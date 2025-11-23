Der 1. FC Kleve muss nachsitzen

Das Spiel des Oberligisten 1. FC Kleve beim FC Büderich ist am Freitagabend auch im zweiten Anlauf nicht über die Bühne gegangen. Sechs Tage zuvor hatte die Partie nicht stattfinden können, weil der FC Büderich im Viertelfinale des Niederrheinpokals sein Heimspiel gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV bestritten hat. Die Mannschaft sorgte mit einem 1:0-Erfolg dabei für einen Paukenschlag.

Am Freitagabend hatten die Spieler des Gastgebers und des 1. FC Kleve bereits damit begonnen, sich für die Begegnung aufzuwärmen, als die Entscheidung getroffen wurde, dass das Duell der fünfthöchsten Klasse erneut nicht ausgetragen werden kann. Grund war, dass es bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auf dem Kunstrasenfeld im Sportplatz Am Eisenbrand an einigen Stellen des Spielfelds sehr glatt geworden war. Schiedsrichterin Christina Junkers und beide Mannschaften verständigten sich deshalb darauf, kein Risiko einzugehen und das Spiel nicht anzupfeifen.

Der Klever Trainer Umut Akpinar hatte nach fast zweistündiger Anfahrt nach Büderich Verständnis für die Entscheidung. „Es ist für uns zwar ärgerlich, da wir so lange unterwegs waren. Doch die Entscheidung ist richtig. Der Kunstrasen war an einigen Stellen tatsächlich spiegelglatt. Die Verletzungsgefahr wäre deshalb viel zu groß gewesen“, sagte Akpinar.

Planmäßig drei weitere Spiele bis zum Winter

Auch wenn es nicht um Punkte ging, kamen seine Spieler ordentlich ins Schwitzen. Und das lag nicht daran, dass sie schon mit ersten Aufwärmübungen begonnen hatten. Vielmehr ging es nicht direkt zurück in die Kabine, als die Absage beschlossene Sache war. „Wir haben noch eine kurze und knackige Laufeinheit eingelegt“, so Akpinar. Er hätte bis auf eine Ausnahme die Mannschaft aufgeboten, die zwei Wochen zuvor das wichtige Heimspiel gegen den SV Biemenhorst mit 2:0 gewonnen hatte. Innenverteidiger Memlan Darwish, der gegen Biemenhorst gesperrt war, wäre für Tim Haal in die Mannschaft gerückt.

Die Partie in Büderich könnte noch in diesem Jahr nachgeholt werden. „Denn wir wollen so wenige Nachholspiele wie möglich mit ins neue Jahr nehmen. Und wer weiß, ob bis zur Winterpause wegen des Wetters nicht weitere Begegnungen des 1. FC Kleve oder des FC Büderich abgesagt werden müssen“, sagte Staffelleiter Holger Tripp.

Für den 1. FC Kleve steht jetzt am kommenden Freitag, 20 Uhr, in der Eroglu-Arena die Heimpartie gegen den KFC Uerdingen an. Ansonsten sind bis zur Winterpause bislang noch die Begegnung bei ETB Schwarz-Weiß Essen (Sonntag, 7. Dezember, 14.15 Uhr) und das Heimspiel gegen den VfB Homberg (Samstag, 13. Dezember, 14.15 Uhr) angesetzt. Anschließend sollte die Mannschaft eigentlich in eine kurze Winterpause gehen, weil Anfang Januar schon wieder trainiert wird. Jetzt könnte noch eine weitere Aufgabe anstehen.