Kleve gewann zuletzt gegen St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Der 1. FC Kleve hat Personalsorgen Der Vorletzte der Fußball-Oberliga empfängt am Freitag um 19.30 Uhr das Schlusslicht TSV Meerbusch. Trainer Umut Akpinar muss eventuell einige wichtige Kräfte ersetzen.

Georg „Schorsch“ Mewes hat in Sachen Fußball schon viel erlebt. Doch was derzeit in der Oberliga passiert, bringt den Sportlichen Leiter des 1. FC Kleve ins Staunen. „Ich habe 40 Jahre als Trainer gearbeitet und bin seit sieben Jahren als Sportlicher Leiter dabei. Keine Klasse war in dieser Zeit so ausgeglichen besetzt, wie es aktuell die Oberliga ist. Es haut kein Team oben ab. Und unten ist keine Mannschaft aussichtslos im Rennen“, sagt Mewes. Der Beweis: Nach fast einem Viertel der Saison trennen den Vorletzten 1. FC Kleve mit acht Zählern aus acht Partien gerade einmal vier Punkte von Rang fünf.

Noch ist es ein Kellerduell mit Meerbusch Und deshalb sind Georg Mewes und Trainer Umut Akpinar weiter guter Dinge, dass der 1. FC Kleve sein Ziel Klassenerhalt erreichen wird. Zumal nach dem bitteren 3:4 im Heimspiel gegen Neuling BW Dingden die Formkurve deutlich nach oben zeigte.

Die Mannschaft hat nach dem 1:1 bei der SpVg Schonnebeck und dem 2:1 gegen den SC St. Tönis die Chance, am Freitagabend die Abstiegsplätze zu verlassen. Voraussetzung ist ein Erfolg im Duell der Kellerkinder. Der 1. FC Kleve empfängt um 19.30 Uhr das punktgleiche Schlusslicht TSV Meerbusch in der Eroglu-Arena. Trainer Umut Akpinar lässt sich vom Tabellenstand des Gegners nicht blenden. „Meerbusch hatte eine erfahrene und qualitativ gute Mannschaft. Das wird eine sehr schwere Aufgabe, die wir aber unbedingt lösen wollen“, sagt der Coach. Er muss in der wichtigen Begegnung wohl in einem Mannschaftsteil erheblich improvisieren. In der Abwehr drückt der Schuh. In Innenverteidiger Memlan Darwish war Stand Donnerstag nur einer der vier Spieler fit, die in der Abwehr eigentlich gesetzt sind.