Der 1. FC Monheim fährt mit Rückenwind nach Dingden

Personell müssen die Monheimer am Sonntag wohl auf Enno Lang nach einem Faserriss noch verzichten, ebenso auf Aleksandar Bojkovski: Der Offensivmann hatte sich im Testspiel gegen Wegberg-Beeck einen Mittelhandknochen gebrochen, der Gips darüber kommt nicht rechtzeitig ab vor dem Rückrunden-Auftakt. „Das ist ärgerlich für den Jungen, weil er in einer guten Form war und gegen Webgerg ein Top-Spiel gemacht hat“, sagt Ruess, der so schauen muss, wie er offensiv aufstellt: „Ich hätte Aleks gerne dabei, aber wir haben inzwischen auch eine gewisse Variabilität für vorne und außen. Wir haben ein bisschen durchrotiert und geguckt und gesehen: Wir haben genug Optionen.“ Leonard Bajraktari und David Galonske liegen als Alternativen nahe, zudem könne auch Niclas Zurfelde „eine Position nach vorne rücken“, sagt der FCM-Trainer.

Gesetzt sein dürfte Tom Hirsch, der in der Vorbereitung bei den vier Testspielsiegen, als die Monheimer jeweils vier Tore erzielten, gleich drei Doppelpacks beisteuerte. Ruess betont zwar: „Für das, was wir in der Vorbereitung gemacht haben, gibt es keine Punkte“, leitet daraus aber auch ab: „Wenn wir diese Haltung und Leistung konservieren können, sind wir schwer zu schlagen. Wir sind inzwischen ein paar Schritte weiter als zu Saisonbeginn. Es geht jetzt darum, am Sonntag schnell und gut einen Fuß ins Spiel zu bekommen und idealerweise mit einem guten Ergebnis direkt in der Rückrunde anzukommen. Die Möglichkeit dazu ist da, aber jedes Spiel fängt bei Null an. Klar ist aber auch: Wir haben Rückenwind, und den wollen wir mitnehmen. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht.“ Dem jüngsten Comeback des Winters zum Trotz.

