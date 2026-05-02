Der 1. FC Monheim ist in Holzheim nicht entschlossen genug

„Uns fehlte in der zweiten Halbzeit irgendwie das, was uns die letzten Wochen tatsächlich ausgezeichnet hat: diese volle Mentalität, diesen Anschub, den Glauben, das Ding zu drehen. Wir haben nicht den Zug nach vorne gehabt wie in den letzten Wochen“, sagte Ruess zur zweiten Hälfte. Er stellte noch mal auf Dreierkette um, doch die offensivere Variante scheiterte daran, dass der FCM für Ruess in den Aktionen nach vorne zu langsam war. Auch die Gegner produzierten keine gefährlichen Torchancen mehr, weshalb es beim 2:0 für Holzheim blieb.

„Es war so ein typisches Spiel, was du hast, wenn es zum ersten Mal richtig warm wird. In Summe fand ich, es war kein gutes Oberliga-Spiel von beiden“, resümierte Ruess abschließend. Der FCM bleibt damit bei 37 Punkten und muss das Erreichen der Zielmarke von 40 Zählern auf das nächste Wochenende verschieben. Am kommenden Sonntag geht es vor Heimpublikum gegen die DJK Adler Union Frintrop.