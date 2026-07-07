Der 1. FC Kleve jubelt doppelt, der SV Straelen steigt auf

Mission erfüllt: Der Fußballkreis Kleve/Geldern wird in der kommenden Saison mit drei Teams in der Niederrheinliga vertreten sein. Bereits unter der Woche hatten die C-Junioren des 1. FC Kleve in ihrer Qualifikationsgruppe den Sprung in die höchste Verbandsspielklasse geschafft. Am Sonntag komplettierten die A-Junioren des 1. FC Kleve und die B-Junioren des SV Straelen das Trio. Beide Teams machten es allerdings reichlich spannend.
Die A-Junioren des 1. FC Kleve setzten sich am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde dank eines Last-Minute-Treffers mit 1:0 (0:0) beim SV Budberg durch und sicherten sich damit den Gruppensieg. In einer umkämpften, aber weitgehend ausgeglichenen Partie hatten die Klever in Sachen Torchancen leichte Vorteile.
Die größte Möglichkeit bot sich jedoch dem SV Budberg. In der 83. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Foul von FC-Keeper Piero Uwelius auf Strafstoß für die Gastgeber, die das Niederrheinliga-Ticket nun auf dem Fuß hatten. Doch Uwelius machte seinen Fehler umgehend wieder gut und parierte den Elfmeter. „Das hat uns noch einmal einen Schub gegeben“, sagte Kleves Trainer Ole Kahl.
Weil DJK Arminia Klosterhardt das Parallelspiel gegen den VfB 03 Hilden mit 4:3 gewann, hätte seiner Mannschaft am Ende sogar ein torloses Remis zum Aufstieg gereicht. Der SV Budberg musste dagegen alles nach vorne werfen.
Das verzweifelte Anlaufen der Gastgeber nutzte der 1. FC Kleve in der Nachspielzeit zum entscheidenden Treffer. Joshua Annang schob den Ball im Nachsetzen über die Linie, nachdem Djesely Tavares nur die Latte getroffen hatte. Danach kannte der Jubel im rot-blauen Lager keine Grenzen mehr.
„Das war eine fantastische Mannschaftsleistung. Alle haben sich reingehauen. Am Rand wurden wir von vielen Freunden und Verwandten aus Kleve unterstützt“, sagte Kahl, der den Aufstieg nach der Rückkehr gemeinsam mit seiner Mannschaft in der Sportsbar auf dem Vereinsgelände ausgiebig feierte. Aus gutem Grund: Erstmals seit der Saison 2021/22 spielt wieder eine Klever A-Junioren-Mannschaft in der Niederrheinliga.
Für die B-Junioren des SV Straelen geht derweil eine noch längere Abstinenz zu Ende. Zuletzt war der SVS in der Saison 2013/14 in dieser Altersklasse in der Niederrheinliga vertreten. Die Mannschaft von Jeremie Dohrmann, die mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten in den letzten Spieltag gegangen war, verlor ihr abschließendes Gruppenspiel zwar mit 1:2 (1:0) gegen ETB Schwarz-Weiß Essen. Im dadurch notwendig gewordenen Dreiervergleich mit den Essenern und dem FSV Duisburg - beide ebenfalls sechs Punkte - behielt der SVS jedoch die Oberhand und sicherte sich den Aufstieg.
Nach dem frühen Führungstreffer durch Mats Prang (2.), der aus einer sehenswerten Kombination entstanden war, vergab der SV Straelen mehrere gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Das rächte sich nach der Pause: Der ETB glich nur eine Minute nach Wiederanpfiff nach einer kurz ausgeführten Ecke aus und drehte die Partie wenig später. Beim 1:2 (49.) stimmte die Absicherung des SVS nicht.
Mit dem Wissen um die deutliche Führung des FSV Duisburg im Parallelspiel gegen die Sportfreunde Lowick - Endstand 4:0 - und die daraus resultierende Tabellenkonstellation ging in Straelen keine der beiden Mannschaften mehr volles Risiko. ETB Schwarz-Weiß Essen erhält als einer der besten Gruppenzweiten noch die Chance, in einem Entscheidungsspiel den Aufstieg perfekt zu machen.
Beim SV Straelen kannte der Jubel nach dem Schlusspfiff keine Grenzen. „Die Stimmung ist total ausgelassen. Wir sind hochverdient in die Niederrheinliga aufgestiegen. In der Quali hat unser absoluter Wille den Unterschied gemacht“, sagte SVS-Coach Dohrmann, der auch dem Nachwuchs des 1. FC Kleve zum Aufstieg gratulierte.
Der Vollständigkeit halber: Die bereits aufgestiegenen Klever C-Junioren gewannen auch ihr letztes Gruppenspiel gegen den VfB 03 Hilden souverän mit 5:0 (1:0). Matteo Bonnet (20., 70.), Rafael Natfullin (43.) und Marvin Amakeze (58., 62.) erzielten die Treffer.