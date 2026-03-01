 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielbericht

Der 1. FC Düren kommt dem Klassenerhalt einen gewaltigen Schritt näher

Fußball-Mittelrheinliga: Der FCD feiert einen knappen 1:0-Sieg bei Schlusslicht FC Pesch. Raban Laux erzielt das Tor des Tages.

Der FCD gewinnt 1:0 in Pesch.
Der FCD gewinnt 1:0 in Pesch.

Der 1. FC Düren hat einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Beim Tabellenletzten FC Pesch feierte die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg einen knappen 1:0-Erfolg in der Fußball-Mittelrheinliga. Den goldenen Treffer erzielte Raban Laux in der 57. Minute.

„Es war das erwartet unangenehme Auswärtsspiel bei einem tief stehenden Gegner“, unterstrich Dürens Coach nach dem Schlusspfiff. „Geduld“ war das Zauberwort an diesem Sonntagnachmittag. Laux war es schließlich, der mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 25 Metern den Dreier für die Gäste sicherstellte.

„Wir hatten im Anschluss mehrfach die Chance, den Deckel draufzumachen. Wir haben aber unsere Konter sehr schlampig zu Ende gespielt. In den letzten zehn Minuten haben wir komplett die Kontrolle verloren“, verdeutlichte Lausberg.

Die Hausherren hatten mehrfach das 1:1 auf dem Fuß, doch FCD-Schlussmann Yannick Marko sicherte den Dürenern mit starken Paraden die volle Beute. „Insgesamt war es vom Spielverlauf ein verdienter Sieg für uns“, resümierte Lausberg.

