Der 1. FC Kleve verdient sich einen Punkt

In der 77. Minute der Oberliga-Partie des 1. FC Kleve beim SC Union Nettetal war Fußball plötzlich völlig nebensächlich. Angreifer Diwan Duyar brach ohne Fremdeinwirkung auf dem Kunstrasenplatz zusammen. Sofort eilten Mitspieler zu ihm, um Erste Hilfe zu leisten. „Wir haben einen riesen Schrecken bekommen“, sagte Trainer Umut Akpinar nach dem Schlusspfiff. Doch nach wenigen Augenblicken fand Duyar wieder zu sich. Er wurde ausgewechselt, später berichtete er, dass ihm schwarz vor Augen geworden sei. Ein Faktor dürfte die Hitze gewesen sein. 27 Grad zeigte das Thermometer in Nettetal, die gefühlte Temperatur war auf dem Kunstrasenplatz aber deutlich höher. „Glücklicherweise geht es ihm wieder gut“, sagte Akpinar.

Den besseren Start erwischten tatsächlich die Gastgeber. Der Ball lief gut in den Reihen der Blau-Gelben. Schon in der zweiten Minute köpfte Nettetals Leon Falter an den Pfosten. In der 14. Minute scheiterte der Mittelfeldspieler aus kurzer Distanz an Kleves Keeper Ahmet Taner. „Ahmet hält uns da im Spiel, das war richtig stark“, sagte Akpinar. Union Nettetal hatte auch deutlich mehr Ballbesitz, die Rot-Blauen standen lange tief in der eigenen Hälfte. Peer Winkens (39.) versuchte es für die Gastgeber aus der Distanz, sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp.

„In der Halbzeitpause haben wir dann umgestellt, eine andere Ordnung gewählt und in dieser konsequent agiert. Danach hatten wir eigentlich alles im Griff, der Gegner hatte in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr“, sagte Akpinar. Tatsächlich waren die Klever im zweiten Durchgang das bessere Team. Der umtriebige Hasan Akcakaya (63.) köpfte nur knapp übers Tor, wenig später traf er das Außennetz. Und die beste Gelegenheit des Spiels folgte in der 82. Minute. Akpinar sagte gar: „Das war ein absoluter Bilderbuch-Angriff.“ Verteidiger Philipp Divis spielte einen Steilpass, Henry Heynen ließ den Ball sehenswert durch zu Akcakaya, der den Torwart umrundete, aber das Tor verpasste. Es fehlten nur Zentimeter. „Ich mache ihm da keinen Vorwurf, nächste Woche macht er den“, sagte Akpinar. Im Gegenzug ließ sein Team nichts mehrzu. „Wir standen sehr gut, haben die Räume zugemacht. Ich bin mir auch ganz sicher, dass wir gewonnen hätten, wenn wir das 1:0 gemacht hätten.“ Und der Coach lobte vor allem den Teamgeist, den seine Schützlinge zeigten: „Was die Jungs bei dem Wetter gelaufen sind, kannst du mit Worten nicht beschreiben. Bei 35 Grad auf dem Kunstrasen hat wirklich jeder alles aus sich rausgeholt.“ So bestätigten die Klever die gute Form der vergangenen Woche, als sie sich mit 2:0 gegen den VfB Hilden durchsetzten.

Im Kampf um den Klassenerhalt ist der Punkt freilich wichtig. Zumal der direkte Konkurrent TSV Meerbusch einen 5:4-Erfolg gegen den SC St. Tönis feiern konnte. Immerhin: Die abstiegsbedrohten Mülheimer FC 97 und TVD Velbert mussten am Feiertag deutliche Pleiten hinnehmen. „Auf die Konkurrenz schauen wir aber nicht, wir haben es selbst in der Hand und müssen weiter Woche für Woche Leistung bringen“, sagte Trainer Akpinar. Am Wochenende hat der 1. FC Kleve spielfrei. Am Sonntag, 12. Mai, geht es dann auswärts gegen den Tabellennachbarn TSV Meerbusch.