Der 1. FC Monheim integriert einen weiteren U19-Spieler

Der 1. FC Monheim hat sich auf die neue Saison in der Oberliga an diesem Wochenende im Trainingslager in Westerburg vorbereitet. Untergebracht war das Team wie in den Vorjahren im Hotel Deynique, trainiert wurde im Westerburger Schulstadion.
Neben Athletik, Läufen und natürlich Fußball standen auch etliche inhaltliche Themen im Plan von Cheftrainer Dennis Ruess, zudem gab es Teambuildingmaßnahmen, um die Stimmung aufrechtzuerhalten und die Integration der Zugänge zu erleichtern.
Neu im Team ist nun nach Atahan Cerrahoglu mit Keny Rakowiecki ein weiterer Spieler, der aus der eigenen U19 in den Oberligakader aufrückt. Der 19-jährige Leverkusener, der als A-Jugendlicher bereits im vergangenen Jahr einige Einheiten in der ersten Mannschaft bestritten hat, absolviert seit Juli die komplette Seniorenvorbereitung und hat auch im ersten Testspiel gegen den Drittligisten Fortuna Düsseldorf (0:6) mitgewirkt.
Nach einer „etwas zähen U19-Spielzeit bestätigt er nunmehr seine sportlichen Qualitäten im Kreise der Oberligatruppe“, schreibt der FCM. „Unsere Trainer wissen um die Möglichkeiten, die der Junge mitbringt, und wollen ihn behutsam heranführen und ihn im Seniorenbereich etablieren. Jetzt liegt es an dem Jungen, diesen Vertrauensvorschuss zu nutzen und im Kreise der Mannschaft zu reifen und sich weiter zu verbessern“, so die Monheimer weiter, das Trainingslager sei dafür „ganz sicher ein guter Einstieg“.
Das nächste Testspiel hat der FCM am kommenden Sonntag (15 Uhr) im heimischen Rheinstadion gegen den Siegburger SV. Weiter geht es mit einem Heimspiel gegen den ASV Mettmann (Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr), dann mit Partien beim SV Grün-Weiß Brauweiler (Samstag, 25. Juli, 15 Uhr) und beim SSV Jahn Wellem (Dienstag, 28. Juli, 19.45 Uhr). Mit zwei Heimspielen am Samstag, 1. August (15 Uhr) gegen die SpVg. Frechen und am Mittwoch, 5. August (19.30 Uhr) gegen den SV Bergfried Leverkusen endet die Vorbereitung, das erste Pflichtspiel ist die erste Runde im Niederrheinpokal am Sonntag, 9. August (15 Uhr) beim Liga-Konkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler.