Der 1. FC Kleve muss nicht lange auf Torwart Ahmet Taner verzichten

Ahmet Taner (rechts im Bild) wird spätestens gegen den Tabellenführer aus Ratingen wieder dabei sein – Foto: Arno Wirths

Ahmet Taner hat Glück im Unglück gehabt bei der Verletzung, die er sich beim Aufwärmen vor dem Heimspiel des 1. FC Kleve gegen den 1. FC Monheim (0:2) zugezogen hat. Der Stammkeeper des Oberligisten hatte sich den kleinen Finger der linken Hand ausgekugelt, den Physiotherapeut Ulrich van Baal in der Kabine sofort fachgerecht einrenkte. Das hat Schlimmeres verhindert.

Ahmet Taner ärgert sein Pech. „Ich war super in Form und hatte sehr gut trainiert. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl für das Monheim-Spiel“, sagt der Routinier, der jetzt hofft, dass er seinem Team im Abstiegskampf schnell wieder helfen kann.

„Uli hat das toll gemacht. Es ist nichts gebrochen. Das hätte wahrscheinlich das Saisonaus für mich bedeutet“, sagt der 33-jährige Taner, der seit 2017 für den 1. FC Kleve spielt. Zuvor war er unter anderem für den KFC Uerdingen, den SV Sonsbeck und den VfB Homberg aktiv.

Ob es schon zu einem Einsatz am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Tabellenzweiten VfB Hilden reicht, ist fraglich. „Wenn ich schmerzfrei sein sollte und die Schwellung zurückgegangen ist, könnte es klappen. Aber eine Woche später im Heimspiel gegen Spitzenreiter Ratingen 04/19 müsste es wieder gehen, wenn ich den Finger ordentlich tape“, sagt Taner. Das Prozedere gehört für ihn ohnehin zur Routine vor jeder Partie, weil er seit Jahren einen schweren Kapselschaden an diesem Finger hat. „Ich müsste eigentlich operiert werden. Doch ich warte damit bis nach dem Ende meiner Laufbahn.“

Der Keeper hat sich zum zweiten Mal in dieser Saison an der linken Hand verletzt. Er stand in der Meisterschaft erst im November zum ersten Mal im Tor, nachdem er in der Vorbereitung einen doppelten Fingerbruch erlitten hat. „Solche Verletzungen passieren einem Torhüter halt“, sagt Taner

Taner kann im Abstiegskampf den Unterschied ausmachen

Wie wichtig der 33-Jährige, Kostenpflichtiger Inhalt den Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, „für den besten Torhüter der Liga“ hält, für die Mannschaft ist, zeigt ein Blick auf die Statistik. Taner bestritt in dieser Saison nur sieben Partien für den Vorletzten. Die Bilanz: drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und nur sieben Gegentore.

Keine Frage: Der Keeper ist ein Spieler, der im Abstiegskampf den Unterschied für den 1. FC Kleve ausmachen kann. Deshalb sind Trainer Umut Akpinar und Georg Mewes froh, dass er nicht lange ausfällt. „Er ist wegen seiner Erfahrung enorm wichtig für uns, weil er keinen Druck kennt“, sagt Mewes.

„Die Stimmung ist top, es passt weiter alles im Team“

Der routinierte Schlussmann glaubt fest daran, dass der 1. FC Kleve in der Oberliga bleibt. Daran ändert der schlechte Start in die Rückrunde mit drei Niederlagen nichts. „Ich bin absolut optimistisch, obwohl unsere Situation nicht berauschend ist. Die Stimmung ist top, es passt weiter alles im Team. Wir müssen nur langsam punkten“, so Taner.

Das dürfte dem 1. FC Kleve, den drei Zähler vom rettenden Ufer trennen, in den nächsten beiden Partien schwerfallen. Schließlich geht es gegen die beiden Top-Teams der Liga. Der VfB Hilden ist mit drei Siegen, darunter ein 2:1 beim Spitzenreiter Ratingen, in die Rückserie gestartet und träumt jetzt vom Aufstieg. Der Klub hat den Spielern am Sonntag nach dem 1:0 bei der SpVg Schonnebeck in der Kabine mitgeteilt, dass er den Antrag für die Regionalliga-Lizenz stellen wird.

„Wir wissen, dass wir vor einer sehr schweren Aufgabe stehen, zumal wir in Hilden nie so gut ausgesehen haben. Doch wir wollen unbedingt punkten“, sagt Trainer Umut Akpinar. Er muss neben Elidon Bilali, der gegen Monheim zu Unrecht die Rote Karte sah, auch Frederik Meurs (Gelb-Sperre) ersetzen.

Beim letzten Auftritt in Hilden gab es im März 2025 eine Kostenpflichtiger Inhalt happige 0:4-Niederlage, die für den 1. FC Kleve die Wende im Abstiegskampf einleitete. Denn die Folge war, dass Akpinar seine Mannschaft öffentlich so hart wie selten kritisierte und damit offenbar aufweckte. Zudem änderte er die taktische Ausrichtung, was ein Schlüssel zum Klassenerhalt war, der jetzt wieder geschafft werden soll. „Denn dieser Verein gehört einfach in die Oberliga“, sagt Ahmet Taner.