Der 1. FC Kleve muss gewinnen

Georg Mewes ist ein Mann der klaren Worte. „Wir müssen gewinnen“, sagt der Sportliche Leiter des Oberligisten 1. FC Kleve vor dem Duell mit dem SC St. Tönis, das am Sonntag um 15 Uhr im Stadion am Bresserberg angepfiffen wird.

Mit einem Erfolg kann der Anschluss ans untere Mittelfeld somit hergestellt werden. Aber das Klever Team scheint in dieser Serie das Siegen verlernt zu haben. Seit fünf Spielen wartet die Elf auf das so dringend benötigte Erfolgserlebnis. Allerdings dürfte der starke Auftritt im Essener Stadtteil Schonnebeck das angekratzte Selbstvertrauen zumindest etwas wieder aufpoliert haben.

Die Klever brachten zwar von ihrem Gastspiel bei der SpVg Schonnebeck ein überraschendes 1:1 mit nach Hause. Doch mit gerade einmal fünf Punkten aus den ersten sieben Spielen belegt die Mannschaft aktuell den letzten Platz. Der FC Büderich (6 Punkte) und der TSV Meerbusch (7) belegen die weiteren Abstiegsränge, in Schlagdistanz befinden sich der 1. FC Monheim (7), Blau-Weiß Dingden, KFC Uerdingen und der VfB Hilden (alle 8).

„Wir haben früh attackiert und so gut wie nichts zugelassen. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen“, sagt Trainer Umut Akpinar. Seine Mannschaft war lauffreudig und legte ein deutlich verbessertes Defensivverhalten an den Tag. Ein wesentlicher Grund dafür war sicherlich das Comeback von Memlan Darwish, der mit seiner Ruhe und Übersicht sowie seiner Zweikampfhärte nachhaltigen Eindruck hinterließ.

Gegner-Stürmer Heffungs gut in Form

Zu den Lichtblicken zählten auch die Talente Elias Reffeling und Ilkay Alpinar, die ein enormes Laufpensum abspulten und gekonnt im Mittelfeld die Räume dichtmachten. Der 20-jährige Henry Heynen untermauerte in Schonnebeck ebenfalls seine Ansprüche auf einen Stammplatz, muss aber gegen St. Tönis passen. „Henry war auf einem guten Weg, hat sich aber leider wieder eine Muskelverletzung zugezogen. Das ist natürlich sehr schade“, so Akpinar. Auch Stammkeeper Ahmet Taner, der in der Vorbereitung einen Fingerbruch erlitten hatte, fällt weiterhin aus. Angreifer Ole Kook ist ins Training zurückgekehrt und könnte zumindest für einen Kurzeinsatz bereitstehen.

Der Gegner aus St. Tönis befindet sich im Aufwind und tastet sich nach Siegen in Schonnebeck (2:0) und gegen ETB SW Essen in der Tabelle so langsam nach oben. Fixpunkt der starken Offensivabteilung ist Morten Heffungs, der gegen Essen zweimal traf und einen weiteren Treffer vorbereitete. „Wir schauen nur auf uns und müssen da weitermachen, wo wir in Schonnebeck aufgehört haben. Klar ist, dass wir punkten müssen“, so Akpinar.