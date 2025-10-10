Der 1. FC Kleve hat Personalsorgen

Georg „Schorsch“ Mewes hat in Sachen Fußball schon viel erlebt. Doch was derzeit in der Oberliga passiert, bringt den Sportlichen Leiter des 1. FC Kleve ins Staunen. „Ich habe 40 Jahre als Trainer gearbeitet und bin seit sieben Jahren als Sportlicher Leiter dabei. Keine Klasse war in dieser Zeit so ausgeglichen besetzt, wie es aktuell die Oberliga ist. Es haut kein Team oben ab. Und unten ist keine Mannschaft aussichtslos im Rennen“, sagt Mewes. Der Beweis: Nach fast einem Viertel der Saison trennen den Vorletzten 1. FC Kleve mit acht Zählern aus acht Partien gerade einmal vier Punkte von Rang fünf.
Und deshalb sind Georg Mewes und Trainer Umut Akpinar weiter guter Dinge, dass der 1. FC Kleve sein Ziel Klassenerhalt erreichen wird. Zumal nach dem bitteren 3:4 im Heimspiel gegen Neuling BW Dingden die Formkurve deutlich nach oben zeigte.
Die Mannschaft hat nach dem 1:1 bei der SpVg Schonnebeck und dem 2:1 gegen den SC St. Tönis die Chance, am Freitagabend die Abstiegsplätze zu verlassen. Voraussetzung ist ein Erfolg im Duell der Kellerkinder. Der 1. FC Kleve empfängt um 19.30 Uhr das punktgleiche Schlusslicht TSV Meerbusch in der Eroglu-Arena.
Trainer Umut Akpinar lässt sich vom Tabellenstand des Gegners nicht blenden. „Meerbusch hatte eine erfahrene und qualitativ gute Mannschaft. Das wird eine sehr schwere Aufgabe, die wir aber unbedingt lösen wollen“, sagt der Coach. Er muss in der wichtigen Begegnung wohl in einem Mannschaftsteil erheblich improvisieren. In der Abwehr drückt der Schuh. In Innenverteidiger Memlan Darwish war Stand Donnerstag nur einer der vier Spieler fit, die in der Abwehr eigentlich gesetzt sind.
Abwehrchef Philipp Divis musste am Sonntag vom Platz, nachdem er sich das Knie verdreht hatte. „Er hat noch Beschwerden, weil er eine Entzündung im Knie hat. Das wird wahrscheinlich nichts mit einem Einsatz“, sagt Akpinar. Linksverteidiger Elidon Bilali plagt ebenfalls eine Knieverletzung. Mit ihm plant Akpinar deshalb nicht.
Frederik Meurs, der gegen St. Tönis erkrankt gefehlt hatte, konnte noch nicht wieder trainieren. Zudem ist Abwehr-Allrounder Samuel Derkum erkrankt. „Mal sehen, ob es bei diesen beiden Spielern bis Freitag reicht. Es wird jedenfalls eng in der Abwehr. Wir werden erst kurzfristig entscheiden können, wer spielt“, sagt Akpinar.
Aber es gibt auch positive Entwicklungen in Sachen Personal. Neuzugang Daniel Lee, der in der Vorbereitung einen Haarriss in der Rippe erlitten hat, trainiert wieder mit der Mannschaft. Er könnte erstmals in dieser Saison im Kader stehen. Zudem arbeitet Stammkeeper Ahmet Taner am Comeback. „Er wird in der nächsten Woche wieder beim Torhüter-Training mitmachen“, so Akpinar.