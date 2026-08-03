Der 1. FC Kleve hat einen talentierten Stürmer fest an der Angel

Kleve hat einen neuen Stürmer auf der Liste – Foto: Sven Hanisch

Landesligist 1. FC Kleve hat in seinen letzten beiden Testspielen einen Sieg und ein Remis geschafft. Am Samstag gab es ein 6:0 (4:0) beim A-Ligisten TuS Haffen-Mehr für die Mannschaft, die unverändert wichtige Kräfte ersetzen muss. Am Sonntag erreichte sie im Stadion am Bresserberg ein 1:1 (1:1) gegen den Ligarivalen Duisburger FV 08.

Am Sonntag merkte man der Mannschaft an, dass der Kader aktuell recht klein ist, eine harte Trainingswoche hinter ihr lag und sie die zweite Partie innerhalb von 24 Stunden bestritt. „Wenn die Spieler frische Beine gehabt hätten, wäre ich nicht zufrieden gewesen. So aber habe ich Verständnis dafür, dass es einige Unsauberkeiten in unserem Spiel gab“, sagte Lars van Rens.

Co-Trainer Lars van Rens, der Coach Umut Akpinar (Urlaub) an der Linie vertrat, war im Großen und Ganzen zufrieden mit der Mannschaft. Sie löste ihre Aufgabe beim A-Ligisten aus dem Kreis Rees/Bocholt bis auf zwei grobe Abwehrschnitzer in der Anfangsphase, die der Außenseiter zu zwei Treffern hätte nutzen müssen, souverän. A-Jugend-Spieler Niklas van Betteray (13.), Emil Oerding (23.), Ole Kook (35., 44.), Jonah Shao (85.) und Elidon Bilali (87.) trafen.

Dazu gehörte, dass Nilaskshan Thevanayagam sich ein unnötiges Foul im Strafraum leistete. Tayfun Yildirim sorgte per Elfmeter für die Führung der Gäste. Der 1. FC Kleve antwortete wenig später mit dem Ausgleichstreffer (34.), der auf das Konto von zwei jungen Spielern ging, die zu den Gewinnern des Testspiel-Wochenendes zählten.

Die Vorlage zum 1:1 gab der aus der eigenen Jugend in den Kader aufgerückte Matteo Cagnazzo. Der Mittelfeldakteur deutete in beiden Spielen mit viel Übersicht, klugen Pässen und gefährlichen Standards an, dass er den Sprung in die Landesliga schaffen kann, wenn er sich schnell an die rauere Luft im Seniorenfußball gewöhnt.

Steve Dzoupiap empfiehlt sich für einen Vertrag beim 1. FC Kleve

Den Treffer erzielte ein Spieler, der sich nach diesem Wochenende berechtigte Hoffnungen machen kann, vom 1. FC Kleve unter Vertrag genommen zu werden. Steve Dzoupiap nutzte nicht nur wegen seines Tores die Chance, sich für einen Platz im Kader zu empfehlen. Es würde schon sehr überraschen, wenn der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes nicht in den nächsten Tagen die Verpflichtung des 19-jährigen Angreifers verkünden würde.

Steve Dzoupiap, der in Geldern wohnt, war in der vergangenen Saison für den SC St. Tönis in der A-Junioren-Niederrheinliga aktiv, in der er in 20 Spielen acht Treffer erzielte. Zudem kam er bei den Senioren zu zwei Kurzeinsätzen in der Oberliga-Mannschaft des Klubs. Zuvor war er beim Nachwuchs für den SV Straelen am Ball.

Georg Mewes: „Steve ist ein körperlich starker Stürmer und passt genau in unser Konzept“

Mewes hatte den Tipp erhalten, dass Dzoupiap auf der Suche nach einem Verein in der Landesliga sei. Grund: Er rechnete sich beim SC St. Tönis nicht viel Einsatzzeit in der Oberliga aus, weil der Teilnehmer am DFB-Pokal in der Offensive sehr stark besetzt ist. Der 19-Jährige trainierte erst auf Probe beim 1. FC Kleve mit und bekam in den Testspielen die Gelegenheit, zu zeigen, was in ihm steckt. Das tat er.

„Steve hat gute Anlagen. Er hat in beiden Partien gezeigt, dass er wertvoll für uns werden kann, wenn er lernt, seinen Körper noch besser einzusetzen“, sagte Lars van Rens. Auch Georg Mewes war angetan von den Auftritten des Angreifers. „Steve ist ein körperlich starker Stürmer. Dieser Spielertyp fehlt noch in unserem Kader. Außerdem kommt er aus dem Kreis Kleve und passt deshalb genau in unser Konzept, auf junge Akteure aus der Region zu setzen“, sagte der Sportliche Leiter.

Der 1. FC Kleve musste am Wochenende weiter auf einige bewährte Kräfte verzichten. Abwehrchef Philipp Divis, Luca Thuyl, Timo Sanders (alle verletzt), Stammkeeper Ahmet Taner, Nermin Badnjevic und Ilkay Akpinar (alle Urlaub) fehlten. Deshalb wurden erneut einige A-Jugend-Spieler eingesetzt, die überzeugten. Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, steht am Bresserberg im Niederrhein-Pokal gegen Oberligist TSV Meerbusch das erste Pflichtspiel an. Dann wird Umut Akpinar wieder auf der Klever Bank sitzen.