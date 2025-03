1.FC Donzdorf – 1.FC Heiningen

Souveräner Auswärtssieg. Der 1. FC Heiningen bezwingt den 1. FC Donzdorf mit 2:0

Ein intensives und von Spannung geprägter Rückrundenauftakt zwischen dem FC Donzdorf und dem FC Heiningen endete mit einem verdienten 2:0-Erfolg für die Gäste.

Schon in der dritten Spielminute sorgte Tolunay Gedik für den ersten Aufreger, als er eine Direktabnahme nur knapp über das Tor setzte. Doch auch Heiningen zeigte sich kämpferisch. In der 13. Minute musste Donzdorfs Torhüter Julian Kühnel sein ganzes Können aufbieten, als Bent Hofele völlig frei vor ihm auftauchte. Kühnel parierte glänzend und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand. Drei Minuten später war es dann aber dennoch soweit. Nach einem scharf getretenen Eckball von Bent Hofele prallte der Ball vom zweiten Pfostne zurück ins Feld, wo Alexander Meyer am schnellsten schaltete und eiskalt zum 1:0 für Heiningen einschob (15.). Heiningen blieb weiter am Drücker. Nur drei Minuten nach der Führung hätte Hofele nachlegen können, doch erneut zeigte Kühnel eine starke Reaktion. Danach verflachte die Partie etwas, Donzdorf mühte sich um den Ausgleich, doch Heiningen ließ den Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen und kontrollierte das Spielgeschehen weitgehend.

Nach der Pause versuchte Donzdorf neue Impulse zu setzen, doch Heiningen blieb gefährlicher. In der 52. Minute prüfte Gedik den Donzdorfer Keeper erneut, doch Nick Bopp zeigte sich aufmerksam. Kurz darauf vergaben Kevin Vincek (61.) und Dennis Kleber (69.) jeweils aus vielversprechender Position und ließen die Chance auf die Vorentscheidung liegen. Spannung kam noch einmal in der Schlussphase auf. In der 77. Minute setzte Tobias Kögel einen abgefälschten Freistoß nur hauchdünn am Tor vorbei. Donzdorf war dem Ausgleich plötzlich nahe, doch Heiningen hatte mit Nick Bopp einen sicheren Rückhalt, der in der 79. Minute einen wuchtigen Kopfball von Lukas Zilian mit einer spektakulären Parade entschärfte. Direkt im Gegenzug kam es dann zum Duell zwischen Kühnel und Vincek – diesmal blieb der Donzdorfer Schlussmann Sieger (80.). Die endgültige Entscheidung fiel nur wenige Minuten später: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Dennis Kleber ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 2:0-Endstand für Heiningen. Damit sicherte sich die Mannschaft einen verdienten Auswärtssieg und unterstrich ihre Dominanz über weite Strecken der Partie.