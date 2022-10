Kevin Haug (links) und der 1. FC Sonthofen zeigten sich in Torlinie. Im Spitzenspiel wurde Kauferings Keeper Michael Wölfl gleich sechs Mal bezwungen. – Foto: Dieter Latzel

Der 1. FC Sonthofen setzt ein Ausrufezeichen Landesligist schlägt den bisherigen Spitzenreiter Kaufering und springt wieder auf Platz eins +++ Schwabmünchen reicht die rote Laterne an Holenbach weiter +++ Torspektakel in Durach

Damit war nun nicht zu rechnen. Als Spitzenreiter war der VfL Kaufering angereist, mit sechs Gegentoren im Gepäck fuhr de Neuling zurück - und war auch Platz eins los. Den eroberte sich der 1. FC Sonthofen durch den klaren Sieg im Schlagerspiel zurück. Auch die rote Laterne hat einen neuen Standort. Der TSV Schwabmünchen übergab sie durch den 2:0-Erfolg im Kellerduell an den TSV Hollenbach, der das dritte Heimspiel in Folge tor- und punktlos blieb. Ein Acht-Tore-Spektakel gab es zwischen dem VfB Durach und dem TSV Gersthofen.

„Die Höhe hätte nicht sein müssen“, meinte Benjamin Enthart, doch dass die Niederlage seines VfL Kaufering verdient war, daran ließ auch der Trainer keinen Zweifel aufkommen. Zu stark präsentierte sich der 1. FC Sonthofen im Schlagerspiel und löste die Kaufeirnger an der Spitze ab.

Die erste Chance hatten zwar die Kauferinger durch Felix Mailänder nach wenigen Sekunden, doch ansonsten entwickelte sich die Partie zu einer Sonthofer Machtdemonstration. Der Führungstreffer durch Kapitän Manuel Wiedemann im Anschluss an eine Ecke war längst überfällig, weitere Tore sollten dann im zweiten Abschnitt folgen. Andreas Hindelang, Gregor Mürkl und Kevin Haug schraubten das Ergebnis binnen acht Minuten auf 4:0. „Damit war die Partie natürlich entschieden und man sah schon, wie bei meinen Spielern die Köpfe nach unten gingen“, sagte Enthart, der mit seinen Schützlingen zuvor zwölf Partien lang ungeschlagen war.

Sonthofen hatte auch nach dem 4:0 nicht genug, blieb drückend überlegen und legte in der Schlussphase weiter nach. Erst erhöhte der eingewechselte Pirmin Wegele, dann krönte Gregor Mürkl seine starke Leistung mit einem Distanzschuss in den Winkel. Herausragend beim FCS war auch einer, der selbst gar nicht traf: Marco Faller. Gleich vier Treffer bereitete der quirlige Sommer-Neuzugang vor.

Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 445

Tore: 1:0 Manuel Wiedemann (21.), 2:0 Andreas Hindelang (53.), 3:0 Gregor Mürkl (57.), 4:0 Kevin Haug (61.), 5:0 Pirmin Wegele (80.), 6:0 Gregor Mürkl (90.)

Es war ein knapper, aber letztlich verdienter 1:0-Sieg des FC Ehekirchen. Der TSV Weißenburg stand tief, ließ dem FCE wenig Raum und hätte beim Freistoß von Philipp Schwarz (20.) sogar in Führung gehen können. Danach wachte Ehekirchen auf und entwickelte mehr Druck. Kurz nach der Pause war dann die Führug fällig. Hatte Matthias Rutkowski bei seinem aktrobatischen Fallrückzieher vor der Pause noch das Tor verfehlt, setzte er diesmal den Ball in die Maschen. Nach der Flanke von Christoph Hollinger stand Rutkowski am zweiten Pfosten frei und schob den Ball ins kurze Eck.

Nach 63 Minuten folgte die größte Aufregung: Ein Kopfball von Michael Belousow wurde von einem TSV-Verteidiger in letzter Not stark handverdächtig vor der Linie zur Ecke geklärt. Danach tauchte sein Bruder Eugen alleine vor Herter auf, scheiterte allerdings am Weißenburger Goalie. Kurz darauf hatten die Gäste die einzige Gelegenheit im zweiten Durchgang zum Ausgleich. Eine Hereingabe von der rechten Seite schoss Max Pfann knapp am kurzen Eck vorbei. Und so bleib es beim knappen FCE-Erfolg.

