Der 1. FC Kleve geht selbstbewusst ins Endspiel beim VfB Homberg

Umut Akpinar bleibt seiner Linie treu. Der Trainer des 1. FC Kleve hat sich schon in den vergangenen Wochen nicht an irgendwelchen Rechenspielen im Abstiegskampf der Oberliga beteiligt. Und er will auch vor dem Endspiel seiner Mannschaft im Rennen um den Klassenerhalt am Sonntag, 15 Uhr, beim VfB Homberg nichts davon wissen, was denn alles passieren müsste, damit sich sein Team retten kann.
„Wir konzentrieren uns nur auf uns. Damit sind wir schon in den letzten Wochen gut gefahren. Wir müssen unser Spiel gewinnen. Und dann werden wir sehen, ob das zum Klassenerhalt gereicht hat oder nicht“, sagt Akpinar. Denn Fakt ist, dass es der 1. FC Kleve trotz seiner beeindruckenden Serie von sieben Spielen ohne Niederlage im Abstiegskampf weiter nicht selbst richten kann. Die Mannschaft ist auf Schützenhilfe angewiesen.
Das Saison-Finale in der Oberliga ist spektakulär. Zum einen, weil es einen packenden Zweikampf im Titelrennen gibt, da Spitzenreiter VfB Hilden mit nur einem Punkt Vorsprung vor Verfolger Ratinger 04/19 in den letzten Spieltag geht. Und im Tabellenkeller müssen noch die drei Teams ermittelt werden, die neben Schlusslicht SV Biemenhorst in die Landesliga absteigen.
Sieben Teams sind noch in Gefahr. Das große Zittern beginnt beim VfL Jüchen-Garzweiler, der mit 41 Punkten auf Platz elf steht. Außerdem sind die Holzheimer SG (41), der 1. FC Monheim (40), der FC Büderich (39), die DJK Adler Frintrop (38), der 1. FC Kleve (38) und der VfB Homberg (36) in der Verlosung.
Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, wen es erwischen kann, zumal das Torverhältnis bei Punktgleichheit ja nicht den Ausschlag gibt, sondern der direkte Vergleich. So könnte dem 1. FC Kleve sogar ein Remis zum Ligaverbleib reichen, wenn Büderich und Frintrop verlieren. Und selbst ein Sieg in Homberg würde nicht die Rettung bedeuten, da der direkte Vergleich in vielen Fällen nicht für Kleve spricht.
Aber mit diesen Rechnereien beschäftigt sich Umut Akpinar nicht. Er konzentriert sich mit seiner Mannschaft darauf, was selbst beeinflusst werden kann. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, sagt der Coach. Und das gegen einen Gegner, für den ein Erfolg ebenfalls Pflicht ist, wenn er seine minimalen Chancen auf den Klassenerhalt nutzen will.
Der 1. FC Kleve hat allen Grund, mit breiter Brust ins Duell ins PCC-Stadion am Rheindeich zu gehen. Denn die Mannschaft hat Beachtliches geleistet in den vergangenen Wochen. „Uns sind immer wieder Felsbrocken in den Weg gelegt worden. Doch wir haben alle aus dem Weg geräumt“, sagt Kapitän Fabio Forster.
Und deshalb ist der Glaube des Teams mittlerweile unerschütterlich, es im Abstiegskampf richten zu können. „Wir haben das Endspiel, das wir wollten. Die Mannschaft kann stolz auf das sein, was sie in den letzten Wochen geleistet hat“, sagt Niklas Klein-Wiele.
Er war am Sonntag beim 4:3 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen, in dem fast die gesamte Abwehr ersetzt werden musste, der Matchwinner. Klein-Wiele erzielte alle Klever Treffer. Am Sonntag wird er fehlen, weil er gegen Essen die fünfte Gelbe Karte gesehen hat. „Das ist natürlich ein arger Verlust“, sagt Kapitän Forster. „Doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch das wegstecken werden. Ich glaube daran, dass wir den Klasserhalt schaffen.“
Dieser Glaube hat die Mannschaft durch die gesamte Spielzeit getragen. Sie wurde vor dem Start als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt. Sie wurde während der Saison schon mehrfach abgeschrieben. Doch sie ist immer wieder aufgestanden. „Denn diese Mannschaft hat Charakter“, sagt der Sportliche Leiter Georg Mewes.
Das will der 1. FC Kleve am letzten Spieltag ein letztes Mal unter Beweis stellen. Es gibt wieder einige Widrigkeiten, weil in Philipp Divis der beste Abwehrspieler und in Niklas Klein-Wiele der beste Torschütze nicht dabei sein werden. „Aber auch das werden wir als Mannschaft auffangen“, sagt Umut Akpinar. Für ihn steht unabhängig vom Ausgang der Partie am Rheindeich ohnehin schon fest: „Es verdient allen Respekt, was die Mannschaft in dieser Saison geleistet hat.“