Der 1. FC Kleve zeigt eine Leistungssteigerung

Co-Trainer Lars van Rens, der Coach Umut Akpinar (Urlaub) derzeit vertritt, hatte diesmal jedenfalls nicht sehr viel auszusetzen am engagierten Auftritt des 1. FC Kleve. „Wir haben es bis auf die letzten fünf Minuten vor der Pause und die erste Viertelstunde nach der Halbzeit sehr gut gemacht. Bis auf diese kurze Phase hat die Mannschaft alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte van Rens.

Ein entscheidender Grund dafür war, dass im Gegensatz zur Partie in Uedem erheblich mehr Stammpersonal in der Startelf stand. Dem Spiel des 1. FC Kleve tat vor allem gut, dass Kapitän Fabio Forster und Niklas Klein-Wiele im defensiven Mittelfeld, wo sie während der Meisterschaft gesetzt sein dürften, das Spiel ordneten.

Zudem liefen von Beginn an in Frederik Meurs, Memlam Darwish und Philipp Divis drei der vier Akteure auf, die in der Abwehrkette die erste Wahl sein dürften. Und dass Neuzugang Felix Beeker seine Sache auf der rechten Außenbahn gut machte, trug ebenso dazu bei, dass der 1. FC Kleve über weite Strecken der Partie in der Defensive sicher stand. Lediglich in besagter Schwächephase fehlte der Mannschaft die Ruhe im Aufbau, als der SV Scherpenberg mit hohem Pressing versuchte, mehr offensive Akzente zu setzen. Der 1. FC Kleve gab die 1:0-Führung aus der Hand, für die Meurs (16.) mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz gesorgt hatte. Dem Scherpenberger 1:1 durch Gabriel Derikx (48.) ging ein Klever Abspielfehler voraus. Der zweite Treffer des Landesligisten resultierte aus einem verwandelten Strafstoß von Tevfik Kücükarslan (60.), nachdem Felix Beeker im Strafraum viel zu ungestüm in einen Zweikampf gegangen war.

„Doch die Mannschaft hat dann eine gute Moral gezeigt“, sagte van Rens mit Blick darauf, dass der 1. FC Kleve das Heft des Handelns schnell wieder in die Hand genommen hatte. Dario Gerling (71.) und Niklas Klein-Wiele (84.) wendeten das Blatt noch einmal und sorgten für einen verdienten Erfolg.

Der hätte noch deutlicher ausfallen können, wenn die Mannschaft nicht eine aus der vergangenen Saison schon bekannte Schwäche im Abschluss gezeigt hätte. Zudem offenbarte sie in der Phase, in der sie unter Druck geraten war, ein weiteres Manko, mit dem sie sich das Leben in der vergangenen Spielzeit einige Male schwer gemacht hatte. Der 1. FC Kleve geriet unter Druck, weil es den Stürmer nicht gelang, den Ball zu halten.

Georg Mewes, Sportlicher Leiter des Oberligisten, nahm das alles gelassen. „Die Leistung der Mannschaft war gut. Und wenn jetzt schon alles klappen würde, dann müsste sie bis zum Saisonstart in fünf Wochen ja nicht mehr trainieren“, sagte er. Doch es gibt halt noch einiges zu tun. Und deshalb stehen in dieser Woche auch vier Trainingseinheiten an.