Der 1. FC Viersen feiert einen deutlichen Derbysieg

Die Tabelle der A-Liga

Der 1. FC Viersen wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit Aufsteiger SC Viersen-Rahser gerecht. Allen voran die Zugänge des Bezirksliga-Absteigers drängten sich dabei in den Vordergrund. Vasileios Dedidis, der im Osten Deutschland schon Regionalliga-Erfahrung sammelte, brachte die Gäste in Minute 18 in Führung. Ein Eigentor der Hausherren stellte noch vor der Halbzeit auf 2:0 für den FC (37.).

Alle Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen Punktgewinn erloschen früh in Halbzeit zwei, denn ein Doppelschlag von Dedidis (47.) und Maikel Mitchel Koeman (50.) stellte auf 4:0 für die Gäste. Auch der verschossene Elfmeter von Kevin Weggen in der 62. Minute änderte nichts am Spielverlauf und so sorgte ein doppelter Shandler Servania für das 6:0 (67., 85.). Yannik Kuhn markierte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer der Hausherren (87.). Viersen springt durch den 6:1-Erfolg zunächst an die Tabellenspitze.