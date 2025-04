Der 1. FC Kleve landet den nächsten Coup

In der Woche zuvor hatte der 1. FC Kleve mit einem 4:1 gegen den Titelaspiranten SC St. Tönis für einen Paukenschlag gesorgt und ein Signal an die Konkurrenz im Abstiegskampf der Oberliga gesendet. Am Samstag wartete bereits die nächste Spitzenmannschaft auf die Rot-Blauen: Tabellenführer SpVg Schonnebeck. In der aktuellen Form – die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hatte aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt – waren die Gäste mit der Hoffnung auf den nächsten Bonuspunkt angereist.

Und den gab’s tatsächlich: Umut Akpinar strahlte nach dem verdienten 2:2 (0:1) beim Spitzenreiter über das ganze Gesicht. „War das ein geiles Spiel“, sagte er nach dem gelungenen Auftritt seiner Mannschaft am Essener Schettersbusch. Gegenüber der Vorwoche hatte Akpinar eine Umstellung vornehmen müssen. Für den gesperrten Elidon Bilali verteidigte Dano Evrard, der nach langer Verletzungspause bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Serie auf der linken Abwehrseite einen sehr stabilen Eindruck hinterließ.

Der 1. FC Kleve präsentierte sich von Anfang an als gleichwertiger Gegner, musste allerdings in der 19. Minute einen Rückschlag hinnehmen. Torwart Henning Divis, der ansonsten eine fehlerfreie Leistung zeigte, ließ einen Schuss von Arne Wessels durch seine Hände ins Netz gleiten.

Die Gäste reagierten keineswegs geschockt. Im Gegenteil. Der 1. FC Kleve erspielte sich eine Chance nach der nächsten. Aber Niklas Klein-Wiele (27., 30. und 41. Minute), Philipp Divis (27., 38.) und Dario Gerling (33.) scheiterten entweder am Essener Keeper Lukas Lingk oder ließen beim Abschluss die letzte Konsequenz vermissen. „Zur Pause hätten wir eigentlich führen müssen“, sagte Akpinar.

Seine Mannschaft blieb auch in Durchgang zwei am Drücker. Zunächst gab’s allerdings den nächsten Dämpfer. Der Essener Spielmacher Artur Golubytskij erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Akpinar reagierte sofort und brachte in Nermin Badnjevic und Diwan Duyar zwei Offensivkräfte, die sofort für frischen Wind sorgten. Und die Maßnahme zahlte sich schnell aus. Der flinke Duyar sorgte in der 68. Minute mit einem beherzten Schuss von der Strafraumgrenze für den überfälligen Anschlusstreffer. Der 21-Jährige schoss damit sein Saisontor Nummer zwei.

Glück beim Ausgleich

Sieben Minuten später zog der aufgerückte Memlan Darwish ab. Der Ball wurde von Badnjevic noch entscheidend abgefälscht und landete zum 2:2 im Netz (76.). In der Schlussphase drängte der Tabellenführer auf den Siegtreffer. Aber die Klever Abwehr stand kompakt und hatte in Torwart Divis einen sicheren Rückhalt, der in der Nachspielzeit in zwei Situationen den Punkt festhielt. Damit hat sich der 1. FC Kleve erneut für eine ausgezeichnete Vorstellung belohnt und den Aufwärtstrend bestätigt. Eine Bestnote verdiente sich Memlan Darwish, der fast alle Zweikämpfe gegen die Essener Torjäger Conor Tönnies und Arne Wessels für sich entschied. Außerdem überragte Routinier Niklas Klein-Wiele. Der Mann aus Haldern war auf dem ganzen Spielfeld präsent und überzeugte mit der nötigen Zweikampfhärte und als umsichtiger Ballverteiler.

Weiter geht es für den 1. FC Kleve bereits am Freitag. Dann ist die Mannschaft, die jetzt31 Punkte auf dem Konto hat, ab 20 Uhr beim Tabellennachbarn 1. FC Monheim gefordert.