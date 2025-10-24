Der 1. FC Monheim hat es in der eigenen Hand

Viele Verletzungsunterbrechungen, angeschlagene Spieler und auch Fehler in den eigenen Reihen führten am vergangenen Samstag zur ernüchternden 2:5-Niederlage des 1. FC Monheim in der Oberliga beim KFC Uerdingen. Zudem musste Trainer Dennis Ruess mit den frühen Auswechselungen von Emin Safikhanov und Kai Schneider zwei bittere Ausfälle hinnehmen. „Das war einfach ein komplett gebrauchter Samstag mit allem Drum und Dran. Klar ist das ätzend, wenn du zwei Mal in der Kette wechseln musst, da verändert sich dann auch die Statik so eines Spiels. Nichtsdestotrotz soll das keine Ausrede sein“, bilanziert Ruess.

Der FCM haderte in den vergangenen Wochen häufiger auch mit der eigenen Leistung. Die gleichen Fehlermuster zogen sich gleich durch mehrere Spiele und brachten die Monheimer, trotz guter Leistungen, im Endeffekt um wichtige Punkte. An diesem Samstag gastiert der ETB Schwarz-Weiß Essen im Rheinstadion – erneut kein einfacher Gegner. Das sieht auch Ruess so, der die Mannschaft gut einzuschätzen weiß und über die Essener sagt: „Sie sind auf den Flügeln sehr gut besetzt und im offensiven Bereich sehr spielstark. Im defensiven Bereich haben sie eine erfahrene Achse. Es ist wieder eine Mannschaft, die eine gute Mischung in den Reihen hat.“

Wenn auch der Saisonstart für die Essener nicht gut lief, so setzten sie sich jüngst mit 2:0 gegen die DJK Adler Union Frintrop durch. Damit gelang auch ein solider Einstand für Interimstrainer Björn Matzel, der die Zügel für Dennis Czayka übernahm. Der Trainerwechsel stellt auch für den FCM eine zusätzliche Herausforderung dar: „Das macht es für uns immer ein bisschen komplexer, weil er vielleicht eine neue Herangehensweise und neue Ideen hat, die er innerhalb der jetzigen Trainingswoche implementieren kann“, glaubt Ruess.

In Monheim weiß man aber auch, woran es fehlt und was verbessert werden muss: „Wir müssen wieder mehr Tiefe in unser Spiel reinbekommen, da muss mehr Ballzirkulation sein und vor allem an der Effektivität vor dem Tor müssen wir arbeiten“, sagt der Trainer. Gerade die ungenutzten Chancen, von denen es für den FCM genug gab, waren es, die ihn in den vergangenen Wochen Punkte kosteten. Zudem führtern einfache Ballverluste oder Standardsituationen dann häufig zum Gegentor. An den Fehlern arbeitet die Mannschaft und will jetzt gegen ETB wieder zeigen, was sie kann.

Ruess erinnert an Biemenhorst

Denn in den vergangenen Spielen wurde das bereits deutlich, zwar nicht immer durch Ergebnisse, aber durch die Leistung, die der FCM auf den Platz brachte. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive besitzt die Mannschaft eine Qualität, die ihr gute Resultate bringen kann. Ruess denkt dahingehend vor allem an den achten Spieltag zurück, als man gegen denen SV Biemenhorst mit 4:0 gewann: „Das Spiel in Biemenhorst ist für mich eine Blaupause. Da waren wir als Mannschaft extrem kompakt, aggressiv gegen den Ball und hatten eine super Abstimmung im Ball. Wir hatten gute Pendelbewegungen drin und haben auch den Flügel gut bespielt.“

Nachdem man aber in den vergangenen Wochen einige Punkte liegen ließ, gerät Monheim langsam unter Zugzwang – als Tabellen-16. steht der FCM auf dem ersten Abstiegsplatz mit zehn Zählern. Den Druck habe man sich jetzt selbst gemacht, sagt Ruess. Trotzdem weiß der 45-Jährige um die Qualität seiner Mannschaft und findet: „Es wird nicht einfach gegen ETB, aber auch nicht unmöglich.“ Letzten Endes liegt es in Monheim in der Hand der Gastgeber, am Samstag wieder einen wichtigen Heimsieg herbeizuführen. Die letzten drei Partien im Rheinstadion gingen indes verloren – es wird Zeit für den FCM, das zu ändern.