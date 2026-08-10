Der 1. FC Monheim profitiert von Jüchener Fehlern

Einem ersten Pflichtspiel der Saison fiebern die Trainer von Fußballmannschaften in der Regel sehnlichst entgegen. Denn sie sind einfach gespannt darauf, wo ihre Mannschaft nach den vielen Wochen der Vorbereitung steht. Eine besondere Aussagekraft hatte in dieser Hinsicht am Sonntag die Erstrundenpartie im Niederrheinpokal auf der Anlage an der Jüchener Stadionstraße versprochen. Schließlich trafen dort die zwei Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler und 1. FC Monheim zum direkten Duell aufeinander, die in der vergangenen Saison bis zum Schluss um den Klassenverbleib hatten zittern müssen. Aber auch wenn sich die Gäste unter dem Strich mit 4:2 (4:1) relativ deutlich durchsetzten, sind die Erkenntnisse für Gewinner und Verlierer nicht so deutlich, wie es das Resultat glauben machen könnte.
Jedenfalls wird Gäste-Coach Dennis Ruess noch nicht viel schlauer sein, was seine Mannschaft spielerisch zu leisten imstande ist. Denn viel fußballerische Klasse mussten die Monheimer nicht zeigen, um zur Pause schon fast vorentscheidend mit 4:1 in Front zu liegen. Denn nachdem sie das 1:0 mit der ersten Offensivaktion quasi aus dem Nichts erzielt hatten, leiteten die Gastgeber die restlichen Treffer mehr oder weniger durch gravierende eigene Fehler ein. Ruess dürfte zufrieden registriert haben, wie kaltschnäuzig und eiskalt sich seine Spieler vor dem gegnerischen Tor präsentiert haben. Kollege Daniel Klinger, der sich am Donnerstag vor dem Spiel im Training einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, dürfte sich dagegen gefühlt haben wie in einem bösen Traum, denn nach einem beherzten Start mit viel Aggressivität und Dominanz, lag seine Mannschaft schon nach knapp 20 Minuten scheinbar aussichtslos mit 0:3 im Hintertreffen.
Seine wichtigste Erkenntnis konnte am Ende nur sein, dass seine Mannschaft den Ausfall der wichtigen Defensivakteure Tim Heubach und Jochen Schumacher zwar aktuell nur schwer verkraften kann, sich offensiv aber trotzdem sehr vielversprechend präsentierte, sich trotz der vielen Nackenschläge nie aufgab und in der zweiten Hälfte drauf und dran war, die Partie noch mal richtig spannend zu machen, während die Monheimer das Ergebnis nur noch verwalteten, auch wenn sie am Ende per Konter für einen noch höheren Sieg hätten sorgen können. „Wir haben kein schlechtes Fußballspiel gemacht, außer dass wir für unsere Fehler bitter bestraft wurden“, meinte denn auch Jüchens Sportlicher Leiter Achim Venten hinterher.
Nach dem Jüchener Gruselstart, bei dem nach einer verpassten Großchance von Kevin Rubaszewski zunächst Talha Demir die Gäste mit einem Kunstschuss in Front brachte, dann Nils Friebe einen völlig überflüssigen Elfmeter verursachte, der durch Monheims Sommerzugang Phil Spillmann zum 0:2 führte, und schließlich Tom Hirsch Jüchens Aushilfs-Innenverteidiger Tim Kosmala-Mones im Strafraum tunnelte und das 3:0 erzielte, hätte das Spiel eigentlich schon kippen können. Denn nach dem Anschlusstreffer von VfL-Rückkehrer Fatlum Ahmeti hätte der ehemalige Kapellener Pablo Ramm nach einem Foul an Kosmala-Mones eigentlich die Gelb-Rote Karte sehen müssen. Doch der Schiedsrichter erkannte die Schwere des Fouls nicht.
Allerdings war Dennis Ruess clever genug, Ramm sofort vom Platz zu nehmen, um Schlimmeres zu verhindern. Wenig später ging es für den schwer angeschlagenen Kosmala-Mones nicht weiter. Den nächsten Nackenschlag für den VfL gab’s dann kurz vor der Pause, als die Zuordnung bei einer Ecke nicht stimmte und am zweiten Pfosten Johann Noubissi Noukumo völlig frei war und nahezu mühelos auf 4:1 für Monheim erhöhen konnte. Was für die Jüchener spricht: Trotz des klaren Rückstands und der brutal hohen Luftfeuchtigkeit steckten sie nicht zurück, sondern kämpften um den Anschluss.
Der gelang zeitig nach einer Ecke durch den eingewechselten Youngster Luca Schiffer, der gleich sein erstes Tor im Seniorenfußball erzielte. Anschließend drängten die Gastgeber auf das 3:4 und hatten es auch mehrfach auf dem Fuß, doch sie wurden für den großen Aufwand nicht mehr belohnt, Monheim steht in der zweiten Runde und darf von einer weiten Pokalreise träumen. „Ich kann meiner Mannschaft vom Einsatz her keinen Vorwurf machen. Aber wir haben zu viele Fehler gemacht und unsere Chancen nicht genutzt. Das wird auf diesem Niveau eben bestraft“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger.