Der 1. FC Düren kommt dem Klassenerhalt einen gewaltigen Schritt näher

Der FCD gewinnt 1:0 in Pesch. – Foto: Colourbox

Der 1. FC Düren hat einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Beim Tabellenletzten FC Pesch feierte die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg einen knappen 1:0-Erfolg in der Fußball-Mittelrheinliga. Den goldenen Treffer erzielte Raban Laux in der 57. Minute.

„Wir hatten im Anschluss mehrfach die Chance, den Deckel draufzumachen. Wir haben aber unsere Konter sehr schlampig zu Ende gespielt. In den letzten zehn Minuten haben wir komplett die Kontrolle verloren“, verdeutlichte Lausberg.

„Es war das erwartet unangenehme Auswärtsspiel bei einem tief stehenden Gegner“, unterstrich Dürens Coach nach dem Schlusspfiff. „Geduld“ war das Zauberwort an diesem Sonntagnachmittag. Laux war es schließlich, der mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern den Dreier für die Gäste sicherstellte.

Die Hausherren hatten mehrfach das 1:1 auf dem Fuß, doch FCD-Schlussmann Yannick Marko sicherte den Dürenern mit starken Paraden die volle Beute. „Insgesamt war es vom Spielverlauf ein verdienter Sieg für uns“, resümierte Lausberg.

