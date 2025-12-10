Der 1. FC Union Berlin ist das große Vorbild

Während bei vielen anderen Vereinen bereits die Winterpause genossen wird, herrscht beim FC Homburg auch nach dem letzten Spiel des Jahres beim Bahlinger SC noch vor und hinter den Kulissen reges Treiben. Mit 2:0 (1:0) hatten die Saarländer dieses Jahresfinale erfolgreich bestritten. Und die Homburger Anhänger lauschten anschließend genau dem Interview mit Cheftrainer und Sportlichem Leiter Roland Seitz. Auch aufgrund des Chancenwuchers, den seine Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf teilweise betrieben hat, würde er gerne in der Winterpause noch einen weiteren Stürmer verpflichten. Er betont aber auch, dass zu Beginn der Wintervorbereitung mit dem derzeit noch am Knöchel verletzten Hilal El-Helwe wieder ein weiterer Mann für die Offensive zur Verfügung steht.

Auch der Homburger Sportvorstand Michael Koch arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, einen echten Torjäger ins Waldstadion zu locken. "Einen bezahlbaren Stürmer, der dir sehr viele Tore garantiert, sehen wir derzeit nicht auf dem Markt. Natürlich werden wir weiterhin die Augen offenhalten, aber eine Verpflichtung eines Torjägers im Winter gestaltet sich als extrem schwierig", betont Koch. Während die Grün-Weißen erst viermal als Verlierer den Platz verließen - das ist Liga-Bestwert hinter dem Tabellenzweiten SG Sonnenhof-Großaspach (2) sowie dem Ligaprimus SGV Freiberg Fußball (3) - waren ihm die bereits acht Unentschieden ein Dorn im Auge. Bereits bei drei Siegen und fünf Niederlagen in diesen acht Begegnungen hätten die Homburger mit neun Zählern einen Punkt mehr gehabt. Wer die Tabellenspitze ernsthaft angreifen will, darf nicht so oft remis wie die Saarpfälzer spielen. Und so sind es zur Winterpause trotz der erst vier Niederlagen bereits neun Punkte Rückstand auf Freiberg. Doch Koch glaubt weiterhin fest daran, dass seine Homburger noch einmal einen Angriff auf die Tabellenspitze starten können. Und daher werde auch die Lizenz für die 3. Liga beantragt, Nach der Winterpause steht auch mit Michael Heilig ein bislang am Kreuzband verletzter Innenverteidiger wieder zur Verfügung. Ob es im Winter Abgänge gibt, sei aktuell noch offen. Seitz, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 hat, leiste "sehr gute Arbeit". In der Wintervorbereitung werde auch wieder ein Trainingslager in der Türkei bezogen.

Im gesamten Verein freut man sich auf diesen Freitag, 12. Dezember, wenn im Waldstadion in Kooperation mit dem Kreis-Chorveband Homburg ab 19 Uhr die mittlerweile vierte Auflage des beliebten Weihnachtssingens über die Bühne geht. Dann heißt es wieder einmal: "Sport trifft Kultur". Im vergangenen Jahr waren dabei über 700 Menschen vor Ort - vielleicht kann diese Zahl an Besucherinnen und Besuchern, die zusammen mit etlichen Chören traditionelle und moderne Weihnachtslieder anstimmen wollen, noch einmal gesteigert werden. Der Eintritt ist wie gewohnt frei, freiwillige Spenden werden aber gerne gesehen. Und bereits um 16 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt der Jugendabteilung der Grün-Weißen vorm Waldstadion seine Pforten.