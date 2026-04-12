Der 1. FC Sonthofen ist jetzt Bester vom Rest

Rains Torjäger Dennis Lechner (links) hatte gegen Sonthofens Benedikt Buchberger einen schweren Stand und ging im Verfolgerduell leer aus. – Foto: Dieter Latzel

Dass der TSV Schwabmünchen den Titel in der Landesliga Südwest einfahren wird, daran gibt es kaum noch einen Zweifel. Was einerseits an der Stärke des Spitzenreiters liegt, der den FC Ehekirchen mit 5:1 abkanzelte, aber auch an der Inkonstanz der Verfolger. Der VfB Durach musste nach der vierten Niederlage in Serie, dem 1:2 bei Dachau 65, den zweiten Platz räumen. Den eroberte der 1. FC Sonthofen, der sich im Verfolgerduell mit dem TSV Rain durchsetzte.

Es war ein hartes Stück Arbeit, bis der 1. FC Sonthofen das Verfolgerduell gegen den den TSV Rain/Lech für sich entschieden hatte. Den Grundstein dafür legte eine starke Defensive.

Zu Beginn sah es nicht unbedingt nach einem FCS-Erfolg aus. Rain diktierte das Geschehen, das Tor fiel aber auf der Gegenseite mit der ersten Sonthofer Möglichkeit durch einen Kopfball von Tim Lorenz. Als Andreas Hindelang, der den ersten Treffer vorbereitet hatte, zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 2:0 erhöhte, war früh eine Vorentscheidung gefallen. In der Folge hätten Lorenz, Jannik Holzapfel und Maurice Jaumann den Deckel draufmachen können. Sie ließen die Chancen aber liegen. Rain warf nun alles nach vorn, konnte aber trotz Überzahl - Sonthofens Jozic sah in der Schlussphase Gelb-Rot - die Defensive der Oberallgäuer nicht mehr aushebeln. FCS-Coach Oleg Weber sprach von einem verdienten Sieg: „Weil wir es sehr gut verteidigt haben.“ (dl)

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Tim Lorenz (18.), 2:0 Andreas Hindelang (50.)

Gelb-Rot: Marko Jozic (83./1. FC Sonthofen)

Es kam einiges an Negativem beim TSV Aindling zusammen. Torjäger Laurin Völlmerk musste zur Pause verletzt ausgewechselt werden, nach Gelb-Rot gegen Anton Schöttl mussten die Lechrainer die Partie zudem in Unterzahl beenden. Allerdings stand da das Endergebnis von 5:1 für den FSV Pfaffenhofen bereits fest.

Den ersten Rückstand durch den Treffer von Luka Brudtloff hatte Aindling noch weggesteckt und postwend durch Moritz Wagner ausgegelichen. Allerdings kam danach vom TSV offensiv nicht mehr viel. Sehenswert war nicht zuletzt auch das 2:1, als Stefan Liebler den Ball von der Sechzehner-Markierung aus volley in die Maschen jagte. Nach der Pause stellte Liebler auf 3:1. Und dann sah Kevin Schmidt, eigentlich eine der stärksten Kräften in der Aindlinger Mannschaft, beim 4:1 gar nicht gut aus. Michael Senger hatte vom Mittelkreis aus genau Maß genommen und aus 50 Metern getroffen. Die Szene brachte klar zum Ausdruck, dass am Nervenkostüm des Torwarts die enorme Flut an Gegentreffern in den vergangenen Tagen nicht spurlos vorbeigegangen ist. Paolo Cipolla stellte schließich noch auf 5:1. (jeb, red) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Sebastian Busch (Ergoldsbach) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Luka Brudtloff (13.), 1:1 Moritz Wagner (15.), 2:1 Stefan Liebler (27.), 3:1 Stefan Liebler (52.), 4:1 Michael Senger (63.), 5:1 Paolo Cipolla (71.) Gelb-Rot: Anton Schöttl (74./TSV Aindling) Gelb-Rot: Anton Schöttl (74./TSV Aindling)

Die SG Niedersonthofen/Martinszell darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen, gegen den SV Manching gelang nach torloser erster Halbzeit ein 1:0-Heimsieg. Schon vor dem entscheidenden Treffer hatten die Oberallgäuer an der Führung geschnuppert, doch ein Tor von Christian Kreuzer zählte wegen Abseits nicht und beim Distanzschuss von Simon Frasch prallte die Kugel an die Latte.

