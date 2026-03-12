Der 1. FC Kleve macht sich Freunde Damian Apfeld, der Trainer des Spitzenreiters Ratingen 04/19 drückt dem Oberligisten 1. FC Kleve die Daumen. von Joachim Schwenk · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Damian Apfeld hofft auf den Klassenerhalt des 1. FC Kleve – Foto: Ralph Görtz

Der 1. FC Kleve wartet zwar weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde der Oberliga. Doch der Vorletzte schaffte am Sonntag nach Niederlagen in den ersten vier Pflichtspielen des Jahres auf jeden Fall einen Achtungserfolg. Die Mannschaft, die mit 20 Punkten auf dem vorletzten Platz steht und tief im Abstiegskampf steckt, zeigte beim 0:0 im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Ratingen 04/19 die mit Abstand beste Leistung der Rückrunde.

Das macht Mut für die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf, die am Sonntag, 15 Uhr, mit der eminent wichtigen Partie beim Neuling BW Dingden, der den rettenden 15. Rang einnimmt, eröffnet werden. Apfeld lobt den Klever Weg Die Hoffnung, es im Abstiegskampf noch richten zu können, ist wieder ein wenig größer geworden. Damian Apfeld, Trainer des Spitzenreiters Ratingen, drückt dem 1. FC Kleve dabei fest die Daumen. „Die Mannschaft hat auf mich in einem offenen Spiel einen sehr lebendigen Eindruck gemacht und sich den Punkt verdient, weil sie sich mit viel Engagement in jeden Zweikampf geworfen hat. Ich wünsche dem 1. FC Kleve, dass er den Klassenerhalt schafft“, sagt Apfeld. Und das hat Gründe.

Zum einen lobt der 39-jährige Trainer, der seit dieser Saison in Ratingen auf der Bank sitzt und zuvor die Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen und FC Kray gecoacht hat, ausdrücklich den Klever Weg. „Ich finde es gut, wenn ein Trainer so lange für einen Verein tätig ist, wie es bei Umut Akpinar der Fall ist“, so Apfeld. 2017 hat Akpinar die Mannschaft übernommen, deren Leistungsträger er auf dem Platz gut zwei Jahrzehnte bis hinauf in die Regionalliga gewesen war. „Ich freue mich über solche Geschichten. Vereine, die so eine DNA haben, schätze ich. Sie haben es verdient, weiter in der Oberliga zu bleiben“, sagt der Ratinger Coach. Am Klever Weg gefällt ihm zudem, dass der Verein verstärkt auf junge Spieler setzt, wozu er natürlich auch gezwungen ist, weil es immer schwerer wird, gestandene Oberliga-Akteure nach Kleve zu locken. „Ich habe ganz großen Respekt vor der Arbeit, die der 1. FC Kleve und Umut Akpinar leisten. Da ziehe ich meinen Hut vor“, sagt Damian Apfeld.