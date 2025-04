Dem 1. FC Kleve gelingt gegen St. Tönis die Überraschung. – Foto: Jens Terhardt

Der 1. FC Kleve schockt den SC St. Tönis Der 1. FC Kleve schlägt das Spitzenteam deutlich und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dario Gerling avanciert zum Erfolgsgaranten. Warum der Sieg so hoch ausgefallen ist und warum nur so wenig vom Gegner kam.

Die Fans des 1. FC Kleve waren am späten Donnerstagabend im Stadion auf dem Bresserberg total aus dem Häuschen. Die Mannschaft hatte einen nicht zu erwartenden und hohen 4:1 (1:0)-Erfolg in der Oberliga Niederrhein gegen den SC St. Tönis eingefahren. Gegen den hohen Favoriten, der noch gute Aussichten auf den Gewinn des Meistertitels hat, zeigte der 1. FC seine beste Saisonleistung und fuhr hochverdient die im Abstiegskampf so dringend benötigten drei Zähler ein. Zuvor hatte es allerdings Ärger mit Vandalen gegeben, die das Stadion verwüsteten. In den sozialen Medien machte der Verein seiner Wut Luft und teilte mit, dass viele Helfer nötig waren, um das Stadion für das Heimspiel wieder einigermaßen herzurichten.

Do., 17.04.2025, 20:00 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 4 1 Davon ließen sich die Teamverantwortlichen aber keineswegs ihre Freude über den Heimerfolg nehmen. „Das war eine überragende Vorstellung unserer Mannschaft. Sie hat alles gegeben und bis zur letzten Sekunde um jeden Ball gekämpft. Unser Sieg geht allemal in Ordnung“, sagte der Sportliche Leiter Georg Mewes nach dem Schlusspfiff der hoch intensiven Partie, in der die Gastgeber in allen Belangen überzeugten. „Wir haben an die guten Leistungen der letzten Spiele angeknüpft und sogar noch eine Schüppe drauflegen können“, sagte Trainer Umut Akpinar in seinem Fazit. Er war mit der Vorstellung seiner Elf mehr als einverstanden.

Dabei hatte es vor der Partie einige Sorgenfalten bei Akpinar gegeben. Denn neben dem gesperrten Pascal Hühner fiel auch noch kurzfristig der verletzte Stammkeeper Ahmet Taner aus. Doch sein Vertreter, der junge Henning Divis, legte einen tadellosen Auftritt hin. Mit gleich mehreren guten Paraden und starken Reaktionen ließ er die gegnerischen Angreifer verzweifeln. 1:0 nach Torwartfehler