Als in der Schlussphase Manchings Schlussmann Sebastian Steger einen Strafstoß verschuldete, verwandelte der zuvor gefoulte Kreuzer zum 1:0. Danach wurde es hektisch, die Manchinger reklamierten ihrerseits einen Elfmeter, nachdem Sebastian Graßl im Niedersonthofer Strafraum zu Fall gekommen war, doch der Pfiff blieb aus. Auf der Gegnseite verpassten Fabian Maderholz und Simon Frasch einen möglichen zweiten Treffer der Niso-Boys.

Schiedsrichter: Johannes Roth (Rain) - Zuschauer: 100

Tor: 1:0 Christian Kreuzer (79./Foulelfmeter)

Zur Halbzeit sprach fast alles für den VfB Durach, der beim TSV Dachau 65 in Führung lag und obendrein in Überzahl war. Denn 65er-Keeper Marco Jakob hatte unmittelbar vor dem Seitenwechsel Durachs Marco Faller auf dem Weg zum Tor gestoppt und war dafür vom Platz geflogen. Trotzdem durften am Ende die Oberbayern einen 2:1-Sieg bejubeln.

Die ersatzgeschwächten Duracher waren durch Tim Seefried verdient in Führung gegangen, konnten dann aber mit der Überzahl nichts anfangen. So war der Ausgleich durch den Ex-Löwen Lorenz Knöferl gar nicht mal unverdient. Knöferl unterstrich in der Schlussphase seinen aktuellen Lauf und erzielte auch noch Siegtreffer der 65er.

Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tim Seefried (38.), 1:1 Lorenz Knöferl (67.), 2:1 Lorenz Knöferl (80.)

Gelb-Rot: John Haist (90.+3/TSV 1865 Dachau)

Rote Karte: Marco Jakob (45.+2/TSV 1865 Dachau)

Zwei Treffer hat der FC Kempten erzielt und musste sich doch mit einem 1:1 gegen den TSV Jetzendorf begnügen. Was daran lag, dass Marian Halders Rettungsversuch in der Schlussphase misslang und der Ball zum Endstand im eigenen Netz landete.

Dabei hatte es lange Zeit für Kempten ganz gut ausgesehen, die Illerstädter kontrollierten die Partie und gingen in Führung, als Jeremy Holzer aus 18 Meter abzog und der Ball ins Netz zischte. Jetzendorf bekam kaum Zugriff aufs Spiel, der FCK blieb am Drücker, agierte vor dem Tor allerdings nicht zwingend genug. Was sich spät rächen sollte.

Schiedsrichter: Johannes Lorenz (Allersberg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jeremy Holzer (10.), 1:1 Marian Halder (83./Eigentor)

Der FC Stätzling und Elia Giordanelli (links) setzten sich gegen den TSV Hollenbach und Spielertrainer Christoph Burkhard mit 1:0 durch. – Foto: Reinhold Rummel

Spieltext FC Stätzling - Hollenbach Auch im siebten Spiel nach der Winterpause bleibt der FC Stätzling ohne Niederlage. Gegen den abstiegsgefährdeten TSV Hollenbach gelang ein knapper 1:0-Heimerfolg. Tim Sautter wurde mit seinem Treffer zum Stätzlinger Matchwinner. Sein schöner Kopfball brachte der Mannschaft von Trainer Loris Horn den Erfolg in einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hatte. Denn die beiden Landkreis-Rivalen zeigten über die gesamte Partie zwar eine hohe Aufmerksamkeit in der Defensive - aber auch, dass sie bis auf wenige Sequenzen das Risiko zu konsequentem Angriffsfußball scheuten.

„Da war wenig von einer Derbystimmung zu spüren“, merkte FCS-Coach Horn nach dem Schlusspfiff des aufmerksamen Unparteiischen Marlon Weid an. Er war mit dem Auftritt seiner Elf vor dem Seitenwechsel nicht zufrieden, „das haben wir in der Pause deutlich angesprochen, dass dies viel zu wenig war“. Horn reagierte deshalb mit seinem Co-Trainer Raffael Semke und brachte zum Seitenwechsel mit Daniel Palluch und Luis Lindermayr mehr Tempo ins Spiel.

