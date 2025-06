Der 1. FC Köln kommt – Planungen laufen auf Hochtouren

Der 1. FC Köln kommt in die BELKAW Arena! Das absolute Highlight der Saisonvorbereitung wird am Samstag, den 12. Juli, um 14 Uhr angepfiffen. „Wir freuen uns riesig, der Stadt und der ganzen Region dieses Match zu schenken“, freut sich Präsident Lutz Urbach auf den bevorstehenden Auftritt der Geißböcke an der Strunde.