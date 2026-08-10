Der 1. FC Monheim profitiert von Jüchener Fehlern

Allerdings war Dennis Ruess clever genug, Ramm sofort vom Platz zu nehmen, um Schlimmeres zu verhindern. Wenig später ging es für den schwer angeschlagenen Kosmala-Mones nicht weiter. Den nächsten Nackenschlag für den VfL gab’s dann kurz vor der Pause, als die Zuordnung bei einer Ecke nicht stimmte und am zweiten Pfosten Johann Noubissi Noukumo völlig frei war und nahezu mühelos auf 4:1 für Monheim erhöhen konnte. Was für die Jüchener spricht: Trotz des klaren Rückstands und der brutal hohen Luftfeuchtigkeit steckten sie nicht zurück, sondern kämpften um den Anschluss.

Der gelang zeitig nach einer Ecke durch den eingewechselten Youngster Luca Schiffer, der gleich sein erstes Tor im Seniorenfußball erzielte. Anschließend drängten die Gastgeber auf das 3:4 und hatten es auch mehrfach auf dem Fuß, doch sie wurden für den großen Aufwand nicht mehr belohnt, Monheim steht in der zweiten Runde und darf von einer weiten Pokalreise träumen. „Ich kann meiner Mannschaft vom Einsatz her keinen Vorwurf machen. Aber wir haben zu viele Fehler gemacht und unsere Chancen nicht genutzt. Das wird auf diesem Niveau eben bestraft“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger.