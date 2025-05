Viersen zog vorzeitig die Reißleine. – Foto: Nina Juen

Der 1. FC Viersen gibt ein desolates Gesamtbild ab Der Rückzug der Landesliga-Mannschaft ist der Tiefpunkt einer desaströsen Saison für den einst renommierten 1. FC Viersen. Die Begründung zu diesem Schritt trifft allerdings nur einen Teil der Probleme. Der Verein muss sich nun gründlich reflektieren.

Der Rückzug einer Mannschaft ist immer das deutlichste Alarmsignal, dass in einem Verein einiges im Argen liegt. Im Falle des 1. FC Viersen ist dieser Schritt mit Blick auf die besorgniserregende Entwicklung allerdings fast folgerichtig. Neben der nun abgemeldeten Landesliga-Mannschaft musste der Verein zuvor bereits die Frauen-Mannschaft aus der Bezirksliga und die dritte Herren-Truppe aus der Kreisliga C zurückziehen – die Alarmglocken schrillen laut. Im Senioren-Spielbetrieb ist nur die zweite Mannschaft in der Kreisliga A übrig geblieben, und auch diese stand zuletzt vor dem Zerfall. Der einst renommierte Verein gibt ein desolates Gesamtbild ab.

Anreihung an Fehlern Die Verantwortlichen begründen den Rückzug mit der „personellen Lage“ und damit, „weiteren Schaden vom Verein“ abwenden zu wollen. Das Ansehen war jedoch schon zuvor ramponiert. Dafür produzierte der Verein in den vergangenen Monaten zu viel Stirnrunzeln. Da wäre der freiwillige Rückzug von Trainer Simon Sommer kurz vor Saisonstart nach nur wenigen Wochen im Amt, woraufhin etliche Spieler den Verein ebenfalls verließen; das Aus von Carlos Miguel als Trainer der Reserve – was wiederum 15 Spieler zur Abmeldung veranlasste. Es sind zwei beispiellose Vorfälle. Denn Trainerwechsel gibt es überall und regelmäßig, aber selten mit den weitreichenden Folgen wie in Viersen. Ein Aprilscherz über den Rücktritt des Vorstands entpuppte sich ebenfalls als Fehltritt.

Sicherlich überschätzen immer häufiger auch die Spieler ihren Stellenwert und ihr Anspruchsdenken. Für die Vereine ist das ein zunehmendes Ärgernis. Eine personelle Fluktuation wie beim 1. FC Viersen sucht jedoch ihresgleichen. Die Kultur sowie das Miteinander im Verein scheint arg beeinträchtigt. Fokus auf A-Liga-Klassenerhalt