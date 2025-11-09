Der 1. FC Kleve setzt im Duell der Kellerkinder ein Ausrufezeichen

Umut Akpinar stieß ins gleiche Horn. „Das Remis ins Sonsbeck war ein gefühlter Sieg für uns. Heute haben wir uns drei richtige und sehr wichtige Punkte geholt“, sagte der Coach. Der Halderner Jürgen Stratmann, nach der Trennung von Daniel Beine bis zur Winterpause Interimscoach beim SV Biemenhorst, bezeichnete den Erfolg des Gastgebers als verdient, sagte aber auch: „Für uns wäre mehr drin gewesen, wenn wir im Abschluss konsequenter gewesen wären.“

Denn der SV Biemenhorst war in der ersten Hälfte das etwas bessere Team im Duell zweier Mannschaften, denen anzumerken war, wie viel für sie auf dem Spiel stand. Die Begegnung war von Kampf geprägt. Der 1. FC Kleve hatte dabei seine liebe Mühe, die schnellen Stürmer der Gäste zu kontrollieren. Besonders Luca Puhe sorgte immer wieder für Unruhe.

Das Akpinar-Team fand in den ersten 25 Minuten überhaupt nicht zu seinem Rhythmus, weil sein Spiel nach vorne von vielen Fehlern und mangelnder Zweikampfstärke der Offensivkräfte geprägt war. Das änderte sich nach einer halben Stunde, als der Gastgeber auch die bis dahin größte Gelegenheit hatte. Elias Reffeling scheiterte nach klugem Steilpass von Niklas Klein-Wiele am Biemenhorster Torhüter Rene Konst (33.).

Juliano Ismanovski krönt gute Leistung