbalken. Sekunden später wehrte ein Wuppertaler den Schuss von Takamasa Katenki mit der Hand ab. Den fälligen Strafstoß machte Kapitän Maik Bleckmann zur „Chefsache“, verwandelte zum 1:2 (71.). Nach dem Anschlusstor wurde Wülfrath mutiger, traute sich in der Offensive nun mehr zu. Wirklich torgefährlich waren diese Bemühungen allerdings nicht. Zwei, drei Distanzschüsse landeten in der zweiten Etage. Von daher brachten die Wuppertaler den knappen Vorsprung über die Zeit. Dennoch eine beachtliche Vorstellung des FCW.

Auch Vorsitzender Michael Massenberg bilanzierte zufrieden: „Eine fußballerisch ansprechende Vorstellung unserer Mannschaft. Dazu war es ein insgesamt gelungener Abend hier am Erbacher Berg. Die Rahmenbedingungen waren in Ordnung, die Stimmung bei den Zuschauern sowieso, und auch der Wettergott ließ uns nicht im Stich. Als FCW haben wir gegen den klassenhöchsten Klub in unserer Region eine gute Visitenkarte abgegeben. Wir brauchen hier einen starken WSV als sportliches Aushängeschild und wünschen dem Verein für die neue Saison viel Erfolg. Genauso natürlich unserer Mannschaft in der Landesliga.“

Info für die WSV-Fans: Das Tyrala-Team empfängt am Samstag um 14 Uhr Schlusslicht SV Rödinghausen im heimischen Zoostadion.