Der 1. FC Sonthofen ist ganz dicht dran

Der 1. FC Sonthofen ließ sich auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht stoppen, gewann mit 3:1 gegen den SV Erlbach und ist wieder mittendrin im Rennen um den direkten Klassenerhalt.

Der FCS brauchte eine Weile, um sich von 0:1 durch Sebastian Hager zu erholten. Mit einem wunderschönen Freistoßtreffer in den Knick von Musa Youssef meldeten sich die Oberallgäuer dann zurück. „Was uns wahnsinnig geholfen hat, war das 1:1 durch Musas tollen Freistoß. In der zweiten Halbzeit waren wir dann griffiger und zielstrebiger im Spiel nach vorne. Mich freut besonders, dass wir den Vorsprung gut zu Ende verteidigt haben. Wenn wir mal in Führung liegen, muss man es gegen uns aus dem Spiel heraus erst mal schaffen ein Tor zu machen“, sagte Sonthofens Spielertrainer Hindelang nach der Partie. Für diese Führung sorgte Fabian Lutz, als er nach einem langen Ball zum 2:1 traf. Musas nächster Geniestreich brachte dann Markus Notz in Position. Notz ließ sich die Chanc ezum 3:1 nicht mehr entgehen. (dl)

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 285

Tore: 0:1 Sebastian Hager (21.), 1:1 Musa Youssef (36.), 2:1 Fabian Lutz (52.), 3:1 Markus Notz (72.)

Der FC Memmingen konnte auch beim TSV Nördlingen seine Auswärtsstärke ausspielen und setzte sich mit 2:1 durch. Wobei die Unterallgäuer erst einmal einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Schiedsrichter Manuel Steigerwald zeigte aber nach zehn Minuten auf den Elfmeterpunkt. FCM-Torhüter Manuel Dewein war gegen Mirko Puscher herausgekommen – der brachte den Ball zwar noch aufs Gehäuse, aber Innenverteidiger Jakob Gräser rettete auf der Linie. Der Unparteiische hatte diese Situation noch abgewartet. TSV-Kapitän Alexander Schröter verwandelte den verhängten Strafstoß sicher – 1:0.

Eine ähnliche Vorteilsauslegung hatte Steigerwald vor dem Memminger Ausgleichstreffer kurz vor der Pause. Nach einem Foulspiel an Luis Vetter vor dem Strafraum ließ der Schiedsrichter weiterlaufen, beim zweiten Foul an David Günes dann innerhalb entschied er auf Elfmeter. Lukas Rietzler verwandelte auch den siebten Elfer in dieser Saison souverän. Der Memminger Kapitän wurde in der zweiten Hälfte auch zum unermüdlichen Antreiber. Memmingen war nun dominant, was auch an den Einwechslungen von Pascal Maier, Nico Nollenberger, Micha Bareis sowie Timo Schmidt lag. Nachdem David Bauer nur die Tor-Unterkante getroffen hatte (65.), gelang schließlich David Günes der Siegtreffer.

„Ab Mitte der ersten Hälfte hatten wir schon die Hand auf dem Spiel, noch ohne gut zu sein. In der zweiten Halbzeit war es dann schon eine brutale Dominanz. Ich kann mich an keine einzige Aktion mehr in unserem Strafraum erinnern“, lobte FCM-Coach Matthias Günes. (ass)

Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 240

Tore: 1:0 Alexander Schröter (12./Foulelfmeter), 1:1 Lukas Rietzler (45./Foulelfmeter), 1:2 David Günes (73.)

Nils Nocke (links) gelang der Anschlusstreffer und später hatte er noch den Ausgleich vor Augen, doch da traf der Rainer bei der 1:3-Niederlage gegen den TSV Landsberg nur den Pfosten. – Foto: Szilvia Izsó

Während der TSV Landsberg durch den 3:1-Erfolg beim TSV Rain seine Negativserie gestoppt hat, gehen bei den Blumenstädtern im Abstiegskampf allmählich die Lichter aus. Dabei erwischten die Rainer einen klassischen Fehlstart, Maximilian Seemüller traf gleich bei der ersten Chance zum 0:1 und kurze Zeit später legte Alexander Bazdrigiannis das 0:2 nach. Landsbergs Torwart Böhmeke blieb in der ersten Halbzeit ungeprüft, während seine Mannschaft den Ball laufen ließ und sich immer wieder in Richtung Sechzehner kombinierte. Was Rains Trainer Zurawka zur (Selbst-)Kritik brachte: „Das war von uns allen zu wenig, uns Trainern auch eingeschlossen. Wir haben vielleicht die falsche Taktik gewählt und hätten mit mehr Offensivpower spielen müssen.“

Im zweiten Abschnitt änderte sich das Bild, Nils Nocke gelang der schnelle Anschlusstreffer und nach 70 Minuten lag der Ausgleich in der Luft. Doch Nocke setzte den Ball an den Pfosten. Dann wurde der Rainer Schwung aber gestoppt. Im dritten Heimspiel in Folge gab es einen Platzverweis für die Rainer. Lukas Müller foulte rechts außen seinen Gegenspieler – aus Sicht von Schiedsrichter Stefan Dorfner tat er das als letzter Mann. In der Mitte waren noch zwei Akteure mitgelaufen, fraglich schien jedoch, ob diese noch eingreifen hätten können. Zwei Minuten später zeigte der Referee auf den Punkt, weil Fabian Ott den Ball an die Hand bekommen hatte. Das 1:3 erzielte der unter der Woche reaktivierte Ex-Profi Dominik Stroh-Engel per Strafstoß. (gj, red) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Maximilian Seemüller (3.), 0:2 Alexander Bazdrigiannis (11.), 1:2 Nils Nocke (47.), 1:3 Dominik Stroh-Engel (84./Handelfmeter)

Rote Karte: Lukas Müller (80./TSV Rain/Lech/Notbremse)