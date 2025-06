Der 1. FC Mönchengladbach schafft spät den Klassenerhalt

Der 1. FC Mönchengladbach hat seine letzte Chance genutzt und den Klassenerhalt in der Bezirksliga gemeistert: Die Westender gewannen das Rückspiel der Abstiegsrelegation gegen den FC Sterkrade mit 3:1 nach Verlängerung. Zusammen mit dem Hinspielergebnis (1:1) reichte der Sieg für den 1. FC, um die Klasse zu halten und den FC Sterkrade in die Kreisliga A Oberhausen-Bottrop zu schicken.

Denkbar schlecht startete die Partie für den 1. FC: Zwar gingen die Mönchengladbacher engagiert ins Spiel und zeigten, dass sie als Sieger vom Platz gehen wollen. Doch bereits in der dritten Minute nutzte der FC Sterkrade seine allererste Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Einen schnellen Spielzug über die Außenseite nutzte Marvin Stanczyk, um in die Mitte zu legen, dort netzte Damian Lee Ford ein.

Doch der 1. FC ließ sich nicht beeindrucken, erspielte sich mehrere gute Chancen. Zwei Mal scheiterte der Gladbacher Topstürmer Leo Stegner mit Großchancen (22./39. Minute) am gegnerischen Torwart Jannis Heins. „Wie auch die Spiele davor schaffen wir es einfach nicht, den letzten gescheiten Pass zu machen“, sagte 1. FC-Trainer Michael Stegner. So ging es ohne weitere Treffer in die Halbzeitpause.

Aus dieser kam wiederum der FC Sterkrade stärker zurück. Der 1. FC musste eine Offensiv-Drangphase der Oberhausener überstehen, die selbst mehrere Großchancen (51./61.) vergaben – vielleicht eine vorentscheidende Phase für das Spiel, dass die Mönchengladbacher nicht höher in Rückstand gerieten. Das Spiel dominierte aber der 1. FC, scheiterte seinerseits mehrfach an Schlussmann Heins.

Stegner mit dem wichtigen Ausgleich

Dann schlug die Stunde von Leo Stegner, der den 1. FC diese Saison so fleißig mit 28 Treffern versorgt hatte: Nach Vorlage von Vincent Schleifer traf er per Lupfer über den Torwart zum ersehnten Ausgleich (64.). Weitere Chancen nutzte der 1. FC nicht. Es ging in die Verlängerung.

Hier zeigte der 1. FC, dass er mehr Sprit im Tank hatte für die lange Spielzeit: Er spielte ganz klar mehr auf Sieg und lief auf das Sterkrader Tor an: Erneut Stegner (93./105.) und Max Lisiecki (98.) vergaben in aussichtsreichen Positionen. Es sollte bis in die zweite Hälfte der Verlängerung andauern, bis der nächste Treffer fiel: Verteidiger Mohamad Ali Hosein stürmte nach vorne, spielte auf Stegner, der seinerseits auf Hosein zurückspielte. Hosein wurde in höchster Not gefoult, den fälligen Foulelfmeter verwandelte Erjon Duriqi zum 2:1 (108.).

Auch Sterkrade kam zu Konterchancen, spielte aber auch diese nicht immer ganz klar zu Ende. So kam der 1. FC seinem Glück immer näher und durfte sogar die letzte Aktion des Spiels noch mal für sich nutzen. Simon Beermann sah auf der rechten Seite Stegner weiter links freistehen und spielte ihn an. Stegner schob zum Doppelpack ein (120.) – die letzte Aktion des Spiels.

„Wir haben es gepackt, es war ein hartes Stück Arbeit. Man darf nicht vergessen, dass wir eine unfassbar junge Mannschaft haben. In den letzten Spielen war der Altersschnitt bei 20,4 Jahren. So oft waren wir kurz davor, es zu schaffen. Das setzt sich in den Köpfen natürlich fest“, bilanzierte Stegner. „Heute haben wir Moral bewiesen und wirklich verdient gewonnen. Sterkrade hat alles versucht, aber wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft“, fuhr Stegner fort.

Des einen Freud...

Ganz der Sportsmann zeigte der Trainer aber auch sein Bedauern für den Abstieg des Gegners: „Es tut mir für Sterkrade wahnsinnig leid. Dass es die Relegation gibt, ist dermaßen bitter, denn man reduziert ja die Saison am Ende auf eine Verlängerung. Ich finde: Wenn die Liga vorbei ist, muss man wissen, ob man drin ist oder nicht“, übte er Kritik am System.

Somit spielt der 1. FC auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Und Trainer Michael Stegner, der den Verein nun verlässt, ist froh, dass die Relegation ausgestanden ist und er die Mannschaft besenrein als Bezirksligist an seinen Nachfolger Florian Wittkopf weitergeben kann. Vorstand, Trainerteam und Mannschaft, überhaupt der gesamte Verein, seien über die vergangenen Wochen sehr zusammengerückt, so Stegner: „Ich habe viel Unterstützung erhalten. Wir haben uns den Klassenerhalt gemeinsam verdient.“

Er will erst mal pausieren vom Trainergeschäft. Da er den Weg seiner Söhne weiterverfolgen will – Leo Stegner wechselt zum SC Kapellen und der jüngere Bruder Michel spielt in der Jugend des VVV Venlo – hört der Weg für Stegner beim 1. FC auf. „Ich bin nicht total weg und bin auch noch nicht Asbach uralt, aber ich bin erst mal froh, jetzt Urlaub zu machen und den Fußball von außen zu sehen“, betonte der 53-Jährige.