Der 1. FC Viersen sagt die Teilnahme am Dülkener Masters ab Grund ist aber nicht wie bei vielen Mitbewerbern der Terminplan, sondern die Nicht-Berücksichtigung der Frauenmannschaft für das Turnier am Ransberg.

Der Dülkener FC hat es in diesem Jahr wahrlich nicht leicht, das Teilnehmerfeld für sein traditionelles Hallenmasters am Ransberg zusammenzubekommen. 16 Männerteams, die bei ihren jeweiligen Qualifikationsturnieren ganz vorne gelandet sind, messen sich dort in der Regel. Doch nun fielen in diesem Jahr gleich vier Qualifikationsturniere aus, und selbst Teams, die zusätzliche Wildcards erhalten hätten, haben abgewunken. Darunter auch der Oberligist SC Union Nettetal, der 2020 die bislang letzte Auflage des Turniers für sich entschieden hatte.

"Die Mannschaft des 1. FC Viersen hat sich entschlossen, nicht beim diesjährigen Hallenmasters anzutreten. Obgleich die Qualifikation zu diesem Turnier noch aussteht, möchte das Team schon im Vorfeld ein Zeichen setzen und stellt sich neben unsere Frauenmannschaft, die beim Teilnehmerfeld des Frauenmasters nicht berücksichtigt wurde. Normalerweise ist der 1. FC Viersen immer und gerne Bestandteil solch renommierter Veranstaltungen, aber da unsere Frauen vom Veranstalter Dülken nicht berücksichtigt wurden, ist dieser Schritt für uns richtig", heißt es in einer Erklärung des 1. FC. Das Frauenturnier ist in diesem Jahr mehr denn je ein Einladungsturnier, da lediglich in Mönchengladbach mit dem FV 2020 und Borussia zwei Teams den Weg über ein Qualifikationsturnier gegangen sind. "Wer unsere Frauen nicht will, wird auch unsere Herren nicht bekommen", heißt es weiter. "Neben der für wichtig erachteten Solidarität, ist dies auch ein klares Zeichen in Sachen Gleichbehandlung."

Nun kommt eine weitere, vorsorgliche Absage hinzu, denn der Landesligist 1. FC Viersen, der sich am Sonntag ohnehin erst noch qualifizieren müsste, hat am Donnerstag verkündet, dem Turnier selbst bei erfolgreichem Abschneiden bei der Viersener Hallenstadtmeisterschaft fernbleiben zu wollen. Und die Viersener schieben den Schwarzen Peter, der zu diesem Umstand geführt hat, dem Veranstalter zu.

Abteilungsleiter Sport Manuel Moreira: “Als sportlicher Leiter, stellvertretend für den Gesamtvorstand, stehe ich vollkommen hinter dieser Entscheidung. Wir unterstützen das sehr. Es macht uns auch stolz, dass vor allen Dingen unsere Erste Mannschaft, die der Leidtragende ist, an solch einem Highlight nicht teilnimmt, zum Wohle der Gemeinschaft des 1. FC Viersen. Den Slogan, den wir seit einem Jahr bei uns haben, „Ein Verein – ein Team!“, füllen wir damit deutlich mit Leben. Deshalb ziehe ich einfach nur meinen Hut vor dieser Mannschaft, die einen absolut tadellosen Weg hingelegt hat und auch über den gesamten Verein hinaus ein Statement setzt, dass es so nicht geht. Man kann nicht auf unsere Frauen verzichten, aber unsere Herren gerne dabeihaben. Das machen wir nicht mit! Das macht mich sehr stolz, weil wir damit in unserer Arbeit bestätigt werden, eine tolle Mannschaft zusammengestellt zu haben.“

Kapitän Elvedin Kaltak: „Wir sind ein Verein, wie eine kleine Familie. Wenn man das dann hört, dass so etwas passiert, man, in diesem Fall, unsere Frauenmannschaft nicht haben will, haben wir uns dazu entschieden, als gesamter Verein ebenfalls nicht am Masters teilzunehmen. Wir setzen damit ein Statement, wir sind ein Verein, eine Familie, wir gehören zusammen! Das ist der mindeste Beitrag, den wir hier leisten können.“

Vize-Kapitän Max Pohlig: „Als wir davon erfahren haben, dass unsere Frauenmannschaft nicht zum Masters eingeladen wurde, stand für uns als Erste Mannschaft direkt von der ersten Sekunde an fest, dass wir auch nicht an diesem Turnier teilnehmen werden. Ich glaube, ich spreche für jeden Fußballer, dass die Hallensaison noch einmal etwas ganz Besonderes ist, und dass jeder Lust hat, in der Halle zu spielen. Aber auch jeder Außenstehende weiß und soll wissen, dass wir in Viersen einen ganz großen Zusammenhalt haben. Entweder möchte man uns als ganzen Verein bei dem Turnier haben oder halt gar nicht. Und aus diesem Grund werden wir nicht an dem Turnier teilnehmen.“