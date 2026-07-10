Der 1. FC Kleve verpflichtet zwei Spieler, die optimal in sein Beuteschema passen

Viele Veränderungen in Kleve. – Foto: Sven Hanisch

Der 1. FC Kleve hat sein erstes Testspiel verloren. Der Landesligist musste sich am Mittwochabend mit einer blutjungen Mannschaft und ohne einen der Akteure, die in der kommenden Saison das Gerüst des Teams bilden sollen, beim westfälischen Oberligisten SV Schermbeck mit 2:4 (1:2) geschlagen geben.

Trainer Umut Akpinar und der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes waren dennoch sehr angetan von der Vorstellung des Teams, in dem sechs Teenager in der Startelf standen und ein weiterer zur Pause eingewechselt wurde. „Diese Leistung war sehr erfreulich“, sagte Akpinar, während Mewes feststellte: „Das haben die vielen jungen Spieler, die wir eingesetzt haben, richtig gut gemacht.“

Der 19-jährige Gelderner Maxim Schäfer, in der vergangenen Saison für den VfB Homberg in der A-Junioren-Niederrheinliga und zuvor für den SV Straelen am Ball, ist eine Verstärkung für die Abwehr. Er zeigte gegen den SV Schermbeck eine engagierte Leistung auf der rechten defensiven Außenbahn. „Er ist ein Spieler, den wir in Ruhe aufbauen wollen“, sagte Mewes.

Der Oberliga-Absteiger hat am Mittwochabend zudem die Verpflichtung von zwei Akteuren perfekt gemacht, die bestens in sein Beuteschema passen, weil sie jung sind und Potenzial besitzen. Sie hatten seit Sonntag auf Probe mittrainiert und ihre Chance genutzt, sich einen Platz im Kader zu sichern. Das gelang einem dritten Gastspieler nicht.

Zudem will der 19-jährige US-Amerikaner Jonah Shao künftig für den Landesligisten spielen. Er war für den 1. FC Kleve kein Unbekannter. Shao hatte bereits im August 2025 bei Mewes und Akpinar nachhaltig Eindruck hinterlassen, als er bei der 2:3-Testspielniederlage der Klever beim Bezirksligisten TuS Xanten zu den auffälligsten Akteuren des Gegners gezählt hatte.

Der US-Amerikaner lebt seit einem Jahr in Düsseldorf und möchte sich den Traum erfüllen, in Deutschland „wenigstens einmal in der Regionalliga zu spielen“. Jetzt will er am Bresserberg den nächsten Schritt in diese Richtung machen. „Mir hat es vom ersten Moment an sehr gut beim 1. FC Kleve gefallen“, sagte Shao.

Zwei weitere Gastspieler trainieren ab Donnerstag mit

Der Klub hofft, in dieser Woche noch weitere Plätze im Kader vergeben zu können, dem aktuell zwei Torhüter und 15 Feldspieler angehören. Zwei weitere Gastspieler werden ab Donnerstag mittrainieren. „Wir werden eine Mannschaft haben, die in der Landesliga gut mithalten kann. Davon bin ich nach dem Auftritt unserer jungen Akteure in Schermbeck erst recht überzeugt“, sagte Mewes.

Akpinar standen in der Partie fast alle gestandenen Akteure des Kaders nicht zur Verfügung. Stammkeeper Ahmet Taner fehlte erkrankt und wurde von Henning Divis wie gewohnt gut vertreten. Niklas Klein-Wiele war verhindert, Philipp Divis und Luca Thuyl waren verletzt, Elidon Bilali befand sich im Urlaub. Zudem fehlten die Zugänge Fabian Berntsen wegen Urlaubs sowie Calvin Busch und Ilkay Akpinar verletzungsbedingt.

Junge Klever bieten dem Oberligisten lange Paroli

Die jungen Wilden des 1. FC Kleve lieferten dem SV Schermbeck lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe. Sam Jansen erzielte das 1:0 (15.). Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison mit den A-Junioren des 1. FC Bocholt Vizemeister in der Niederrheinliga wurde, deutete nicht nur wegen dieses Treffers an, weshalb der 1. FC Kleve große Hoffnungen in ihn setzt.

Emil Oerding, in der vergangenen Saison als A-Jugendlicher bereits in der Oberliga eingesetzt, gelang nach den Gegentreffern in der 25. und 42. Minute das 2:2 (57.). Der SV Schermbeck machte seinen Sieg mit Toren in der 64. und 67. Minute perfekt.

„Die jungen Spieler hatten keinen Respekt vor dem Gegner und haben sehr gut umgesetzt, was wir besprochen haben“, sagte Akpinar. Dabei zeigten Mats Ernst, der von Beginn an eingesetzt wurde, und der eingewechselte Jakob Riddermann in der zweiten Hälfte eine bemerkenswert gute Leistung in der Innenverteidigung.

„Die Jungs haben das richtig gut gemacht“, lobte der verletzte Abwehrchef Philipp Divis die beiden 18-Jährigen, die noch ein Jahr in der Jugend spielen können.