Der 1. FC Kleve beendet die Hinrunde auf einem Abstiegsplatz

Zum Personal: Abwehrchef Philipp Divis und Mittelfeldstratege Fabio Forster fehlten gelbgesperrt. Der 1. FC Kleve war darum in der Defensive nicht so gut sortiert wie in den Wochen zuvor. Innenverteidiger Timo Sanders und Ilkay Akpinar im defensiven Mittelfeld, die in die Startelf rückten, erfüllten ihre Aufgabe gut. Aber eben nicht so gut, wie es Forster und Divis, die auch mit ihrer Ausstrahlung auf dem Rasen so wichtig für die Mannschaft sind, in der Regel tun.

Das machte es Leon Schütz (11.), der sich überschwänglichen Jubel verkniff, weil er früher für den 1. FC Kleve aufgelaufen ist, und Luca Thissen (79.) verhältnismäßig leicht, die Homberger Tore zu erzielen. Weitere Gegentreffer verhinderte der Klever Keeper Ahmet Taner, seit Wochen in überragender Form.

Auch in der Offensive lief es nicht richtig rund, weil es personelle Schwächungen gab. Nermin Badnjevic, der bei den Siegen gegen den KFC Uerdingen und beim FC Büderich jeweils das 1:0 erzielt hatte, fehlte aus privaten Gründen. Sturmspitze Dario Gerling war zwar dabei, nach einer Grippe aber so geschwächt, dass er im Gegensatz zu den Partien zuvor kein Faktor war und zur Pause ausgewechselt werden musste.

Dass auch Juliano Ismanovski nicht an seine guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen konnte und nach 45 Minuten schon in die Winterpause durfte, schwächte den Gastgeber offensiv zusätzlich. Das wurde erst in der zweiten Halbzeit besser.

Niklas Klein-Wiele verfehlt den Ausgleich nur knapp

„Da haben wir die Mentalität und die Aggressivität gezeigt, die ich mir von Beginn an gewünscht hatte“, sagte Trainer Umut Akpinar. Seine Mannschaft war nun besser im Spiel und durfte hoffen, die Partie gegen in dieser Phase fußballerisch nicht überzeugende Homberger drehen zu können.

Doch der VfB machte das, was ein Team machen muss, wenn es spielerisch nicht läuft. Er verteidigte kompakt und klärte rigoros. Der 1. FC Kleve hatte seine beste Gelegenheit zum Ausgleich deshalb, als es Niklas Klein-Wiele einmal aus der Distanz versuchte und das Tor knapp verfehlte (65.). Als der VfB auf 2:0 erhöhte, war alle Spannung raus aus dem Duell.

Umut Akpinar: „Über Wochen tolle Leistungen gezeigt“