Der 1. FC Kleve ist Tabellenletzter

Das war ein Spieltag zum Vergessen für den Oberligisten 1. FC Kleve. Die Mannschaft ging am Sonntag in der Partie bei Ratingen 04/19 nach dem Seitenwechsel baden und ist nach der 0:5 (0:0)-Niederlage auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt.

Ganz anders hingegen die Stimmungslage beim Gegner. Die Ratinger polierten ihr Torverhältnis auf und führen nach fünf Spieltagen mit zehn Punkten die Tabelle an. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Ergebnis durch eine fatale Fehlentscheidung des Schiedsrichters begünstigt wurde. „Diese Situation hat uns das Genick gebrochen. Bis zu dieser Szene hatten wir sehr gut mitgehalten“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve.

Schon vor dem Anpfiff war Kleves Trainer Umut Akpinar zu einigen Umstellungen gezwungen worden. Die Angreifer Henry Heynen und Ole Kook, die nach ihren Verletzungspausen beim 3:1-Erfolg im Niederrheinpokal gegen den 1. FC Monheim ein vielversprechendes Comeback gefeiert hatten, mussten wieder passen. Beide hatten sich im Abschlusstraining erneut Zerrungen zugezogen, die einen Einsatz in Ratingen nicht zuließen.

Eine recht ereignisarme Begegnung sahen die Zuschauer in Durchgang eins. Bis auf eine gute Gelegenheit, die Niklas Klein-Wiele nicht nutzen konnte, blieb die Offensive der Gäste blass. Dafür stand der 1. FC in der Abwehr zunächst stabil und ließ keine Gelegenheiten zu.

Foul vor dem Strafraum?

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Ratingen mehr Ballbesitz, wirkte aber in den ersten Minuten weiterhin harmlos. Dann ereignete sich in der 53. Minute die eingangs erwähnte Szene. Felix Beeker ging energisch in einen Zweikampf. Schiedsrichter Matti Lambertz entschied sofort auf Elfmeter und zeigte dem Neuzugang aus Bedburg-Hau die Rote Karte. „Jeder hat gesehen, dass das Foul klar vor dem Strafraum passiert ist. Nur der Schiri nicht“, so Mewes. Emre Demircan ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte den Strafstoß zum 1:0.

In Unterzahl wehrten sich die Klever zunächst noch. Doch mit einem Doppelschlag von Mbombo Armando (69.) und Cem Sabanci (70.) machte Ratingen den Deckel drauf. Es folgten noch die Gegentreffer vier und fünf durch Ali Hammoud (79.) und Georgios Touloupis (84.).

Damit steht der 1. FC Kleve bereits nach fünf Spieltagen unter Zugzwang. Am kommenden Freitagabend stellt sich ab 19.30 Uhr der Aufsteiger Blau-Weiß Dingden am Bresserberg vor.

Die Rot-Blauen sollten nach Möglichkeit die Gelegenheit nutzen und das Tabellenende ganz schnell wieder verlassen.

1. FC Kleve: H. Divis - Meurs (81. Sanders), P. Divis, Derkum, Bilali, Forster, Beeker, Akpinar (63. Gerling), Klein-Wiele, Reffeling, Duyar.