Tim Galleski beendet seine aktive Karriere. – Foto: T. Kögler

Der 1. FC Monheim reagiert auf Galleskis Karriereende Die Monheimer Oberliga-Fußballer verpflichten zwei bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete Akteure. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein FC Monheim Tim Galleski

Seit 2020 lief Tim Galleski für den 1. FC Monheim (FCM) auf – doch mit dem letzten Spiel der Hinrunde in dieser Saison der Oberliga Niederrhein bei Ratingen 04/19 (3:3) hat der 28-Jährige seine aktive Laufbahn beendet. Sein Verein teilt mit: „Galle, wie ihn alle nennen, wird im Januar zum ersten Mal Vater und hat sich bewusst für die Familie entschieden. Nachdem er zuvor sein gesamtes Leben dem Fußball untergeordnet hat – hier sind vor allem die Zeiten bei Hertha BSC und den Jugendnationalmannschaften zu nennen – möchte er nunmehr für seine Frau und den erwarteten Nachwuchs ,parat‘ stehen, vor allem, weil die Familien der jungen Eltern in weiter Entfernung leben.“

Auch wenn er dem FCM im aktiven Spielbetrieb nicht mehr zur Verfügung stehen wird, so wird er hin und wieder – so es der zeitliche Aspekt zulässt – am Training teilnehmen und so eine bestimmte Nähe zu den Monheimern halten. Die schreiben weiter: „Mit Tim verlieren wir einen angenehmen Charakter und einen feinen Sportsmann, der nicht zuletzt in dieser Hinrunde und auch dem letzten Spiel unter Beweis gestellt hat, wie wichtig er für unsere Mannschaft sein kann. Für den Moment bleibt uns jedoch nichts weiter, als für insgesamt 124 Pflichtspiele und 31 Torbeteiligungen zu danken und für die Zukunft der jungen Familie alles erdenklich Gute zu wünschen.“ Und auf Galleskis Entscheidung personell zu reagieren: Der FCM hat mit Tom Meurer einen erfahrenen Defensivspieler verpflichtet. „Nachdem feststand, dass Tim Galleski dem FCM in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wollten die Verantwortlichen unbedingt einen weiteren Linksfuß im Kader wissen, der Qualität und zugleich Erfahrung mitbringt“, berichtet der Klub und ergänzt über Meurer: „Schnell geriet (erneut) der 26-jährige Korschenbroicher in den Fokus, nachdem er bereits in der Vergangenheit immer wieder im Austausch mit unserem Trainer Dennis Ruess stand. Dass der Transfer nunmehr funktioniert hat, macht die Verantwortlichen glücklich.“

Meurer durchlief die Nachwuchsabteilung von Borussia Mönchengladbach, ehe er für den Wuppertaler SV und den FC Wegberg-Beeck in der Regionalliga auflief. In der Oberliga war er für den TSV Meerbusch und für die Holzheimer SG aktiv. In der Defensive kann er primär als Linksverteidiger oder auch als linker Innenverteidiger eingesetzt werden und hat dabei Qualitäten im Ball, gilt aber auch als konsequent gegen den Ball. „Dazu unterstrich er in den Gesprächen den Eindruck, den wir vorher schon hatten: den eines klaren und aufgeräumten Charakters, der optimal in das vorhandene Konstrukt passen wird“, schreibt der FCM. Busch-Garcia verstärkt Offensive Der Oberligist hat zudem noch einen Winterzugang präsentiert: Mit Luca Busch-Garcia wechselt ein weiterer junger Offensivakteur ins Rheinstadion. Der 19-jährige spielt seine erste Seniorensaison und kam in der Hinserie bei Ligakonkurrenten Holzheim nicht wie von ihm erhofft zum Zuge. Durch den direkten Draht zu Co-Trainer Tom Mages, der ihn unter anderem in der Jugend trainierte, wussten die Monheimer jedoch vom möglichen Potenzial, das der Youngster mitbringen kann, und setzten sich unmittelbar mit einem Transfer auseinander – den sie dann auch vollzogen.