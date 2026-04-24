Der 1. FC Kleve braucht einen Sieg im Derby gegen den SV Sonsbeck

Ahmet Taner will alles versuchen, um im Abstiegs-Derby am Bresserberg dabei zu sein. Der Stammkeeper des 1. FC Kleve hat zuletzt beim 0:0 bei den Sportfreunden Baumberg eine schmerzhafte Leistenzerrung erlitten und musste nach 45 Minuten ausgewechselt werden. „Aber bis Sonntag müsste es funktionieren, dass ich spielen kann“, sagt die Nummer eins des Oberligisten. Dann trifft seine Mannschaft um 15 Uhr in der Eroglu-Arena auf den SV Sonsbeck.
Der 33-jährige Torhüter will aus doppeltem Grund unbedingt im Tor stehen. „Zum einen will ich weiter dabei helfen, dass wir in der Klasse bleiben. Denn der 1. FC Kleve gehört einfach in die Oberliga. Zum anderen sind die Duelle gegen den SV Sonsbeck immer etwas Besonderes für mich, weil ich dort auch einmal in der Oberliga gespielt habe“, sagt Taner. Er war in den Spielzeiten 2013/2014 und 2014/2015 die Nummer eins des SV Sonsbeck, ehe er zum KFC Uerdingen und 2017 dann an den Bresserberg wechselte.
In den Partien zwischen dem 1. FC Kleve und dem Gegner aus dem benachbarten Kreis steckt ohnehin stets eine Menge Brisanz. Das alles wird am Sonntag noch einmal getoppt. Denn für beide Mannschaften steht im Rennen um den Klassenerhalt verdammt viel auf dem Spiel.
Der Vorletzte 1. FC Kleve muss unbedingt gewinnen, um den Rückstand von fünf Punkten auf den rettenden 15. Rang, den der Gegner einnimmt, zu verkürzen. „Das ist das erste von sechs Endspielen für uns“, sagt Trainer Umut Akpinar. Und für den SV Sonsbeck zählen eigentlich auch nur drei Zähler, weil er sonst Gefahr laufen würde, auf einen Abstiegsplatz zurückzufallen.
„Wir brauchen noch vier Siege, um in der Klasse zu bleiben. Den ersten Erfolg wollen wir am Sonntag schaffen“, sagt Ahmet Taner. Beim 1:1 im Hinspiel stand er nach längerer Verletzungspause wegen eines in der Vorbereitung erlittenen doppelten Fingerbruchs erstmals in dieser Oberliga-Saison im Klever Tor. Jetzt will er im Rückspiel wieder ein Rückhalt seiner Mannschaft sein.
„Der Arzt hat gesagt, dass ein Einsatz am Sonntag klappen könnte. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass ich es schaffen kann, wenn ich auf die Zähne beiße. Und wenn ich nicht spielen kann, dann weiß ich, dass ich in Henning Divis einen guten Vertreter haben werde“, sagt Taner.
Das Remis beim Hinspiel in Sonsbeck war nach spektakulärem Spielverlauf ein Erfolg für den 1. FC Kleve. Der Gast war nach einer Roten Karte für Daniel Lee (43.) und einer Ampelkarte für Memlan Darwish (55.) eine Zeit lang sogar in doppelter Unterzahl. Er holte dann einen 0:1-Rückstand auf, als er nach einem Platzverweis gegen einen Sonsbecker (77.) immer noch einen Akteur weniger auf dem Rasen hatte.
Der Punktgewinn war damals der Anfang einer Klever Serie von fünf Spielen ohne Niederlage, in denen das Team elf Zähler holte. Doch ein Remis wäre diesmal zu wenig für die Mannschaft. „Uns hilft nur ein Sieg richtig weiter“, sagt Trainer Umut Akpinar, dessen Team vor eigenem Publikum zuletzt den VfL Jüchen-Garzweiler (1:0) und die SpVg Schonnebeck (2:1) bezwang.
Sollte Ahmet Taner rechtzeitig fit werden, könnte der 1. FC Kleve zum zweiten Mal nach dem 0:0 in Baumberg seine beste Elf auf den Rasen schicken. Umut Akpinar freut sich, dass er endlich aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir haben in dieser Saison sehr viel Verletzungspech gehabt. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt mit allen wichtigen Akteuren in den Endspurt gehen können“, sagt Akpinar.