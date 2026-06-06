Der 1. FC Kleve geht selbstbewusst ins Endspiel beim VfB Homberg Der Oberligist will auch seine letzte Chance auf den Klassenerhalt nutzen. Er kann es aber selbst bei einem Sieg alleine nicht richten. Der 1. FC Kleve muss auf Schützenhilfe hoffen, wenn die Rettung noch gelingen soll. von Joachim Schwenk · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Kleve glaubt an den Klassenerhalt – Foto: Sven Hanisch

Umut Akpinar bleibt seiner Linie treu. Der Trainer des 1. FC Kleve hat sich schon in den vergangenen Wochen nicht an irgendwelchen Rechenspielen im Abstiegskampf der Oberliga beteiligt. Und er will auch vor dem Endspiel seiner Mannschaft im Rennen um den Klassenerhalt am Sonntag, 15 Uhr, beim VfB Homberg nichts davon wissen, was denn alles passieren müsste, damit sich sein Team retten kann.

„Wir konzentrieren uns nur auf uns. Damit sind wir schon in den letzten Wochen gut gefahren. Wir müssen unser Spiel gewinnen. Und dann werden wir sehen, ob das zum Klassenerhalt gereicht hat oder nicht“, sagt Akpinar. Denn Fakt ist, dass es der 1. FC Kleve trotz seiner beeindruckenden Serie von sieben Spielen ohne Niederlage im Abstiegskampf weiter nicht selbst richten kann. Die Mannschaft ist auf Schützenhilfe angewiesen. Sieben Teams kommen noch für drei Abstiegsplätze infrage Das Saison-Finale in der Oberliga ist spektakulär. Zum einen, weil es einen packenden Zweikampf im Titelrennen gibt, da Spitzenreiter VfB Hilden mit nur einem Punkt Vorsprung vor Verfolger Ratinger 04/19 in den letzten Spieltag geht. Und im Tabellenkeller müssen noch die drei Teams ermittelt werden, die neben Schlusslicht SV Biemenhorst in die Landesliga absteigen.

Sieben Teams sind noch in Gefahr. Das große Zittern beginnt beim VfL Jüchen-Garzweiler, der mit 41 Punkten auf Platz elf steht. Außerdem sind die Holzheimer SG (41), der 1. FC Monheim (40), der FC Büderich (39), die DJK Adler Frintrop (38), der 1. FC Kleve (38) und der VfB Homberg (36) in der Verlosung. Der direkte Vergleich spricht in vielen Fällen gegen den 1. FC Kleve Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, wen es erwischen kann, zumal das Torverhältnis bei Punktgleichheit ja nicht den Ausschlag gibt, sondern der direkte Vergleich. So könnte dem 1. FC Kleve sogar ein Remis zum Ligaverbleib reichen, wenn Büderich und Frintrop verlieren. Und selbst ein Sieg in Homberg würde nicht die Rettung bedeuten, da der direkte Vergleich in vielen Fällen nicht für Kleve spricht.