Der 1. FC Monheim fährt mit Rückenwind nach Dingden
Die vier Testspielsiege der Monheimer vor dem Wiederbeginn der Fußball-Oberliga waren überzeugend – Punkte gibt es dafür aber nicht, mahnt Trainer Dennis Ruess. Beim Aufsteiger erwartet er eine „kernige Aufgabe“.
von Georg Amend · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Auch für den FCM war die Vorbereitung nicht wirklich ideal. – Foto: Michael Schnieders
Der Blick aus dem Fenster hat Dennis Ruess so gar nicht gefallen kurz vor dem Rückrunden-Auftakt der Oberliga, der den 1. FC Monheim (FCM) am Sonntag (15 Uhr) zum SV Blau-Weiß Dingden führt. „Dass es jetzt wieder Schnee gab, ist schon Käse“, befindet der FCM-Chefcoach und ergänzt: „Generell am ersten Februar-Wochenende wieder zu starten – das macht der Mittelrhein klüger. Da beginnt die Saison erst nach Karneval wieder. Dadurch hatten die Teams dort auch nicht diese erste Woche im Januar, die ja auch immer Frost und Schnee bringt, in der Vorbereitung. Warum kann man bei uns nicht auch zwei Wochen später anfangen und dafür dann irgendwo eine Englische Woche einbauen?“