Der 1. FC Monheim ist in Holzheim nicht entschlossen genug

Vor der Oberliga-Partie gegen die Holzheimer SG hatte Dennis Ruess, Trainer des 1. FC Monheim (FCM), noch darüber gesprochen, dass es für ihn auch darum gehe, die Balance aufrechtzuerhalten. „Wir waren immer konkurrenzfähig, müssen aber immer noch ein bisschen an gewissen Themen arbeiten. Dass wir unsere Balance behalten über 90 Minuten, und dass man auch bei Rückständen den Glauben in die eigenen Fähigkeiten behalten sollte“, sagte Ruess. Gegen die Holzheimer erwies sich dies jedoch als schwierige Aufgabe.
Mit derselben Anfangsformation wie beim 3:2-Heimerfolg gegen den VfB Homberg zuletzt startete der FCM mit der gewohnten Intensität. Die erste richtige Torchance gehörte auch den Gästen: In der neunten Minute köpfte Enno Lang den Ball nach einer Ecke zurück in Richtung Strafraum, der Schuss von Tim Klefisch wurde jedoch geblockt. Ein Ballgewinn der Gegner in der zwölften Minute kam per Fernschuss auf das Tor von FCM-Schlussmann Luca Fenzl, der diesen jedoch zur Ecke parierte.
Dann folgte eine Druckphase der Monheimer. In der 16. Minute brach Tom Hirsch linksaußen durch und legte quer in den Strafraum auf Talha Demir – der nahm den ersten Kontakt mit links, der Ball ging jedoch knapp drüber. Rund zwei Minuten später landete der Ball bei Hirsch, der ihn im Eins-gegen-Eins an die Latte setzte (18.). Der Nachschuss von Mohamed El Mouhouti ging zudem über das Tor. Ruess fehlte in Situationen wie diesen die Entschlossenheit. Ohne Treffer ging es in die Pause.
Der FCM wirkte nach Wiederanpfiff zwar kontrollierter, kam aus dem Spiel heraus jedoch nicht dazu, gefährliche Chancen zu kreieren. Die ersten Minuten der zweiten Hälfte waren vor allem von Standardsituationen geprägt, es gab mehrere Ecken für die Gastgeber. „Holzheim war über die ganze Spielzeit gefährlich über Standards: Ecken und Freistöße, die wir auch wieder en masse produziert haben. Irgendwann schlägt dann einer ein. Das war dann so, dass das Momentum ein bisschen zu Holzheim gegangen ist“, sagte Ruess. Genau das passierte in der 52. Minute. Aus einer unübersichtlichen Situation nach einer Ecke traf Robert Wilschrey zum 1:0 für die Holzheimer SG. Der FCM konnte wenig Gegenwehr bei den Standards bieten, ließ jedoch aus dem Spiel heraus wenig zu. Doch rund zehn Minuten später kam Oguz Ayan nach einer weiteren Ecke frei vor dem Tor zum Kopfball und erhöhte auf 2:0 für die Gastgeber (63.).
„Uns fehlte in der zweiten Halbzeit irgendwie das, was uns die letzten Wochen tatsächlich ausgezeichnet hat: diese volle Mentalität, diesen Anschub, den Glauben, das Ding zu drehen. Wir haben nicht den Zug nach vorne gehabt wie in den letzten Wochen“, sagte Ruess zur zweiten Hälfte. Er stellte noch mal auf Dreierkette um, doch die offensivere Variante scheiterte daran, dass der FCM für Ruess in den Aktionen nach vorne zu langsam war. Auch die Gegner produzierten keine gefährlichen Torchancen mehr, weshalb es beim 2:0 für Holzheim blieb.
„Es war so ein typisches Spiel, was du hast, wenn es zum ersten Mal richtig warm wird. In Summe fand ich, es war kein gutes Oberliga-Spiel von beiden“, resümierte Ruess abschließend. Der FCM bleibt damit bei 37 Punkten und muss das Erreichen der Zielmarke von 40 Zählern auf das nächste Wochenende verschieben. Am kommenden Sonntag geht es vor Heimpublikum gegen die DJK Adler Union Frintrop.