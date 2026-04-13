Der 1. FC Kleve darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen

Ein Spieler, den vor wenigen Tagen noch niemand für die Begegnung auf der Rechnung gehabt hatte, half in den letzten 20 Minuten auf dem Rasen mit, die drei Punkte der Marke besonders wertvoll zu gewinnen. Niklas Klein-Wiele feierte überraschend sein Comeback. Der Routinier hatte erst 14 Tage zuvor beim Sieg gegen Schonnebeck eine Schultereckgelenksprengung erlitten.

Der 32-Jährige hatte ursprünglich gehofft, in 14 Tagen in der Heimpartie gegen den SV Sonsbeck (Sonntag, 26. April, 15 Uhr) wieder eine Option zu sein. Doch er ist seinem Zeitplan auch deutlich voraus, weil er auf die Zähne biss. „Bei manchen Bewegungen habe ich noch Schmerzen in der Schulter. Doch ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen“, sagte er.

Fabio Forster: „Wir glauben weiter an unsere Chance“

Niklas Klein-Wiele kam in der 71. Minute für Kapitän Fabio Forster ins Team, der nach einem Zehenbruch zum ersten Mal seit dem 8. Februar wieder in der Startelf stand. Der 1. FC Kleve hat zur Crunchtime im Abstiegskampf wieder alle wichtigen Kräfte an Bord. „Wir glauben weiter an unsere Chance. Und das ist keine hohle Floskel“, sagte Kapitän Forster nach dem Abpfiff.

Er steht mit seinem Team jetzt vor entscheidenden Wochen. Am kommenden Sonntag geht es zu den Sportfreunden Baumberg, die nach dem 2:8 bei der SpVg Schonnebeck auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen sind. Anschließend stehen die Heimpartie gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Sonsbeck und der Auftritt beim neuen Schlusslicht SV Biemenhorst an – Wochen der Wahrheit im Rennen um den Klassenerhalt.

Trainer Umut Akpinar freute sich nach der Begegnung gegen den besten Aufsteiger in der Liga darüber, „dass sich die Mannschaft für eine gute Leistung belohnt hat“. Sein Team hatte erneut kämpferisch sowie läuferisch überzeugt und in der Defensive gut gestanden.

Dominik Burghard krönt gute Leistung mit dem Siegtor

„Und wir hatten endlich einmal das nötige Spielglück, weil uns das 1:0 in einer Phase gelungen ist, in der wir nicht so gut in der Partie waren“, sagte Akpinar. Winter-Neuzugang Dominik Burghard, der seine beste Leistung im Klever Trikot ablieferte, traf in der 29. Minute mit einem platzierten Schuss aus 13 Metern. Der 1. FC Kleve hatte seine erste Torchance zum entscheidenden Treffer genutzt, was in dieser Saison Seltenheitswert hat.

Der VfL Jüchen-Garzweiler hatte anschließend zwar mehr Ballbesitz. Doch richtig brenzlig wurde es für den Gastgeber nur in drei Szenen. Erst parierte Keeper Ahmet Taner einen Kopfball (23.), dann blockte Abwehrchef Philipp Divis einen Schuss aus kurzer Distanz ab (35.), schließlich schlenzte Tobias Lippold das Spielgerät aus zehn Metern über das Tor (52.). Mehr brachte der VfL, der mit einem Erfolg eigentlich die 40-Punkte-Marke erreichen und den Klassenerhalt perfekt machen wollte, offensiv gegen die gute Klever Abwehr nicht zustande.

Umut Akpinar: „Wir haben es verpasst, den Deckel draufzumachen“