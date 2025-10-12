Der 1. FC Monheim verfällt in alte Muster

Der letzte Punkt im heimischen Stadion liegt schon etwas länger zurück. Ende August gewann der 1. FC Monheim gegen den 1. FC Kleve. Damals war es ein Dreierpack von Talha Demir, der den FCM am dritten Spieltag jubeln ließ. Seitdem wollte es mit den Heimsiegen aber nicht mehr klappen. „Es ist auch für uns so, dass wir jetzt zwei unglückliche Niederlagen nacheinander zu Hause gehabt haben. Da wollen wir auch den Hebel ansetzen, dass wir es in jedem Fall besser machen als in den letzten beiden Heimspielen“, sagte Trainer Dennis Ruess vor der Partie. Gegen den FC Büderich sollte es aber ganz anders kommen.

Der jüngste 4:0-Erfolg des FCM beim SV Biemenhorst war überzeugend. Dementsprechend gab es für Ruess keinen Grund, in der Startelf zu rotieren. So starteten die Monheimer auch gut in die Partie. Den ersten Abschluss aufseiten des FCM hatte Zissis Alexandris in der sechsten Spielminute, er bekam jedoch nicht genug Druck hinter den Ball und scheiterte am Schlussmann des FC Büderich. In der zwölften Minute war es dann Demir, dem der Freistoß von Mohamed El Mouhouti knapp über den Scheitel rutschte. Kurz vor der Pause kam auch der FC Büderich zum Zug, doch der Abschluss von Daud Gergery ging knapp über das Tor der Gastgeber. Demnach ging es torlos in die Pause.

„In der ersten Halbzeit war es ein reiner Abnutzungskampf, dem wir auch gut Stand gehalten haben und vielleicht auch die etwas besseren Torchancen bei uns hatten“, sagte Ruess. Anknüpfen konnte seine Mannschaft daran jedoch nicht. Nach Wiederanpfiff war es zwar zunächst zwar der FC Monheim, der die Chance auf den Führungstreffer durch Alexandris hatte. Sein Abschluss wurde jedoch zur Ecke abgeblockt – und dann schlug die Stimmung schnell um. Nach einer Großchance für den FC Büderich durch Jamil Al Hussein in Minute 51 war es Kaies Alaisame, der rund eine Minute später zum 1:0 für die Gäste traf (52.). Ein Pressschlag des FC Büderich fand Alaisame rund 16 Meter frei vor dem Tor, sodass dieser zum 1:0 einnetzen konnte.

Monheim blieb im Spiel, haderte aber auch mit den altbekannten Themen, allen voran der Entscheidungsfindung. Viele Fehlpässe und unsaubere Kontakte beim Festmachen von Bällen prägten die zweite Halbzeit. Ruess beschrieb seine Mannschaft als nicht wach genug bei schneller Spielfortsetzung nach Standards.

In der 62. Minute verwandelte Kevin Weggen dann einen Foulelfmeter für Büderich und stellte auf 0:2 aus Monheimer Sicht. In Spielminute 70 setzte Linus Ansumana dann das 3:0 obendrauf. In einer unübersichtlichen Strafraumszene landete der Ball schlussendlich beim Büdericher, der diesen verwertete.

Ruess empfand den FCB als etwas "abgezockter"

Ruess reagierte und brachte Kameron Blaise ins Spiel (72.), der kurz darauf direkt im Mittelpunkt stand und seinen ersten Abschluss in Minute 75 an den Pfosten setzte. In der 90. Minute sorgte ein Foul an Blaise dann auch für einen Elfmeter auf Monheimer Seite, den Talha Demir verwandelte. Es war das 1:3 für die Monheimer, das am Ausgang des Spiels allerdings nichts mehr änderte.

Trotz Frust weiß Ruess die Situation seiner Mannschaft einzuschätzen. „Man muss auch fairerweise sagen: In der zweiten Halbzeit haben wir nicht unsere volle Leistung abrufen können. Wir haben Durchbrüche gehabt, aber dann flanken wir zu kurz, spielen die Standards zu kurz, flanken hinters Tor, flanken zu lang – was wir letzte Woche alles noch gut gemacht haben“, beschrieb er die zweite Halbzeit. „Das wollen wir nicht, aber das passiert. Das gehört halt einfach dazu. Das muss man akzeptieren, dass solche Spiele manchmal vorkommen“, befand der Trainer letztlich.

Den Blick will die Mannschaft nun aber wieder nach vorne richten. Wo der FCM jetzt anpacken muss, ist Ruess bewusst. „Wir wollen die Fehler, die wir gemacht haben, jetzt abstellen“, sagte der 45-Jährige und ergänzte über die Büdericher: „In den entscheidenden Momenten waren sie vielleicht ein bisschen abgezockter. Das müssen wir vielleicht auch mitnehmen, dass wir in manchen Situationen ein bisschen cleverer agieren müssen.“ Am kommenden Sonntag geht es für die Monheimer nach Krefeld, wo mit dem KFC Uerdingen die nächste knifflige Aufgabe wartet.