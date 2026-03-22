Der 1. FC Düren kassiert die dritte Niederlage in Folge Fußball-Mittelrheinliga: FCD muss sich dem SSV Merten mit 0:2 geschlagen geben. von Lars Brepols · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Setzt sich in dieser Szene gegen Mertens Gaspard Fehlinger (r.) durch: Dürens Samy Jaksic. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Bis zum Schluss gekämpft, doch am Ende stand der 1. FC Düren erneut mit leeren Händen da. Der Fußball-Mittelrheinligist hat am Sonntag die dritte Niederlage in Folge kassiert. Der SSV Merten feierte vor knapp 200 Zuschauern einen ungefährdeten 2:0-Sieg auf der Dürener Westkampfbahn. „Ich kann den Jungs in Sachen Intensität und Einstellung keinen Vorwurf machen“, betonte Luca Lausberg nach dem Schlusspfiff. „Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen. Merten hat direkt viel Druck gemacht“, ergänzte der FCD-Trainer.

Tatsächlich nahmen die Gäste sofort das Zepter in die Hand. Jeder gewonnene Zweikampf wurde frenetisch von der Bank aus bejubelt. Noch in der ersten Minute verzeichneten die Mertener zudem die erste gute Gelegenheit der Partie: Abdenbi Oubelkhiri tauchte plötzlich völlig freistehend vor Dürens Keeper Yannick Marko auf, der den Ball im letzten Moment so gerade noch per Fuß zur Ecke abwehren konnte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war es Eliot Albert, der die Kugel deutlich über den Dürener Kasten beförderte. Mit zunehmender Spieldauer schwammen sich die Hausherren ein wenig frei. Ajdin Eglenovic probierte es in der elften Minute wuchtig aus der Distanz, doch Mertens Torhüter Luke Schäfer war zur Stelle. Wenig später war es erneut Eglenovic, der nach einem Konter Mertens Keeper zu einer Glanzparade zwang (14.).