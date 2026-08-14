Der 1. FC Viersen feiert einen deutlichen Derbysieg

Der Ball rollte wieder in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach & Viersen. Im Derby traf der Aufsteiger SC Viersen-Rahser auf den Absteiger 1. FC Viersen. Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt. Schlussendlich konnte der FC die Erwartungen souverän erfüllen und das Derby deutlich mit 6:1 für sich entscheiden. Damit bleibt der Absteiger mindestens bis Sonntagnachmittag Tabellenführer.
Der 1. FC Viersen wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit Aufsteiger SC Viersen-Rahser gerecht. Allen voran die Zugänge des Bezirksliga-Absteigers drängten sich dabei in den Vordergrund. Vasileios Dedidis, der im Osten Deutschland schon Regionalliga-Erfahrung sammelte, brachte die Gäste in Minute 18 in Führung. Ein Eigentor der Hausherren stellte noch vor der Halbzeit auf 2:0 für den FC (37.).
Alle Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen Punktgewinn erloschen früh in Halbzeit zwei, denn ein Doppelschlag von Dedidis (47.) und Maikel Mitchel Koeman (50.) stellte auf 4:0 für die Gäste. Auch der verschossene Elfmeter von Kevin Weggen in der 62. Minute änderte nichts am Spielverlauf und so sorgte ein doppelter Shandler Servania für das 6:0 (67., 85.). Yannik Kuhn markierte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer der Hausherren (87.). Viersen springt durch den 6:1-Erfolg zunächst an die Tabellenspitze.
Die nächsten Spieltage:
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - FC Mgladbach
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Rahser
Sa., 22.08.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Neersbroich
Sa., 22.08.26 19:00 Uhr Odenkirchen II - Mennrath II
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Lürrip - SV Otzenrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Türkiyemspor
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Viersen - SV Schelsen
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Mennrath II - FC Viersen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Korschenbr.
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Sa., 29.08.26 19:00 Uhr FC Mgladbach - Rahser
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn
So., 30.08.26 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - SV Lürrip
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Schelsen - ASV Süchteln II