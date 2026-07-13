Der 1. FC Monheim integriert einen weiteren U19-Spieler Der 1. FC Monheim hat am Wochenende ein Trainingslager absolviert, mit dabei in Westerburg war auch Keny Rakowiecki, der aus der eigenen U19 in den Oberliga-Kader rückt. So plant Trainer Dennis Ruess mit ihm. von Georg Amend · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Monheim hat einen weiteren U19-Spieler "befördert". – Foto: Marcel Eichholz / Elsner

Der 1. FC Monheim hat sich auf die neue Saison in der Oberliga an diesem Wochenende im Trainingslager in Westerburg vorbereitet. Untergebracht war das Team wie in den Vorjahren im Hotel Deynique, trainiert wurde im Westerburger Schulstadion.

Neben Athletik, Läufen und natürlich Fußball standen auch etliche inhaltliche Themen im Plan von Cheftrainer Dennis Ruess, zudem gab es Teambuildingmaßnahmen, um die Stimmung aufrechtzuerhalten und die Integration der Zugänge zu erleichtern. Neu im Team ist nun nach Atahan Cerrahoglu mit Keny Rakowiecki ein weiterer Spieler, der aus der eigenen U19 in den Oberligakader aufrückt. Der 19-jährige Leverkusener, der als A-Jugendlicher bereits im vergangenen Jahr einige Einheiten in der ersten Mannschaft bestritten hat, absolviert seit Juli die komplette Seniorenvorbereitung und hat auch im ersten Testspiel gegen den Drittligisten Fortuna Düsseldorf (0:6) mitgewirkt.