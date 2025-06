Der 1. FC Magdeburg präsentiert seinen neuen Cheftrainer

Der 1. FC Magdeburg hat einen neuen Cheftrainer! Nachdem der Zweitligist am Sonntag den Abgang von Christian Titz zu Hannover 96 offiziell bekanntgegeben hat, steht der Nachfolger bereit. Markus Fiedler, der schon in den vergangenen Tagen als Topkandidat gehandelt wurde, übernimmt den FCM.

Der 39-Jährige trainierte zuletzt die Zweitvertretung des VfB Stuttgart und feierte mit dieser den Klassenerhalt in der 3. Liga. Der gebürtige Baden-Württemberger kickte selbst bis zur Landesliga, absolvierte ein Lehramtsstudium und konzentrierte sich früh auf seine Trainerlaufbahn. Nach Nachwuchsstationen in verschiedenen Altersklassen bei der SGV Freiberg, der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart übernahm Fiedler im Sommer 2023 die zweite Herrenmannschaft des VfB und führte diese in seiner ersten Saison zum Drittliga-Aufstieg. Zum FuPa-Profil:

