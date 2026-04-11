Der 1. FC Monheim empfängt Uerdingen ohne Furcht Am Sonntag kommt der Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen zum 1. FC Monheim, beide Teams brauchen die Punkte für unterschiedliche Ziele. FCM-Coach Dennis Ruess spricht über die Ausnahmestellung des Gegners und gibt sich kämpferisch. von RP / Katrin Weides · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Monheim trifft auf den KFC – Foto: Arno Wirths

Der 1. FC Monheim musste sich am vergangenen Spieltag deutlich dem FC Büderich geschlagen geben. Das 1:4 war auch aufgrund der engen Situation im Tabellenkeller der Oberliga ein Ergebnis, über das sich die Monheimer ärgerten. So natürlich auch Trainer Dennis Ruess: „Es ist ein Lernprozess, aber wir dürfen uns dabei nicht selber im Weg stehen. Wir haben Möglichkeiten liegen gelassen, jetzt gerade über Ostern, um uns in eine gute Ausgangslage zu bringen.“

In den vergangenen Partien gegen Büderich und auch den SV Biemenhorst hatten die Monheimer mit der Chancenverwertung zu kämpfen, denn die Möglichkeiten zum Ausgleich nach Rückstand gab es für den FCM in beiden Spielen. Ruess schätzt die Situation ein: „Wenn du dann den Fuß zurück ins Spiel bekommst, musst du ihn auch voll zurückbekommen, indem du deine Möglichkeiten auch nutzt. Das ist so ein bisschen das Thema, was uns begleitet.“ „Eine große Aufgabe, auf die wir uns freuen“ Die nächste Hürde, die dem FCM am Sonntag bevorsteht, ist eine hohe: der KFC Uerdingen. „Es kommt eine große Aufgabe auf uns zu, auf die wir uns freuen und der wir uns stellen wollen“, sagt Ruess zum kommenden Gegner. Der Regionalliga-Absteiger siegte jüngst gegen Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop mit 1:0, doch ergebnistechnisch lief auch für die Uerdinger nicht immer alles glatt in diesem Kalenderjahr. Bei der Holzheimer SG ließ der Aufstiegsanwärter bei einer 2:3-Niederlage Punkte liegen. Etwas, das der KFC jetzt sicherlich nicht wiederholen möchte. Das sieht auch Ruess: „Nach diesem Auftritt in Holzheim werden die Sinne der Uerdinger auch geschärft sein. Sie müssen jetzt auch liefern für ihre Ziele.“

Während es für den FCM um jeden Punkt für den Klassenerhalt geht, ist der KFC im Aufstiegskampf auch auf jeden Punkt angewiesen. Mit 47 Zählern liegt er an Rang drei, sechs Punkte hinter Tabellenführer Ratingen 04/19 und dem VfB 03 Hilden mit jeweils 53 Punkten. Die Monheimer liegen auf Rang 13 und halten sich mit vier Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Ergebniskosmetik nach 0:5-Rückstand Das Hinspiel in der heimischen Grotenburg gewann der KFC mit 5:2 deutlich. Nach 0:5-Rückstand stellten Enno Lang (80.) und Tim Galleski (85.) noch einmal spät für Monheim auf 5:2. Ruess sagt über die Uerdinger: „Sie sind schon in einer anderen Größenordnung als alle anderen in der Liga, was Strahlkraft, Stadion und Ziele angeht. Das sorgt natürlich auch immer für automatischen Druck für ein Team. Aber sie haben einen sehr akribischen Trainer und eine sehr hohe individuelle Qualität in der Mannschaft.“