Schiedsrichter: Fabian Jürschik (Obermichelbach) - Zuschauer: 275

Tor: 1:0 Matthias Rutkowski (51.)

Gelb-Rot: Bastian Bösl (95./FC Ehekirchen)

Auch ein schnelles Tor konnte nicht über den nervösen Beginn des FV Illertissen II und dem TSV Jetzendorf hinwegtäuschen. Am Ende gelang der FVI-Vertretung ein 3:1-Heimerfolg.

Robin Glöckle brachte seine Mannschaft bereits nach zwei Minuten per Kopfball in Führung. Dann nahmen die Illertisser allerdings den Fuß schon wieder vom Gas und ließ die Oberbayern aufkommen. Torhüter Christian Hafner war es zu verdanken, dass mit dem knappen Vorsprung auch die Seiten gewechselt wurden.

Obwohl der FV Illertissen nach der Pause wieder deutlich konsequenter zu Werke ging, gelang Jetzendorfs Benedict Geuenich nach einem schnell ausgeführten Freistoß zunächst der Ausgleich. Mehr ließen die Hausherren jedoch nicht zu und erspielten sich einen am Ende völlig verdienten Sieg. Nach Vorarbeit des eingewechselten Harleen Singh traf Maximilian Merkel erst zum 2:1, ehe Singh selbst von einem Querpass von Chris Lehner profitierte und zum Endstand vollendete. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Robin Glöckle (2.), 1:1 Benedict Geuenich (51.), 2:1 Maximilian Merkel (67.), 3:1 Harleen Singh (88.)

Abgedrängt: Hollenbachs David Bichlmeier (rechts) lief ins Leere, während der TSV Schwabmünchen mit Maximilian Aschner (Mitte) das Kellerduell 2:0 gewann. – Foto: Jonas Jakob

Durch die 0:2-Niederlage gegen den TSV Schwabmünchen ist der TSV Hollenbach ans Tabellenende gerutscht. Bei beiden Mannschaften war die Anspannung von Beginn an zu spüren. Die Akteure versuchten, unnötiges Risiko zu vermeiden, und waren auf Ballkontrolle bedacht. Die Abwehrreihen standen tief und ließen sich nicht unnötig nach vorne locken. Trotz aller Vorsicht sahen die Fans eine flotte Begegnung der beiden Kellerkinder, in der sich die Schwabmünchne runmittelbar vor der Pause einen entscheidenden Vorteil erarbeiteten. Nach einer Balleroberung schickte Lucas Kusterer Maik Uhde steil. Der setzte sich im Laufduell durch und schloss zur Pausenführung ab.

Und Uhde legte gleich nach der Pause den zweiten Schwabmünchner Treffer nach. Diesen Vorsprung verwaltete der Bayernliga-Absteiger, Hollenbach fehlte die Durchschlagskraft, um die Gäste noch in Gefahr zu bringen. „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Gegen den Ball waren wir sehr engagiert, haben die Zweikämpfe angenommen und eine gute Härte ins Spiel gebracht. Nach vorne waren wir aber viel zu harmlos. Wir haben zu keinem Zeitpunkt Torgefahr ausgestrahlt“, gestand Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner. (ff) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Rico Spyra (Erding) - Zuschauer: 185

Tore: 0:1 Maik Uhde (45.+1), 0:2 Maik Uhde (54.)

Der Sprung auf den zweiten Platz war für den FC Kempten zum Greifen nahe. Bis fünf Minuten vor Schluss lagen die Oberallgäuer gegen den SC Olching mit 1:0 in Führung, dann aber riss der eingewechselte Marco Kossi die Kemptener aus allen Siegesträumen. Ganz überraschend kam der späte Ausgleich nicht mehr, denn die Olchinger hatten zuvor schon einen Lattentreffer zu verzeichnen.

