Der 1. FC Kleve jubelt doppelt, der SV Straelen steigt auf Nach den C-Junioren des 1. FC Kleve schaffen auch die A-Junioren vom Bresserberg und die B-Junioren des SV Straelen den Aufstieg in die Niederrheinliga. Am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde ist noch einmal reichlich Drama im Spiel. von RP / Nils Hendricks · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Kleve kehrt in die U19-Niederrheinliga nicht. – Foto: Pascal Derks

Mission erfüllt: Der Fußballkreis Kleve/Geldern wird in der kommenden Saison mit drei Teams in der Niederrheinliga vertreten sein. Bereits unter der Woche hatten die C-Junioren des 1. FC Kleve in ihrer Qualifikationsgruppe den Sprung in die höchste Verbandsspielklasse geschafft. Am Sonntag komplettierten die A-Junioren des 1. FC Kleve und die B-Junioren des SV Straelen das Trio. Beide Teams machten es allerdings reichlich spannend.

Die A-Junioren des 1. FC Kleve setzten sich am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde dank eines Last-Minute-Treffers mit 1:0 (0:0) beim SV Budberg durch und sicherten sich damit den Gruppensieg. In einer umkämpften, aber weitgehend ausgeglichenen Partie hatten die Klever in Sachen Torchancen leichte Vorteile. Uwelius pariert Elfmeter in der Schlussphase Die größte Möglichkeit bot sich jedoch dem SV Budberg. In der 83. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Foul von FC-Keeper Piero Uwelius auf Strafstoß für die Gastgeber, die das Niederrheinliga-Ticket nun auf dem Fuß hatten. Doch Uwelius machte seinen Fehler umgehend wieder gut und parierte den Elfmeter. „Das hat uns noch einmal einen Schub gegeben“, sagte Kleves Trainer Ole Kahl.

Weil DJK Arminia Klosterhardt das Parallelspiel gegen den VfB 03 Hilden mit 4:3 gewann, hätte seiner Mannschaft am Ende sogar ein torloses Remis zum Aufstieg gereicht. Der SV Budberg musste dagegen alles nach vorne werfen. Das verzweifelte Anlaufen der Gastgeber nutzte der 1. FC Kleve in der Nachspielzeit zum entscheidenden Treffer. Joshua Annang schob den Ball im Nachsetzen über die Linie, nachdem Djesely Tavares nur die Latte getroffen hatte. Danach kannte der Jubel im rot-blauen Lager keine Grenzen mehr.