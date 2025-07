Der 1. FC Sulzbach trotzt dem Trend

Während es sportlich bei den Herren Mannschaften in der abgelaufenen Saison nicht so rund lief, freute sich die Schiedsrichter-Abteilung des 1.FC Sulzbach im Rahmen ihres Saisonabschlusses über ein sehr gelungenes Jahr.

Dem war allerdings nicht immer so: Auch der FC Sulzbach konnte sich in der Vergangenheit dem Trend zurückgehender Schiedsrichterzahlen nicht entziehen. Aufgrund von altersbedingten Ausscheiden und Umzügen stand man vor sechs Jahren mit nur einem einsatzfähigen Schiedsrichter da. Was viele Vereine aus der Region aktuell betrifft, drohte auch dem FC Sulzbach: Das Nicht-Erreichen des Schiedsrichter-Solls, verbunden mit Geldstrafen und Punktabzügen.

Aber dank einer gemeinsamen Kraftanstrengung des Vorstands um Ottmar Heyer, Sven Freund, Alexander Jahn und der damaligen Jugendleiterin Daniela Lack konnte nach einer intensiven Werbekampagne, verbunden mit der Bereitstellung des eigenen Sportheims für den Neulingslehrgang, neue Schiedsrichter für den FC ausgebildet werden. Auch wenn nicht alle Teilnehmer den anspruchsvollen Lehrgang bestanden oder auch im Laufe der letzten Jahre der herausfordernden Tätigkeit als Schiedsrichter Tribut zollen mussten und das Handtuch warfen, konnte die Zahl der Schiedsrichter deutlich erhöht werden. Mit sieben Schiedsrichtern stellte man in der abgelaufenen Saison eine der größten Schiedsrichterabteilungen im Main-Taunus-Kreis.

Auch das Ergebnis überzeugt: Die sieben Schiedsrichter des 1. FC Sulzbach leiteten in der Saison 2024/25 knapp 350 Spiele –als Hauptverantwortliche auf dem Platz oder als Assistenten an der Linie. Über 140 Spiele davon gehen auf das Konto von Ali Capar, der zusammen mit Alexander Stiel und Thomas Brand zu den „alten Hasen“ zählt. Dazu kommen die „jungen Wilden“ um den achtzehnjährigen Hennis Hogrebe, der es innerhalb von fünf Jahren schaffte, in die Gruppenliga aufzusteigen und dort als Gespannführer seine ersten Spiele erfolgreich absolviert hat. Aber auch der weitere Schiedsrichternachwuchs mit Bastian und Mirko Behring sowie Leon Urig konnte seine Fähigkeiten, vor allem als Assistenten, höherklassig bis auf Jugend-Hessenliga Niveau beweisen.

Im Rahmen der Feierstunde überreichte der Vorstand zum Dank für die erbrachten Leistungen jedem Schiedsrichter eine Regenjacke im typischen schiedsrichterschwarz. Mit Bastian und Mirko Behring verabschiedete man zwei Schiedsrichter, die in Absprache mit dem FC ab nächster Saison den Nachbarverein FV Neuenhain bis auf weiteres unterstützen.

„Insgesamt läuft es super mit den Jungs. Alle ziehen mit, besuchen freiwillig die Weiterbildungen und pfeifen so viele Spiele, wie ihnen möglich ist. Sie geben für den FC Sulzbach ein tolles Bild nach außen ab“, lautet das Fazit des Schiedsrichterbeauftragten Thomas Brand.

Gleichzeitig ermutigte er aber auch die anderen Vereine, in die Ausbildung neuer und junger Schiedsrichter zu investieren: „Schiedsrichter bei anderen Vereinen abzuwerben ist natürlich deutlich einfacher, als selbst in die Ausbildung von Neulingen zu investieren. Nur ist das ein Nullsummenspiel und bringt die Schiedsrichtervereinigung nicht voran.“

Ein letzter Appell ging an die Spieler, Trainer und Funktionäre: „Es ist schade um jeden Schiedsrichter, der aufhören musste, weil ihm der Druck von außen und das teils aggressive Verhalten zu viel wurde. Fußball ist ein Fehlerspiel: Spieler machen Abspiel- und Stellungsfehler, Trainer taktische Fehler. Auch der Schiedsrichter macht Fehler. Wenn alle diese Tatsache akzeptieren und wir sportlich-fair mit den Fehlern der anderen umgehen, wäre schon viel gewonnen!“