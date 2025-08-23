Der 1. FC Kleve hat noch Luft nach oben

Der 1. FC Kleve hat vieles richtig gemacht bei seinem ersten Auftritt in der Saison 2025/26. Trainer Umut Akpinar war nach dem 0:0 des Oberligisten am ersten Spieltag beim Neuling Holzheimer SG mit seiner Mannschaft jedenfalls zufrieden. „Die Jungs waren auf die Minute genau da“, sagte der Klever Coach nach der Partie, in der Einstellung und Einsatz bei seinem Team gestimmt hatten.

Doch Akpinar sagt beim Blick zurück auf den durchaus überzeugenden Auftritt auch: „Es gibt noch einiges Verbesserungspotenzial.“ Das habe das Trainerteam mit der Mannschaft bei der Analyse des Spiels besprochen. „Wir müssen uns steigern“, so Akpinar, der mit seinem Team am Sonntag auch in der ersten Heimpartie der Saison auf einen Aufsteiger trifft. Die DJK Adler Union Frintrop ist um 15 Uhr zu Gast. „Das ist ein richtig starker Gegner. Aber wir wollen unbedingt den ersten Sieg schaffen“, so Akpinar, der ein „intensives und sehr enges Spiel“ erwartet.

Georg „Schorsch“ Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, kann das bestätigen. Er hat den Gegner am vergangenen Freitag bei seinem ersten Oberliga-Auftritt nach dem direkten Wiederaufstieg unter die Lupe genommen. Die DJK Frintrop überraschte vor 1000 Zuschauern mit einem 3:1-Sieg im Derby gegen die als Titelanwärter gehandelte SpVg Schonnebeck. Mewes brachte das Spiel anschließend in seiner ureigenen Art kurz und knapp auf den Punkt. „Mentalität schlägt Klasse“, so der Sportliche Leiter.

Mentalität schlägt Klasse – diese Aussage traf auch schon oft auf die Spiele des 1. FC Kleve zu. Denn die Mannschaft zeichnete in den vergangenen Jahren aus, dass sie mit großer taktischer Disziplin, Zweikampfstärke und enormer Laufbereitschaft für jedes Team in Liga fünf ein höchst unangenehmer Gegner sein kann. Und genau daran hat sie nach schwächeren Leistungen in den Testspielen bis auf zwei kurze Phasen, in denen sie nach Ansicht von Akpinar zu passiv war, angeknüpft, als es in Holzheim darauf ankam.

In der Defensive gab sich die Mannschaft kaum eine Blöße. Einziger richtig grober Schnitzer war, dass Memlan Darwish in einer Szene unter Druck einen riskanten Pass in den eigenen Strafraum statt einen Befreiungsschlag wählte. Das führte zu einem Elfmeter für Holzheim, den Keeper Henning Divis parierte.

Verbesserungspotenzial in der Offensive

In der Offensive ist dagegen, und das ist auch keine neue Erkenntnis, noch deutlich Luft nach oben. Zum einen, was die Chancenverwertung angeht. Der 1. FC Kleve vergab in der zweiten Halbzeit drei sehr gute Möglichkeiten und damit einen Sieg zum Auftakt. „Positiv ist natürlich, dass wir uns diese Chancen erarbeitet haben, zum Teil sogar glasklare. Doch wir müssen sie konsequenter nutzen und konzentrierter im Abschluss sein“, sagt der Trainer.

Zum anderen ist das Umschaltspiel noch ausbaufähig. Teils fehlte die Genauigkeit beim letzten entscheidenden Pass, teils sorgten unnötige Ballverluste dafür, dass ein vielversprechender Konter erst gar nicht gestartet werden konnte. Positiv war, dass Dario Gerling und Joel Agbo nach ihrer Einwechslung Akzente im Angriff setzten. Sie waren von Akpinar nach ihrem schwachen Auftritt im Test gegen den TuS Xanten kritisiert worden. „Sie haben die Reaktion gezeigt, die ich von ihnen sehen wollte und über Kampf ins Spiel gefunden“, sagt Akpinar.

Beide Akteure könnten damit am Sonntag wieder eine Option für die Startelf sein, was die Alternativen in der Offensive erhöht. Allerdings muss der 1. FC Kleve im vorderen Bereich weiter zwei Spieler ersetzen, die in der Vorbereitung bis zu ihren Verletzungen mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatten. Ole Kook hat nach einer Leistenverletzung immerhin schon wieder mit leichtem Lauftraining begonnen. Daniel Lee hat nach einem Haarriss in der Rippe weiter Schmerzen.

Ligakonkurrent im Pokal

Derweil steht der Gegner des 1. FC Kleve in der zweiten Runde des Niederrheinpokals fest. Die Mannschaft hat eine Heimpartie gegen den Ligarivalen 1. FC Monheim. „Wir hätten natürlich lieber Rot-Weiss Essen als Gegner gehabt. Doch die Hauptsache ist, dass wir ein Heimspiel haben. Jetzt müssen wir eben eine Runde weiterkommen und dann auf das Los RW Essen hoffen“, so Mewes.

Die Partie gegen den 1. FC Monheim wird voraussichtlich am Dienstag, 9. September, oder Mittwoch, 10. September, stattfinden – nur wenige Tage nach dem Klever Meisterschaftsspiel in Monheim (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).