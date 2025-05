Der 1. FC Kleve hat eine weitere Personalie geklärt

Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, hat beim Personalpuzzle für die neue Saison das nächste Teilchen eingefügt. Er hat die Zusage eines weiteren Akteurs erhalten, der aktuell zum Kader des zuletzt so überzeugend auftretenden Oberligisten gehört. Mewes hat damit seinen Job für die kommende Saison so gut wie erledigt. „Wir haben nur noch ein paar Plätze im Kader frei“, sagt das 76-jährige Fußball-Urgestein. Er hofft, dass er noch ein oder zwei gestandene Akteure zum Bresserberg locken kann. Zudem möchte er den einen oder anderen Spieler des aktuellen Teams, der bislang mit einer Zusage gezögert hat, noch halten.

Bei einem Akteur ist ihm das schon gelungen. Der 1. FC Kleve wird auch in der kommenden Saison einen Spieler in seinem Aufgebot haben, der regelmäßig mit dem Adler auf der Brust auf den Platz aufläuft.

Tim Haal, Mitglied der Feuerwehr-Nationalmannschaft, wird im Sommer in seine zwölfte Saison in Kleve gehen. Der 35-jährige Allrounder trägt seit 2014 das rot-blaue Trikot. Zuvor war er beim SV Sonsbeck, dem TV Jahn Hiesfeld und Viktoria Goch in der Ober- und Niederrheinliga aktiv.

„Schorsch“ Mewes ist froh, dass sich der Routinier entschieden hat, noch ein Jahr dranzuhängen, was Haal auf der Facebook-Seite des 1. FC Kleve auch per Video mitgeteilt hat. „Tim Haal ist wichtig für die Kabine, weil er menschlich top ist. Und er ist als Spieler so wertvoll, weil man ihn auf jedem Flecken des Platzes aufstellen kann und er dort seine Leistung bringt“, sagt Mewes.