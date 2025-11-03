Der 1. FC Kleve erkämpft sich einen Punkt

Der 1. FC Kleve hat im Krisengipfel der Oberliga einen Punkt gewonnen. Die Mannschaft erreichte im kleinen Derby beim SV Sonsbeck vor mehr als 400 Zuschauern ein 1:1 (0:0) und gab die Rote Laterne ab. Neues Schlusslicht ist der SV Biemenhorst, der Trainer Daniel Beine während der Woche entlassen hatte.

Das Team, das am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, in der Klever Eroglu-Arena zum Duell der Kellerkinder antritt, verlor das erste Spiel unter Interimscoach Jürgen Stratmann vor eigenem Publikum gegen die SpVg Schonnebeck mit 1:4.

Der 1. FC Kleve hatte sich nach drei Niederlagen in Folge fest vorgenommen, beim SV Sonsbeck, der vier Spiele in Serie verloren hatte, den dritten Sieg der Saison zu feiern. Es sah indes lange Zeit danach aus, als ob er sich zum wiederholten Male in dieser Spielzeit selbst schlagen würde. Doch die Mannschaft erkämpfte sich noch einen Punkt, obwohl sie 47 Minuten einen Mann weniger auf dem Platz gehabt hatte und 22 Minuten sogar in doppelter Unterzahl gewesen war.

Der 1. FC Kleve konnte erstmals in der laufenden Spielzeit in Bestbesetzung antreten. Stammkeeper Ahmet Taner feierte nach doppeltem Fingerbruch sein Saisondebüt. Außenverteidiger Frederik Meurs, Abwehrchef Philipp Divis und Mittelfeldakteur Niklas Klein-Wiele waren nach Sperre oder Verletzung wieder dabei. Und im offensiven Mittelfeld war Daniel Lee zum ersten Mal nach seinem in der Vorbereitung erlittenen Rippenbruch fit für einen Startelfeinsatz.

Das alles machte sich positiv bemerkbar. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar stand in der Defensive von Beginn an sicher und startete über die quirligen Daniel Lee und Diwan Duyar immer wieder gefährliche Angriffe. Sie war das bessere Team und hatte durch Daniel Lee nach einem Sonsbecker Abwehrfehler die große Chance zur Führung (32.).

Wenig später war der Neuzugang von den Sportfreunden Baumberg erneut die tragische Figur. Daniel Lee leistete sich im Mittelfeld erst einen unnötigen Ballverlust und dann ein grobes Foul am Sonsbecker Sebastian Leurs, als er übermotiviert versuchte, das Spielgerät direkt zurückzugewinnen (43.). Er erhielt dafür zu Recht die Rote Karte.

Und als dem SV Sonsbeck zu Beginn der zweiten Hälfte nach einem weiteren Klever Ballverlust im Mittelfeld das Führungstor durch Klaus Keisers (47.) gelang, schien das Spiel in Richtung des Gastgebers zu kippen. Doch der 1. FC Kleve kämpfte und hatte sogar mehr vom Spiel, woran sich auch nichts nachhaltig änderte, als er zwei Akteure weniger auf dem Rasen hatte. Innenverteidiger Memlan Darwish, der schon verwarnt war, sah die Ampelkarte, als er einen Konter mit einem Foul unterband (55.). Doch auch in doppelter Unterzahl war der Gast das Team, das mit mehr Entschlossenheit versuchte, einen Treffer zu erzielen.

Der sichtlich verunsicherte SV Sonsbeck schaffte es nie, den 1. FC Kleve stärker unter Druck zu setzen – die Negativserie der vergangenen Wochen hat also Spuren hinterlassen.

Und der 1. FC Kleve witterte endgültig seine Chance, nachdem sich auch ein Akteur des Gegners einen unnötigen Platzverweis eingehandelt hatte. Luca Janßen sah in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte, weil er den Ball nach einem Freistoßpfiff des Schiedsrichters weggeschossen hatte.

1. FC Kleve gelingt später Ausgleich

Der 1. FC Kleve drängte mit nur noch einem Mann weniger noch energischer auf den Ausgleich, der spät schließlich gelang. Diwan Duyar (87.) sorgte nach feiner Kombination mit einem Heber über den Sonsbecker Keeper Jan Fauseweh für das 1:1, das sich die Mannschaft längst verdient hatte. Sie musste in der Nachspielzeit dann noch eine heikle Situation im eigenen Strafraum überstehen, ehe das Remis perfekt war.

Der Punktgewinn wurde beim Abpfiff von der Mannschaft wie ein Sieg gefeiert, weil spätestens nach dem zweiten Platzverweis eine Menge auf eine weitere Niederlage hingedeutet hatte. Trainer Umut Akpinar lobte das Team „für die tolle Moral“ und „den großen Einsatz“. Und er sagte: „Das 1:1 ist absolut verdient, weil wir selbst in doppelter Unterzahl die bessere Mannschaft waren“, sagte Akpinar.