Im Hollenbacher Lager war man selbstredend enttäuscht über die große Chance, zumindest einen Teilerfolg aus dieser Derbybegegnung mit nach Hause zu bringen. „Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, aber am Ende müssen wir eingestehen, dass uns in der Box die Galligkeit gefehlt hat“, teilte Daniel Zweckbronner in einer ersten Analyse nach dem Abpfiff mit. (rr) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Marlon Weid (Regensburg) - Zuschauer: 220

Tor: 1:0 Tim Sautter (40.)

Drei Tore in 14 Minuten waren der Grundstein für den 5:1-Erfolg des TSV Schwabmünchen gegen den FC Ehekirchen und für gute Laune nach der Partie. „Jetzt fehlen nur noch fünf Punkte, wenn überhaupt“, freute sich Abteilungsleiter Germar Thiele. Und so könnten die Schwarz-Weißen im Optimalfall in zwei Wochen zu Hause den Meistertitel klar machen.

Die Ehekircher hatten gegen bis in die Haarspitzen motivierte Schwabmünchner nichts zu holen. Gerade in der Anfangsphase wirkte der im Abstiegskampf befindliche FCE fast schon überfordert. Schon der erste TSV-Angriff brachte das 1:0 durch Richard Gumpinger. Wenig Minuten später schickte Maik Uhde Maxi Krist auf die Reise und dieser vollstreckte zum 2:0. Maik Uhde erhöhte auf 3:0, dann lenkte Ehekirchens Jakob Schaller den Ball zum 4:0 ins eigene Netz. Es waren eine Schwabmünchner Machtdemonstration, Ehekirchen sah kaum einen Ball aus der Nähe.

Auch in der zweiten Hälfte blieb der Tabellenführer tonangebend und erhöhte weiter. De rgerade erst eingewechselte Robin Glöckle setzte den Ball an den Pfosten, Noah Kusterer stand goldrichtig und staubte zum 5:0 ab. In den Schlussminuten gelang Christoph Hollinger mit dem 5:1 noch ein wenig Ergebniskorrektur. (krup)

Schiedsrichter: Markus Haase (Burglengenfeld) - Zuschauer: 227

Tore: 1:0 Richard Gumpinger (4.), 2:0 Maximilian Krist (8.), 3:0 Maik Uhde (14.), 4:0 Jakob Schaller (25. Eigentor), 5:0 Noah Kusterer (62.), 5:1 Christoph Hollinger (82.)

Die U21 des FC Memmingen hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Selcuk Sen das Kellerduell gegen den SV Cosmos Aystetten mit 0:3 verloren. „Wir haben in der ersten Hälfte einfach nicht Fußball gespielt, nach dem Wechsel war es in Ordnung“, so Sen. Seine junge Truppe (mit 19,3 Jahren im Schnitt fünf Jahre jünger als der Gegner) geriet bereits in der ersten Halbzeit entscheidend ins Hintertreffen. Kevin Makowski schoss für die Aystetter einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus.

Die Memminger schafften trotz Leistungssteigerung auch in der zweiten Hälfte nicht gegen die nach Gegentoren schwächste Abwehr der Liga zu treffen. Moritz Henkel (46.) und der eingewechselte Fabian Kroh (53.) hatten den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Aystetten verteidigte rustikal (sechs Gelbe Karten). Ihre einzige gefährliche Entscheidung brachte die Entscheidung. Hazem Ibrahim überlupfte den herauseilenden FCM-Torhüter Luis Stanzel zum 0:3. Cosmos-Spieler Sebastian Kempf kommentierte eine Minute später wohl unpassend eine Zeitstrafe und sah glatt Rot. (ass)

Schiedsrichter: Michael Hagl (Bergen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kevin Makowski (31.), 0:2 Kevin Makowski (41.), 0:3 Hazem Ibrahim (72.)

Rote Karte: Sebastian Kempf (75./SV Cosmos Aystetten)