Der 1. FC Kleve läuft zur Höchstform auf

Der Oberligist 1. FC Kleve kann es doch noch. Er überraschte am Freitag mit einem äußerst couragierten Auftritt bei der SpVg Schonnebeck und nahm mit dem 1:1 (0:1) einen eminent wichtigen Punkt mit nach Hause. Ein Zähler, der im Kampf um den Verbleib in der Oberliga noch eine entscheidende Rolle spielen könnte. Zumal mit dem Remis gegen einen der Titelanwärter auch nicht unbedingt zu rechnen war.

„Das war jetzt ein Punktgewinn, den wir uns redlich verdient haben. Unsere Jungs haben Moral bewiesen und von der ersten bis zur letzten Minute mächtig Gas gegeben. Wir hätten sogar gewinnen können. Und das wäre noch nicht mal unverdient gewesen“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, nach dem umjubelten Remis. Trotz des Punktgewinns bleibt die Lage aber weiter prekär. Weitere Zähler müssen zwingend folgen.

Zu blutleer war die Vorstellung der Klever bei der mehr als enttäuschenden 3:4-Heimniederlage gegen Blau-Weiß Dingden gewesen, als die Klever Mannschaft im Stadion viele desillusionierte Fans hinterlassen hatte.

Etliche Änderungen personeller Art hatte Trainer Umut Akpinar, der den erkrankten Mittelstürmer Ole Kook ersetzen musste, im Essener Stadtteil Schonnebeck vorgenommen. In die Innenverteidigung kehrte Memlan Darwish nach seiner Verletzungspause zurück.

Im Mittelfeld des 1. FC Kleve lief Ilkay Akpinar auf, während in der Offensive Henry Heynen und Elias Reffeling auflaufen durften. Maßnahmen, die auf Anhieb fruchteten. Denn der 1. FC Kleve ließ die ambitionierten Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen.

„In der ersten Halbzeit haben wir nichts zugelassen. Nicht eine Torchance hatten die Schonnebecker“, sagte Mewes. Wohl aber die Klever, die mit schnellen Angriffen für Gefahr sorgten. Einer wurde in der 19. Minute erfolgreich abgeschlossen. Über Fabio Forster und Elidon Bilali kam der Ball zu Niklas Klein-Wiele, der für das verdiente 1:0 sorgte.

Schonnebeck gleicht aus

In Durchgang zwei machte die Spielvereinigung mehr Druck. Aber die Klever blieben im Spiel und hatten die deutlich besseren Tormöglichkeiten. In der 68. Minute gab es gleich eine hochkarätige Doppelchance. Aber weder Juliano Ismanovski noch Henry Heynen konnten die guten Gelegenheiten verwerten. Beide Male hatte Torhüter Niklas Lübcke das bessere Ende für sich. „Wenn wir in diesen Situationen getroffen hätten, wäre die Partie gelaufen gewesen“, sagte Mewes.

Kurz darauf gab es einen Freistoß für das Team aus Essen. Zwar blieb der Schuss in der vielbeinigen Abwehr hängen, doch die kurzzeitig herrschende Verwirrung im Strafraum nutzte die Spielvereinigung. Im unübersichtlichen Gewühl gelang der SpVg durch Lopes da Silva das 1:1 (70. Minute).

Die Klever bewiesen aber Moral und ließen nichts mehr zu. Und sie hatten sogar noch eine gute Möglichkeit durch den jungen Ilkay Akpinar, der aber knapp das anvisierte Ziel verfehlte (74.). „Die Basics waren dieses Mal gefordert. Und das haben wir ganz hervorragend umgesetzt“, sagte Mewes im Hinblick auf die anstehenden kommenden beiden Heimspiele.

Coach Umut Akpinar blickte ebenfalls positiv auf das Duell zurück. „Wir haben ganz früh attackiert und hatten eindeutig die besseren Torgelegenheiten. Mit der gezeigten Leistung bin ich absolut zufrieden. Jetzt gilt es, so weiterzumachen“, sagte er.

Den ersten Schritt kann der 1. FC Kleve am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SC St. Tönis (15 Uhr) machen. Ziel muss es sein, den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herzustellen.