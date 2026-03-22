Der 1. FC Düren kassiert die dritte Niederlage in Folge

Bis zum Schluss gekämpft, doch am Ende stand der 1. FC Düren erneut mit leeren Händen da. Der Fußball-Mittelrheinligist hat am Sonntag die dritte Niederlage in Folge kassiert. Der SSV Merten feierte vor knapp 200 Zuschauern einen ungefährdeten 2:0-Sieg auf der Dürener Westkampfbahn. „Ich kann den Jungs in Sachen Intensität und Einstellung keinen Vorwurf machen“, betonte Luca Lausberg nach dem Schlusspfiff. „Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen. Merten hat direkt viel Druck gemacht“, ergänzte der FCD-Trainer.
Tatsächlich nahmen die Gäste sofort das Zepter in die Hand. Jeder gewonnene Zweikampf wurde frenetisch von der Bank aus bejubelt. Noch in der ersten Minute verzeichneten die Mertener zudem die erste gute Gelegenheit der Partie: Abdenbi Oubelkhiri tauchte plötzlich völlig freistehend vor Dürens Keeper Yannick Marko auf, der den Ball im letzten Moment so gerade noch per Fuß zur Ecke abwehren konnte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war es Eliot Albert, der die Kugel deutlich über den Dürener Kasten beförderte.
Mit zunehmender Spieldauer schwammen sich die Hausherren ein wenig frei. Ajdin Eglenovic probierte es in der elften Minute wuchtig aus der Distanz, doch Mertens Torhüter Luke Schäfer war zur Stelle. Wenig später war es erneut Eglenovic, der nach einem Konter Mertens Keeper zu einer Glanzparade zwang (14.).
In der Folge übernahm Merten wieder die Spielkontrolle, weitere nennenswerte Möglichkeiten erspielte sich die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic zunächst aber nicht. Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs wurde es auf beiden Seiten durch Freistöße noch einmal gefährlich. Mertens Winzent Suchanek (39.) sowie Dürens wiedergenesener Anführer Philipp Simon (41.), der im Sommer die Lausberg-Nachfolge antreten wird (wir berichteten), brachten den Ball aber nicht im Kasten unter.
Nach dem Seitenwechsel besorgte Oubelkhiri die verdiente 1:0-Führung der Gäste. Einen zunächst abgewehrten Ball drückte er im zweiten Versuch irgendwie über die Linie. In der Folge plätscherte die Partie ein wenig vor sich hin – viele Zweikämpfe und Fehlpässe prägten das Bild. In der 72. Minute sorgte schließlich Albert für die Vorentscheidung: Sein abgefälschter Schuss schlug unten rechts zum 2:0 ein. Zehn Minuten vor Schluss hämmerte der eingewechselte Gästestürmer Michael Okoroafor die Kugel an die Latte (80.).
Auf Seiten der Gastgeber war es der ebenfalls eingewechselte Vinzent Zingel, der mit zwei direkt aufs Tor gezogenen Freistößen für Gefahr sorgte (70., 84.). In der Nachspielzeit verhinderte FCD-Kapitän Nils Schütte mit einer Fußabwehr das 3:0 durch Emirhan Özen. Kurze Zeit später war Schluss. „Das frühe 0:1 nach der Pause war brutal ärgerlich. Dennoch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, nahm Lausberg sein junges Team in Schutz.
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