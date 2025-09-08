Der 1. FC Kleve leitet seine Niederlage wieder selbst ein

Der 1. FC Kleve hat die zweite klare Niederlage in Folge kassiert. Der Oberligist hatte fünf Tage nach dem 0:3 beim 1. FC Monheim am Freitagabend vor knapp 500 Zuschauern in der Eroglu-Arena mit 1:4 (0:2) gegen den VfB Hilden das Nachsehen. Es gab einige Parallelen zwischen den beiden Partien, aber auch erhebliche Unterschiede.

Trainer Umut Akpinar konnte seinem Personal jedenfalls im Gegensatz zur Niederlage in Monheim keinen Vorwurf machen. „Die Mannschaft hat alles versucht. Wir waren nicht drei Tore schlechter als der Gegner“, sagte Akpinar. Sein Team hatte dabei in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel, als es mit viel Engagement probierte, die Partie nach einem 0:2-Rückstand zur Pause zu drehen.

Die Wahrheit ist aber auch, dass die Mannschaft in zwei Punkten an ihren Auftritt in Monheim anknüpfte. Sie brachte den Gegner in die Erfolgsspur, weil sie wieder bei den ersten beiden Gegentoren tatkräftig Unterstützung leistete. Und der Oberligist schwächelte erneut erheblich in der Offensive. Das war entscheidend dafür, dass der VfB Hilden im 13. Oberliga-Duell gegen den 1. FC Kleve den neunten Sieg feierte.

Beim 0:1 patzte Torhüter Henning Divis, als er eine scharf getretene flache Flanke nicht festhalten konnte, was Luka Kawabe ausnutzte (7.). Der Gast ging sogar mit zwei Toren Vorsprung in die Kabine, nachdem Niklas Klein-Wiele ein Stockfehler in der eigenen Hälfte unterlaufen war (45.+1).

Der 1. FC Kleve machte dann in den zweiten 45 Minuten einiges besser als nach seinem 0:2-Rückstand in Monheim. Die Mannschaft steigerte sich und erhielt auch die benötigten Impulse von der Bank. Die zur zweiten Halbzeit eingewechselten Ole Kook und Elias Reffeling, die für Dario Gerling und Joel Agbo kamen, brachten mehr Schwung ins Spiel. Reffeling leistete auch die Vorarbeit zum Anschlusstreffer, der aus einem Eigentor des Hildener Innenverteidigers Leon Prokshi resultierte (80.).

Dass ein Akteur des Gegners den 1. FC Kleve auf die Anzeigetafel brachte, war wiederum bezeichnend. Erneut zeigte sich, dass es dem Offensivspiel an Qualität mangelt, weil in vorderster Linie Personal mit Qualität fehlt. Die Mannschaft war in Hälfte zwei feldüberlegen. Doch klare Torchancen erarbeitete sie sich nicht.

Es mangelte an Durchschlagskraft

Entweder war der letzte Pass zu ungenau, was in der ersten Halbzeit schon einige aussichtsreiche Konter im Keim erstickt hatte. Oder die Angreifer verloren ihre Zweikämpfe gegen robuste Hildener Abwehrspieler. Die mangelnde Durchschlagskraft im Sturm bleibt das große Problem des 1. FC Kleve, der in Juliano Insmanovski und Daniel Lee (beide verletzt) nach wie vor wichtige Offensivkräfte ersetzen muss.