Zu Beginn gab der FC Kempten klar den Ton an, nagelte die Olchinger regelrecht in deren Hälfte fest. Wenn SCO-Torhüter Michael Loroff der Führung nicht im Weg stand, dann war es der Pfosten, den FCK-Torjäger Thomas Ratgheger kurz vor der Pause anvisierte. Für die überfällige Führung sorgte schließlich Phillip Simon, nachdem zuvor Rathgebers Schuss noch geblockt worden war. Nach der Führung ging bei den Allgäuer aber etwas der Spielfluss verloren, der SCO kam auf und glich noch aus.

Schiedsrichter: Benjamin Sölch (Wilting) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Phillip Simon (52.), 1:1 Marco Kossi (85.)

Mit einem 4:1-Heimsieg über den Aufsteiger SC Oberweikertshofen hat sich der FC Memmingen II wieder aus der Abstiegszone geschoben. Das Ergebnis war dabei deutlicher als der Spielverlauf. Zunächst konnte Jonas Kaufmann vorlegen. Obwohl nicht richtig getroffen, trudelte der Ball über die Torlinie. Memmingen ließ weitere Gelegenheiten liegen, der SCO kam auf und beinahe zum Ausgleich. Dominik Widemann traf jedoch nur die Unterkante des Tores (35.). Routinier Martin Dausch konnte noch einmal die Memminger U21 verstärken und weitere Spielpraxis nach seiner Verletzungspause sammeln. Der 36-Jährige zirkelte kurz vor der Pause einen Freistoß in den Fünf-Meter-Raum. Der Versuch wurde zunächst abgewehrt, aber Tiziano Mulas konnte zum 2:0 abstauben.

Gleich nach Wiederbeginn schien die Entscheidung gefallen zu sein, nachdem Kapitän Musa Youssef nach einem Konter zum 3:0 ins Dreieck traf. Der eingewechselte Qazim Prushi verpasste gleich darauf den vierten Treffer, im Gegenzug verkürzte Oberweikertshofen Maximilian Schuch. Die Gäste waren wieder im Spiel, aber FCM-Torhüter Felix Unger hielt seinen Kasten sauber. Mit einem an ihm verursachten Strafstoß sorgte Prushi mit dem 4:1 wieder für einen beruhigenden Vorsprung, der bis zum Schluss hielt. „Es war ein gutes Spiel meiner Jungs, allerdings haben wir es nicht geschafft schon früher Ruhe reinzubringen“, war FCM-Trainer Besim Miroci zufrieden und verteilte noch ein Sonderlob an Unger. (ass)

Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München) - Zuschauer: 103

Tore: 1:0 Jonas Kaufmann (9.), 2:0 Tiziano Mulas (43.), 3:0 Musa Youssef (51.), 3:1 Maximilian Schuch (54.), 4:1 Qazim Prushi (62./Foulelfmeter)

Vielleicht sollte der TV Erkheim künftig nur noch auswärts spielen. Während es zuhause für den Aufsteiger nicht läuft, gelang beim TSV Gilching ein überraschender 2:0-Sieg. Es war bereits der dritte Auswärtsdreier für die Unterallgäuer, den Fabian Krogler in der ausgeglichenen ersten Halbzeit einleitete. Nach einem weiten Ball waren sich zwei Gilchinger uneinig, Krogler schnappte sich die Kugel und ließ sich auf dem Weg zum 1:0 nicht mehr stoppen.

Nach der Pause machte der TSV Gilching zwar Druck, doch der TVE hielt dagegen und konnte sogar noch nachlegen. Hatte Krogler in der 86. Minute noch das mögliche 2:0 liegen lassen, sorgte Manuel Merk in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Zuvor war der Schütze selbst im Strafraum gelegt worden. Dafür sah Gilchings eingewechselter Keeper Michael Suck die rote Karte, Merk schnappe sich die Kugel und verwandelte den folgenden Strafstoß zur Entscheidung.

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Fabian Krogler (23.), 0:2 Manuel Merk (90.+5/Foulelfmeter)

Rote Karte: Michael Suck (94./TSV Gilching-Argelsried/Notbremse)