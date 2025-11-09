Der 1. FC Kleve setzt im Duell der Kellerkinder ein Ausrufezeichen

Der 1. FC Kleve hat das Duell der Kellerkinder in der Oberliga gewonnen. Der Vorletzte setzte sich am Freitagabend vor 600 Zuschauern in der Eroglu-Arena mit 2:0 (0:0) gegen den bis dahin punktgleichen Tabellenletzten SV Biemenhorst durch und setzte ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Trainer Umut Akpinar spendete seiner Mannschaft beim Abpfiff Applaus, weil sie eine Woche nach dem in Unterzahl erkämpften 1:1 beim SV Sonsbeck erneut mit großem Engagement begeistert hatte.
Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, brachte die Bedeutung des Erfolges der Marke besonders wertvoll in der ihm eigenen Art auf dem Punkt. „Wir sind noch auf der Intensivstation. Aber die Konkurrenz in der Liga weiß jetzt, dass wir noch leben“, sagte das Fußball-Original aus dem Pott. Die Hoffnung lebt weiter beim 1. FC Kleve, es wieder im Abstiegskampf richten zu können.
Umut Akpinar stieß ins gleiche Horn. „Das Remis ins Sonsbeck war ein gefühlter Sieg für uns. Heute haben wir uns drei richtige und sehr wichtige Punkte geholt“, sagte der Coach. Der Halderner Jürgen Stratmann, nach der Trennung von Daniel Beine bis zur Winterpause Interimscoach beim SV Biemenhorst, bezeichnete den Erfolg des Gastgebers als verdient, sagte aber auch: „Für uns wäre mehr drin gewesen, wenn wir im Abschluss konsequenter gewesen wären.“
Denn der SV Biemenhorst war in der ersten Hälfte das etwas bessere Team im Duell zweier Mannschaften, denen anzumerken war, wie viel für sie auf dem Spiel stand. Die Begegnung war von Kampf geprägt. Der 1. FC Kleve hatte dabei seine liebe Mühe, die schnellen Stürmer der Gäste zu kontrollieren. Besonders Luca Puhe sorgte immer wieder für Unruhe.
Das Akpinar-Team fand in den ersten 25 Minuten überhaupt nicht zu seinem Rhythmus, weil sein Spiel nach vorne von vielen Fehlern und mangelnder Zweikampfstärke der Offensivkräfte geprägt war. Das änderte sich nach einer halben Stunde, als der Gastgeber auch die bis dahin größte Gelegenheit hatte. Elias Reffeling scheiterte nach klugem Steilpass von Niklas Klein-Wiele am Biemenhorster Torhüter Rene Konst (33.).
Der 1. FC Kleve verdiente sich den Erfolg dann mit einem starken Auftritt in der zweiten Halbzeit. „Man kann der Mannschaft nur zu der Leistung, die sie nach der Pause gezeigt hat, gratulieren“, sagte Umut Akpinar. Das Team presste den Gegner jetzt noch höher, legte vor allem in puncto Zweikampfstärke zu und agierte nun auch in der Offensive mit mehr Spielwitz und Zug zum Tor.
Juliano Ismanovski, der wie seine Kollegen im vorderen Bereich in der ersten Halbzeit blass geblieben war, ging dabei voran. Er entschied fast alle Duelle für sich und sorgte mit viel Tempo in seinen Aktionen immer wieder für Gefahr. Ismanovski krönte seine gute Leistung in der 58. Minute, als er eine perfekte Flanke des jungen Reffeling zur Führung ins Tor köpfte.
Der SV Biemenhorst war in den Minuten zuvor schon immer mehr unter Druck geraten, weil er dem 1. FC Kleve nun in läuferischer Hinsicht unterlegen war. „Ich hatte den Eindruck, dass wir ab der 60. Minute mehr Körner als der Gegner hatten“, sagte der Klever Kapitän Fabio Forster. Das Schlusslicht stemmte sich zwar gegen die Niederlage, hatte aber im Gegensatz zur ersten Halbzeit jetzt keine zwingenden Chancen mehr.
Die hatte der Gastgeber, weil der Kontrahent noch mehr riskieren musste und seine Kräfte eben merklich schwanden. Schließlich gab es noch eine erfreuliche Premiere. Der eingewechselte Ole Kook, im Sommer vom Bezirksligisten SV Haldern an den Bresserberg gekommen, erzielte in der 81. Minute sein erstes Oberliga-Tor und sorgte für die Entscheidung. „Ich hoffe, dass der Knoten damit bei Ole Kook geplatzt ist. Er hat bei seinen Einsätzen immer gute Ansätze gezeigt, doch ihm fehlte noch ein wenig das Selbstvertrauen. Das wird er nach diesem Treffer hoffentlich haben“, sagte Georg Mewes.
Der Oberligist hat jetzt erst einmal zwei Wochen Pause. Die für den kommenden Sonntag geplante Meisterschaftspartie beim FC Büderich musste verlegt werden, weil der Gegner im Niederrheinpokal tags zuvor auf den Regionalligisten Wuppertaler SV trifft. Der 1. FC Kleve wird nun vermutlich am Freitag, 21. November, in Büderich antreten.