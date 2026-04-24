Der 1. FC Kleve braucht einen Sieg im Derby gegen den SV Sonsbeck Im Duell der Nachbarn in der Oberliga steckt diesmal noch mehr Brisanz. Den Vorletzten 1. FC Kleve trennen sechs Spieltage vor Schluss fünf Zähler vom rettenden 15. Platz, auf dem der Gegner SV Sonsbeck steht. Warum der angeschlagene Torhüter Ahmet Taner unbedingt dabei sein will. von Joachim Schwenk · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Kleve steht vor dem Oberliga-Derby gegen Sonsbeck unter Druck – Foto: Arno Wirths

Ahmet Taner will alles versuchen, um im Abstiegs-Derby am Bresserberg dabei zu sein. Der Stammkeeper des 1. FC Kleve hat zuletzt beim 0:0 bei den Sportfreunden Baumberg eine schmerzhafte Leistenzerrung erlitten und musste nach 45 Minuten ausgewechselt werden. „Aber bis Sonntag müsste es funktionieren, dass ich spielen kann“, sagt die Nummer eins des Oberligisten. Dann trifft seine Mannschaft um 15 Uhr in der Eroglu-Arena auf den SV Sonsbeck.

Der 33-jährige Torhüter will aus doppeltem Grund unbedingt im Tor stehen. „Zum einen will ich weiter dabei helfen, dass wir in der Klasse bleiben. Denn der 1. FC Kleve gehört einfach in die Oberliga. Zum anderen sind die Duelle gegen den SV Sonsbeck immer etwas Besonderes für mich, weil ich dort auch einmal in der Oberliga gespielt habe“, sagt Taner. Er war in den Spielzeiten 2013/2014 und 2014/2015 die Nummer eins des SV Sonsbeck, ehe er zum KFC Uerdingen und 2017 dann an den Bresserberg wechselte. Deshalb steckt diesmal in dem Duell noch mehr Brisanz In den Partien zwischen dem 1. FC Kleve und dem Gegner aus dem benachbarten Kreis steckt ohnehin stets eine Menge Brisanz. Das alles wird am Sonntag noch einmal getoppt. Denn für beide Mannschaften steht im Rennen um den Klassenerhalt verdammt viel auf dem Spiel.

Der Vorletzte 1. FC Kleve muss unbedingt gewinnen, um den Rückstand von fünf Punkten auf den rettenden 15. Rang, den der Gegner einnimmt, zu verkürzen. „Das ist das erste von sechs Endspielen für uns“, sagt Trainer Umut Akpinar. Und für den SV Sonsbeck zählen eigentlich auch nur drei Zähler, weil er sonst Gefahr laufen würde, auf einen Abstiegsplatz zurückzufallen. Ahmet Taner: „Wir brauchen noch vier Siege“ „Wir brauchen noch vier Siege, um in der Klasse zu bleiben. Den ersten Erfolg wollen wir am Sonntag schaffen“, sagt Ahmet Taner. Beim 1:1 im Hinspiel stand er nach längerer Verletzungspause wegen eines in der Vorbereitung erlittenen doppelten Fingerbruchs erstmals in dieser Oberliga-Saison im Klever Tor. Jetzt will er im Rückspiel wieder ein Rückhalt seiner Mannschaft sein.