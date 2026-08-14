 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Der 1. FC Viersen feiert einen deutlichen Derbysieg

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Das erste Spiel der neuen Saison ist vorbei. Der 1. FC Viersen setzte sich komfortabel mit 6:1 gegen den SC Viersen-Rahser durch.

von Tristan Benten · Gestern, 23:37 Uhr · 0 Leser
Viersen siegt klar
Viersen siegt klar – Foto: Markus Verwimp

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Kreisliga A MG/VIE
FC Viersen
FC Mgladbach
SV Lürrip
Türkiyemspor

Der Ball rollte wieder in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach & Viersen. Im Derby traf der Aufsteiger SC Viersen-Rahser auf den Absteiger 1. FC Viersen. Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt. Schlussendlich konnte der FC die Erwartungen souverän erfüllen und das Derby deutlich mit 6:1 für sich entscheiden. Damit bleibt der Absteiger mindestens bis Sonntagnachmittag Tabellenführer.

Die Tabelle der A-Liga

Gestern, 19:00 Uhr
SC Viersen-Rahser
SC Viersen-RahserRahser
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1
6
Abpfiff
+Video

Der 1. FC Viersen wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit Aufsteiger SC Viersen-Rahser gerecht. Allen voran die Zugänge des Bezirksliga-Absteigers drängten sich dabei in den Vordergrund. Vasileios Dedidis, der im Osten Deutschland schon Regionalliga-Erfahrung sammelte, brachte die Gäste in Minute 18 in Führung. Ein Eigentor der Hausherren stellte noch vor der Halbzeit auf 2:0 für den FC (37.).

Alle Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen Punktgewinn erloschen früh in Halbzeit zwei, denn ein Doppelschlag von Dedidis (47.) und Maikel Mitchel Koeman (50.) stellte auf 4:0 für die Gäste. Auch der verschossene Elfmeter von Kevin Weggen in der 62. Minute änderte nichts am Spielverlauf und so sorgte ein doppelter Shandler Servania für das 6:0 (67., 85.). Yannik Kuhn markierte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer der Hausherren (87.). Viersen springt durch den 6:1-Erfolg zunächst an die Tabellenspitze.

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
15:30
Spieltext FC Mgladbach - ASV Süchteln II

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
15:00
Spieltext SV Otzenrath - Korschenbr.

Morgen, 15:30 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30
Spieltext Polizei SV - SV Lürrip

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
15:00live
Spieltext Neersbroich - DJK Hehn

Morgen, 15:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath II
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
15:00
Spieltext Mennrath II - SF Neuwerk II

Morgen, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
15:15live
Spieltext SV Schelsen - Odenkirchen II

Morgen, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
15:00
Spieltext Türkiyemspor - Rheindahlen

Die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - FC Mgladbach
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Rahser
Sa., 22.08.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Neersbroich
Sa., 22.08.26 19:00 Uhr Odenkirchen II - Mennrath II
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Lürrip - SV Otzenrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Türkiyemspor
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Viersen - SV Schelsen

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Mennrath II - FC Viersen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Sa., 29.08.26 19:00 Uhr FC Mgladbach - Rahser
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn
So., 30.08.26 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - SV Lürrip
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II