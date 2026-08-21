Der 1. FC Union Berlin in der Vorschau

Statt der gewohnten Dreier- beziehungsweise Fünferkette setzt Lustrinelli auf eine Viererkette, ein 4-4-2 und aggressives Pressing. Die Abläufe sind allerdings noch nicht verinnerlicht. Von zehn Testspielen gewann Union lediglich drei, neunmal musste die Mannschaft mindestens einen Gegentreffer hinnehmen. Bei der Generalprobe gegen Ipswich Town setzte es trotz zwischenzeitlicher Führung eine 2:4-Niederlage.

Bei Union Berlin steht in diesem Sommer vieles auf Anfang. Mit Mauro Lustrinelli hat der Bundesligist einen neuen Cheftrainer installiert, der dem Team eine andere taktische Ausrichtung geben möchte. Die bisherige Vorbereitung verlief dabei wechselhaft.

Der 30-Jährige gehörte bereits zur Mannschaft, die 2019 erstmals den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Mit seiner Erfahrung soll Friedrich der neu zusammengestellten Defensive Stabilität verleihen. Auch Zeno Van Den Bosch ist neu im Kader. Der 22-jährige Belgier kam von Royal Antwerpen und bringt trotz seines Alters bereits mehr als 100 Pflichtspiele im Profibereich mit.

Besonders deutlich fällt der personelle Wandel in der Abwehr aus. Mit Danilho Doekhi und Diogo Leite verließen zwei etablierte Innenverteidiger den Klub. Dafür kehrte mit Marvin Friedrich ein bekanntes Gesicht nach Köpenick zurück.

Auch offensiv haben die Berliner nachgelegt. Emmanuel Latte Lath wechselte Anfang August auf Leihbasis von Atlanta United an die Alte Försterei. Der 27-jährige Ivorer kennt mehrere europäische Ligen und sammelte unter anderem beim FC Middlesbrough reichlich Erfahrung.

Union erhofft sich von ihm vor allem Tempo und Durchschlagskraft im Angriffszentrum. Im Mittelfeld kam zudem mit Michel Aebischer erst wenige Tage vor dem Pokalspiel ein weiterer erfahrener Spieler hinzu. Die Berliner Personalplanungen sind damit offenbar noch nicht vollständig abgeschlossen.

Trotz des Umbruchs bringt Union weiterhin bekannte Qualitäten mit. In der vergangenen Bundesliga-Saison gewannen die Köpenicker 848 Kopfballduelle – Ligabestwert. Auch über die Außen suchte Union regelmäßig den Weg nach vorne: Im Schnitt schlug die Mannschaft 15 Flanken pro Partie und lag damit über dem Bundesliga-Durchschnitt.

Für die Eintracht bedeutet das vor allem, bei Standards und Hereingaben aufmerksam zu bleiben. Gleichzeitig könnten die jüngeren direkten Vergleiche Mut machen. Seit dem letzten Pflichtspielduell 2018 trafen beide Vereine dreimal in Testspielen aufeinander. Die Eintracht blieb dabei ungeschlagen und gewann 2021 sowie 2022.

Pflichtspielpremiere für Lustrinelli

Für Union ist das Pokalspiel in Braunschweig die erste echte Standortbestimmung unter Lustrinelli. Die Vorbereitung hat gezeigt, dass die neue Spielidee noch Entwicklung benötigt. Nun muss sie erstmals unter Wettbewerbsbedingungen funktionieren.

Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt bezeichnete die Eintracht nach der Auslosung bereits als schweres Los. Die Löwen dürften den Favoriten mit dem Selbstvertrauen des 6:1-Sieges in Magdeburg und der Unterstützung des eigenen Publikums empfangen.

Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften liegt mehr als acht Jahre zurück. Am 18. Februar 2018 setzte sich die Eintracht im EINTRACHT-STADION mit 1:0 durch.

Ken Reichel sorgte bereits in der 16. Minute für die Führung. Anschließend hatte Blau-Gelb mehrfach die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen, scheiterte jedoch unter anderem an Union-Torhüter Mesenhöler. Die Berliner hatten nach der Pause zwar mehr Ballbesitz, entwickelten daraus aber kaum Gefahr.

Die Eintracht verteidigte konzentriert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Am Sonntag bietet sich nun die Gelegenheit, die alte Pokalgeschichte um ein neues Kapitel zu erweitern.