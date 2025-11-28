Der 1. FC Kleve plant die Sensation

Der Kontrahent hat eine glänzende Vergangenheit, einen stark besetzten Kader und schwimmt aktuell auf der Erfolgswelle. Doch Bangemachen gilt für den 1. FC Kleve vor der Heimpartie gegen den KFC Uerdingen, der am Freitag, 20 Uhr, in der Eroglu-Arena antritt, nicht. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar möchte ihre Situation im Abstiegskampf weiter verbessern.

„Wir treffen zwar auf die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga. Doch wir müssen im Abstiegskampf unbedingt punkten und wollen das gerade in einem Heimspiel vor großer Kulisse auch“, sagt Akpinar. Der 1. FC Kleve, der als Vorletzter mit zwölf Zählern bereits fünf Punkte hinter dem rettenden 15. Rang zurückliegt, rechnet gegen den Tabellendritten (24) mit einer vierstelligen Zuschauerzahl.

Für Umut Akpinar ist es keine Überraschung, dass der Kontrahent nach einem mäßigen Start zuletzt immer besser in Tritt gekommen ist. „Der KFC Uerdingen musste mit einem komplett neuen Kader in die Saison gehen. Das braucht seine Zeit. Jetzt hat die Mannschaft sich gefunden und ist für mich ein Kandidat auf den Titel“, sagt Akpinar.

Die Nummer eins des KFC ist dabei ein Spieler mit langer Klever Vergangenheit. Jonas Holzum, der in der Jugend einige Jahre am Bresserberg gespielt hat, bevor er 2022 zum SV Sonsbeck und jetzt im Sommer nach Uerdingen gewechselt ist, hat den Kampf um den Platz im Tor beim Tabellendritten für sich entschieden. Der Klever Stammkeeper Ahmet Taner hat wiederum zwei Spielzeiten das Uerdinger Trikot getragen, bevor er sich 2017 dem 1. FC Kleve angeschlossen hat.

Es braucht eine Willensleistung wie gegen Biemenhorst

Der 1. FC Kleve will am Freitag da weitermachen, wo er drei Wochen zuvor beim wichtigen 2:0-Heimsieg im Kellerduell gegen den SV Biemenhorst aufgehört hat. „Wir müssen das Engagement und die Gier, unbedingt etwas holen zu wollen, an den Tag legen, die wir gegen Biemenhorst gezeigt haben“, sagt Akpinar. Der Trainer weiß, dass sein Team in der Defensive sehr gefordert sein wird. „Wir müssen gut verteidigen.“ Das ist aber nicht der einzige Vorsatz für das Flutlicht-Duell. Umut Akpinar fordert von seiner Mannschaft auch: „Wir müssen mutig nach vorne spielen, wenn wir etwas holen wollen.“

Der Gastgeber wird bis auf eine Ausnahme seine beste Mannschaft auf den Rasen schicken können. Daniel Lee ist nach der Roten Karte, die er beim 1:1 beim SV Sonsbeck erhalten hat, noch gesperrt. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Memlan Darwish (Nackenverletzung).

Mittlerweile steht auch fest, wann der Oberligist das am vergangenen Freitag zum zweiten Mal abgesagte Spiel beim FC Büderich nachholen wird. Staffelleiter Holger Tripp hat die Partie für Mittwoch, 3. Dezember, 20.15 Uhr, neu angesetzt.